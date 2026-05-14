배우 손승원, 징역 4년 구형받아

배우 손승원은 검찰이 징역 4년을 구형한 도로교통법 위반(음주운전) 혐의 결심공판에서 실형을 선고받았다. 그는 지난해 11월 만취 상태로 강변북로를 역주행한 혐의를 받는다. 적발 당시혈혈중알코올농도는 면허 취소 수치(0.08% 이상)를 두 배 이상 넘긴 상태였다.

사진 JTBC 방송화면 캡처 음주운전 으로 실형을 선고받은 뒤 또다시 만취 상태로 운전대를 잡아 재판에 넘겨진 배우 손승원 (36)에게 검찰이 징역 4년을 구형했다. 검찰은 14일 서울서부지법 형사5단독 김형석 부장판사 심리로 열린 손씨의 도로교통법 위반( 음주운전 ) 혐의 결심공판 에서 징역 4년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

손씨는 지난해 11월 만취 상태로 강변북로를 역주행한 혐의를 받는다. 적발 당시혈혈중알코올농도는 면허 취소 수치(0.08% 이상)를 두 배 이상 넘긴 상태였다. 손씨는 경찰에 ‘대리기사가 차를 버리고 갔다’고 거짓말을 하거나, 여자친구를 시켜 차량 블랙박스를 빼돌렸다가 적발된 것으로 알려졌다. 손씨는 이날 재판을 앞두고 무면허 운전을 한 정황이 포착됐다.

JTBC에 따르면 손씨는 지난 8일 미용실 앞에서 운전대를 잡는 모습이 카메라에 포착됐다. 손씨는 차를 몰고 한남동 한 술집으로 이동했고, 새벽까지 일행과 술자리를 이어갔다. 지난 2019년 2월 서울중앙지법에서 열린 도로교통법위반(사고후미조치) 등 관련 공판에 배우 손승원이 출석하고 있다. 뉴스1 이날 손씨가 운전한 차량은 지난해 음주운전 당시 몰았던 흰색 BMW 차량인 것으로 파악됐다.

그는 앞서 ‘술을 끊고, 차량도 처분하겠다’며 반성문을 낸 것으로 알려졌다. 손씨는 과거에도 음주운전으로 여러 차례 물의를 빚었다. 그는 2018년 6월 서울 시내에서 음주운전을 하다 택시를 들이받은 혐의로 수사를 받던 중, 같은 해 12월 또다시 면허 취소 수준의 상태로 뺑소니 사고를 낸 바 있다. 당시 법원은 ‘윤창호법’으로 불리는 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 혐의를 적용해 손씨에게 징역 1년 6개월의 실형을 선고했다.

윤창호법은 음주운전 사고 처벌 수위를 강화한 법안으로, 연예인 가운데 이 법이 적용된 것은 손씨가 처음이었다. 손씨는 이날 재판에서 ‘이번 사건만으로 판단을 해달라’며 ‘마지막 선처를 부탁드린다’고 말한 것으로 알려졌다





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