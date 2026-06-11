배우 손승원, 음주운전 및 증거은닉교사 혐의로 징역 1년 실형 및 법정 구속

만취 상태로 강변북로를 역주행하고 블랙박스 증거 인멸을 지시한 배우 손승원 씨가 1심에서 징역 1년의 실형을 선고받고 법정 구속되었습니다.

배우 손승원 씨가 만취 상태로 운전대를 잡은 것도 모자라 수사 과정에서 증거를 인멸하려 시도한 혐의가 인정되어 법원으로부터 엄중한 처벌을 받게 되었습니다. 서울서부지법 형사5단독 김형석 부장판사는 지난 11일, 도로교통법 위반 및 증거은닉 교사 혐의로 기소된 손 씨에게 징역 1년의 실형을 선고하고 그 자리에서 바로 법정 구속을 명령했습니다.

재판부는 손 씨가 범행 후 도주할 우려가 크다고 판단하여 이와 같은 결정을 내린 것으로 알려졌습니다. 한편, 손 씨의 지시를 받아 블랙박스 증거를 숨기려 했던 여자친구 김 모 씨에게는 벌금 150만 원의 선고유예 판결이 내려졌습니다. 선고유예란 유죄는 인정되지만 정상을 참작하여 형의 선고를 미루는 제도로, 일정 기간 사고 없이 지내면 형 선고의 효력이 사라지는 비교적 가벼운 처분입니다. 사건의 발단은 지난해 11월로 거슬러 올라갑니다.

당시 손 씨는 혈중알코올농도가 면허취소 기준인 0.08퍼센트의 두 배를 훨씬 상회하는 만취 상태에서 차량을 운전했습니다. 특히 그는 서울의 주요 간선도로인 강변북로에서 약 2분 동안 역주행하는 위험천만한 행동을 보였으며, 이 과정에서 자칫 대형 참사로 이어질 수 있었던 아찔한 상황을 연출했습니다. 결국 손 씨는 현장에서 경찰에 의해 현행범으로 체포되었습니다. 하지만 체포 이후에도 그의 파렴치한 행보는 계속되었습니다.

그는 경찰 조사 과정에서 대리기사와 말다툼을 벌였고, 그 결과 대리기사가 차량을 그대로 버리고 떠났다는 허위 진술을 하며 책임을 회피하려 했습니다. 더욱 심각한 문제는 손 씨가 자신의 범행을 은폐하기 위해 주변인까지 이용했다는 점입니다. 그는 체포된 직후 여자친구인 김 씨에게 연락하여 차량에 설치된 블랙박스의 SD카드를 숨기도록 구체적으로 지시했습니다. 블랙박스 영상에는 그의 음주운전 사실과 당시 상황이 고스란히 담겨 있었기에 이를 인멸함으로써 수사 기관의 추적을 피하려 한 것입니다.

재판부는 이러한 행위에 대해 범행의 죄질이 매우 무겁다고 지적했습니다. 단순한 음주운전을 넘어 사법 체계를 기만하고 증거를 인멸하려 한 시도는 법치주의의 근간을 흔드는 행위라는 취지입니다. 다만, 여자친구 김 씨의 경우 뒤늦게나마 잘못을 뉘우치고 블랙박스 메모리 카드를 수사 기관에 제출한 점, 관련 직장에서 퇴사하며 반성하는 태도를 보인 점, 그리고 과거 형사처벌 전력이 전혀 없다는 점이 고려되어 선처를 받게 되었습니다. 손 씨의 이번 범행이 더욱 비난받는 이유는 그가 상습적인 음주운전자라는 사실이 드러났기 때문입니다.

확인 결과 손 씨가 음주운전으로 적발된 것은 이번이 벌써 다섯 번째였습니다. 그는 지난 2018년에도 음주운전 중 택시를 들이받은 뒤 그대로 도주하다가 또 다른 사고를 내는 끔찍한 범죄를 저질렀으며, 당시 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 혐의, 즉 이른바 윤창호법이 적용되어 징역 1년 6개월의 실형을 선고받은 전력이 있었습니다. 이처럼 수차례의 엄중한 처벌과 실형 경험이 있었음에도 불구하고 다시금 만취 상태로 도로에 나선 것은 법과 시민의 안전을 완전히 무시한 처사라고 볼 수 있습니다.

재판부는 양형 이유를 밝히며 손 씨가 현재 범행을 모두 인정하고 반성하고 있다는 점, 다행히 이번 역주행 사건이 실제 인명 피해나 물적 사고로 이어지지 않았다는 점, 그리고 가족과 주변 지인들이 탄원서를 제출하며 선처를 호소한 점 등을 일부 고려했다고 설명했습니다. 하지만 높은 혈중알코올농도, 반복되는 음주운전 전력, 그리고 증거 은닉 교사라는 죄질의 불량함을 종합해 볼 때 실형 선고가 불가피하다고 판단했습니다. 이번 판결은 공인으로서 사회적 책임이 있는 연예인이 상습적으로 음주운전을 저지르고 이를 은폐하려 했을 때 법원이 얼마나 단호하게 대처하는지를 보여주는 사례가 되었습니다.

도로 위에서 무고한 시민들의 생명을 위협하는 음주운전은 단순한 실수가 아닌 잠재적 살인 행위라는 사회적 경각심이 다시 한번 강조되고 있습니다





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손승원 음주운전 증거은닉 법정구속 도로교통법위반

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