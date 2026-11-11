배우 권오중, 첫 에세이로 작가 데뷔…희귀질환 아들과 나눈 희망 이야기

배우 권오중이 첫 에세이 '아픔이 아픔으로 끝나지 않도록'을 펴내며 작가로 나섰다. 극희귀질환 MICU1을 앓는 아들을 키우며 얻은 희망의 메시지를 담았고, 아들 권혁준 씨의 그림 전시도 오는 16일부터 마포구 극동방송국에서 열린다.

배우 권오중 (55)이 작가로 변신했다. 권오중 은 배우이자 아들, 남편, 아빠로서의 삶을 담은 첫 에세이 '아픔이 아픔으로 끝나지 않도록'을 수오서재 를 통해 펴냈다. 이 책은 극희귀질환 MICU1 을 앓는 아들 권혁준 (29) 씨를 키우며 자신만의 리듬으로 세상을 살아가는 법을 알게 된 권오중 의 이야기를 전한다.

책에 따르면 MICU1은 전 세계에 약 15명, 국내에는 단 1명밖에 없는 것으로 알려진 극희귀질환이다. 권오중은 이 책을 통해 아픔을 겪는 독자들에게 살 만한 세상이라는 느낌을 전하고 싶다고 밝혔다.

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권오중이 말하는 아픔을 덮는 희망의 힘

권오중은 상처가 깨끗하게 없어지지는 않겠지만 새살이 돋듯 아픔을 희망으로 덮을 수 있다고 말했다. 그는 희망을 고문이 아니라 삶을 살아가는 데 필요한 끈이라고 표현했다.

권오중은 희망이 없으면 죽은 것이나 마찬가지라고 강조했다. 포기하고 낙담하는 삶과 희망을 가지고 열심히 사는 삶은 다를 수밖에 없다는 것이다.

그는 작가로 유명해지고 싶은 마음은 없다고 선을 그었다. 다만 독자들이 자신의 책을 읽고 살 만한 세상이라는 것을 느꼈으면 좋겠다고 했다. 힘든 사람들에게 웃으며 살아야겠다는 메시지를 줄 수 있다면 바랄 것이 없다는 설명이다.

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권오중은 과거를 돌아보며 자신이 원래 좋은 남편, 좋은 아빠가 아니었다고 고백했다. 이른 나이에 결혼해 겉치레로 살았고, 지금 돌아보면 정말 바보 같은 삶이었다고 말했다. 많은 고통의 과정을 거치며 돈, 인기, 명예보다 가족이 무엇과도 바꿀 수 없는 최고의 가치라는 것을 깨달았고, 그 생각을 책에 담고 싶었다고 전했다.

아들 권혁준 씨는 1년 전부터 걸음이 조금 더 불편해져 권오중의 손을 잡고 걷고 있다. MICU1은 유전자 돌연변이로 생기며, 근육이 위축되고 운동과 언어 발달을 지연시켜 신체적, 지적 장애를 불러온다.

권오중은 처음에는 아이가 점점 더 나빠지면 어떡하나 하는 막연한 두려움이 컸다고 털어놨다. 아들이 자신 걸음의 10분의 1 수준으로 걷는 것도 힘들었지만, 오히려 느린 속도에서 보이는 것들이 있었다고 했다. 지나가는 사람들과 피어 있는 꽃을 바라보며 세상이 다르게 보이기 시작했다는 것이다.

차인표의 권유로 시작된 글쓰기와 가족을 향한 편지

권오중을 작가의 길로 이끈 사람은 배우 차인표다. 권오중은 코로나19 시기에 전화번호까지 바꾸고 수년간 세상과 단절을 택했을 때, 차인표에게만 마음을 터놓았다고 한다.

권오중은 '순풍산부인과'(1998∼2000)와 '웬만해선 그들을 막을 수 없다'(2000∼2002) 등 시트콤 속 코믹 연기로 대중에게 각인됐다. 하지만 실제 성격은 수줍음이 많고 내성적이며, 감성도 풍부해 만화책을 보다가도 눈물을 짓는 일이 잦았다고 한다.

글쓰기는 그런 그에게 잘 맞는 일이었다. 대학 시절 일주일에 5∼6권의 책을 탐독했고, 연애 시절에는 아내에게 직접 쓴 시와 편지를 건넸다. 출산한 아내와 아들에게는 4년간 매일 편지를 썼다.

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이런 경험을 살려 권오중은 가족이 잠든 깊은 밤이면 주방 식탁에 앉아 매일 자신의 이야기를 써 내려갔다. 완성한 초안은 무작정 투고해 출판사의 문을 두드렸고, 그렇게 책이 세상에 나왔다.

책에는 불우했던 어린 시절, 사랑 하나만 믿었던 연애와 결혼, 성공을 좇으며 사람과 술을 갈구했던 배우 생활, 희귀질환으로 고통받는 아들을 돌보며 모든 것이 바뀐 삶의 궤적이 낱낱이 담겼다.

아들 그림 전시와 차기작, 공모전 동상 소식

권오중의 가족은 16일부터 마포구 극동방송국에서 가족 전시를 앞두고 있다. 아들 권혁준 씨가 최근 미술 작가로 활동을 시작했고, 전시에는 아들의 그림과 아들이 흘린 물감이 아까워 부부가 그리기 시작한 그림이 함께 걸린다.

권혁준 씨의 그림은 대학 졸업 후 아무것도 할 것이 없던 아들이 하루라도 즐거웠으면 하는 마음에서 권오중이 권한 것이었다. 그림은 전문 작가들의 호평을 받아 전시에 걸렸고 해외에도 판매됐다.

권오중은 작가로서 차기작도 준비 중이다. 아들이 그린 그림에서 영감을 받아 위로가 필요한 어른들을 위한 동화 집필을 마쳤다. 글쓰기에 재미를 붙여 각종 공모전에도 응모하고 있으며, 문화체육관광부와 한국저작권위원회가 개최한 '2026 저작권 인식 제고 글 공모전'에서 동상을 받게 됐다.

권오중은 가장 큰 열정을 가진 분야는 연기라고 밝혔다. 그는 과거 교만했고 불성실했다는 생각이 든다고 돌아봤다. 봉사로 감사패와 표창장은 수없이 받았지만, 배우 생활 30여년 동안 상을 한 번도 받지 못했다며 인정받지 못했던 배우라는 생각에 위축된 적도 있었다고 털어놨다.

그는 연기를 그만뒀다는 오해가 있지만 절대 아니라고 선을 그었다. 작품을 애타게 기다리고 있으며, 밤마다 볼펜을 물고 연기를 열심히 연습하고 있다고 전했다. 그는 앞으로 뼈를 갈아 넣고 순교하듯이 연기할 생각이라고 다짐했다.