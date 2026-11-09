배터리 3사 장수명 경쟁, 삼성SDI·SK온 2파전 예상

3차 ESS 입찰에서 LG에너지솔루션 불참으로 삼성SDI와 SK온 간 경쟁 예상. 최대 25년 계약 도입으로 배터리 수명, 안전성, 유지보수 역량比拼이 본격화될 전망.

국내 에너지저장장치 (ESS) 시장에서 배터리 수명과 안전성을 앞세운 본격적인 경쟁이 시작된다. 3차 에너지저장장치 (ESS) 중앙계약시장 입찰에서 LG에너지솔루션 이 불참하면서, 삼성SDI 와 SK온 간의 2파전 구도가 확정된 것이다. 이번 입찰은 기존과 달리 최대 25년까지 계약 기간을 늘리는 새로운 제도가 도입되어, 기업의 기술력과 유지보수 역량이 직접적으로 시승대에 오르게 되었다.

국내 3사 모두 장기 보증 체계 구축

삼성SDI는 유럽과 미국 시장을 겨냥한 일체형 ESS 솔루션인 '삼성배터리박스'에 최대 20년의 보증을 제공한다. 초기 모델인 SBB 1.0부터 셀과 모듈, 박스 전체를 20년 보증이 가능하도록 설계했으며, 삼원계 배터리의 정밀한 제어 능력을 활용해 주파수 조정 등 고부가가치 전력 서비스에도 대응하고 있다. 이러한 전략으로 삼성SDI는 해외 시장에서의 신뢰성을 높이는 데 주력하고 있다.

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LG에너지솔루션 역시 북미 전력망용 ESS 솔루션 'JF2 AC/DC LINK'에 최장 20년의 보증을 제공한다. 이는 2023년 출시된 LFP 기반 ESS '엔블록'의 기존 10년 보증 기간보다 확대된 수준이다. 배터리관리시스템(BMS)과 인공지능(AI) 기반 운영 기술을 결합하여 장기 운용 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 다만, 이번 3차 입찰에는 참여하지 않기로 결정했다.

SK온은 ESS 브랜드 '그리드온'을 통해 북미 시장에서 주로 요구하는 20년 이상의 장기 보증에 대응하고 있다. 그동안 구체적인 보증 기간은 공개되지 않았으나, 고객사 및 프로젝트별 계약에 따라 달라질 수 있는 조건 하에 20년 이상 장기 보증을 제공할 수 있는 체계를 갖춘 것으로 확인되었다. 이는 ESS 시장 후발주자로서 입지를 다지기 위한 핵심 전략으로 해석된다.

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제주 지역 최대 25년 계약 도입

기후에너지환경부와 전력거래소는 올해 ESS 중앙계약시장 입찰에서 제주도 내 80메가와트(㎿) 물량을 대상으로 새로운 계약 방식을 도입했다. 기존 15년 계약 외에 25년 장기계약 방식이 새롭게 적용된 것이다. 이는 ESS 시장의 경쟁 기준이 단순한 가격 경쟁에서 수명과 안전성, 유지보수 역량으로 확대되고 있음을 시사하는 중요한 변화다.

25년 장기계약은 해당 기간 동안 하루 두 차례 충·방전이 가능한 설비를 갖추는 조건을 포함한다. 이는 배터리 성능 저하 속도를 관리하고 장기간 안정적인 전력 공급을 보장하기 위한 것으로, 기업의 기술적 안정성과 재무적 건전성을 동시에 평가하는 기준이 될 전망이다. 참여 기업들에게는 고도의 기술력뿐만 아니라 장기적인 유지보수 능력까지 요구되는 복잡한 평가 요소가 작용하게 되었다.

치열해질 기술과 신뢰도比拼

국내 배터리 3사가 모두 20년 안팎의 장기 보증 체계를 갖추면서, 시장 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상된다. 특히 이번 입찰에서 LG에너지솔루션이 불참함으로써 삼성SDI와 SK온 간 양강 구도가 형성되었고, 두 기업은 각자의 강점을 바탕으로 수주 경쟁을 벌일 전망이다. 삼성SDI는 이미 구축된 해외 마케팅 네트워크와 삼성배터리박스의 기술력을, SK온은 그리드온 브랜드를 통한 북미 시장 대응력을 내세울 것이다.

이번 입찰 결과는 ESS 시장의 미래 경쟁 구도를 결정하는 중요한 전환점이 될 것이다. 25년이라는 긴 계약 기간은 배터리 제조사들에게 단순한 판매를 넘어, 장기적인 서비스 파트너로서의 역할을 요구한다. 이로 인해 배터리 수명 예측 정확도, 원격 모니터링 기술, 그리고 고장 시 대응 속도 등 종합적인 역량이 시장 승패를 가르는 핵심 변수로 작용할 것이다. 각사의 후속 전략과 기술 개발 방향에 대한 관심이 높아지고 있다.