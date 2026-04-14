배상윤 KH그룹 회장, '이재명 죽이기' 겨냥한 검찰 수사 비판

쌍방울 대북송금 사건의 핵심 인물 배상윤 KH그룹 회장이 검찰 수사에 대해 '윤석열 정권의 이재명 죽이기' 시도로 시작된 표적 수사라고 주장하며, 해외 도피 및 수사의 부당성을 역설했다. 김성태 전 회장과의 통화 의혹 등 수사 과정의 문제점도 제기.

쌍방울 대북송금 사건의 핵심 인물 중 한 명인 배상윤 KH그룹 회장이 4년여 만에 검찰 수사에 대한 입장을 공식 발표했다. 윤석열 정권의 ' 이재명 죽이기' 시도로 시작된 수사라는 강도 높은 비판을 제기하며, 자신의 해외 도피 배경과 수사의 부당성을 주장했다.

14일, 국정조사 특위 서영교 위원장을 통해 입수된 배 회장의 A4 2쪽짜리 입장문과 확인서에 따르면, 배 회장은 '2019년 북한과의 업무 협약은 사업 목적이었으며 경기도와는 무관하다', '이재명 지사와는 전혀 관련이 없었다'는 기존 입장을 재확인했다. 2022년 초, 동남아로 출국해 도피 중인 배 회장은, 과거 SBS 인터뷰에서도 동일한 입장을 밝힌 바 있다. 이는 북한에 800만 달러를 보낸 것이 이재명 당시 경기도지사의 방북 및 사업 대가였다는 김성태 전 쌍방울 회장과 검찰의 주장과 정면으로 배치되는 것이다.

배 회장은 입장문에서 윤석열 정권의 '정적'이었던 이재명 지사를 겨냥한 시도로 인해 수사가 시작되었다고 주장했다. 그는 2022년 초, 해외 공장 시찰과 하와이 골프장 인수개발 사업을 위한 출국 이후, 이재명 지사 변호사비 대납 의혹 수사가 시작되고 회사에 대한 압수수색이 잇따르자, 귀국을 망설이게 되었다고 밝혔다. 수사팀의 한 고위 간부로부터 '이재명 잡으려고 하는 것'이라는 말을 변호인을 통해 전해 들으면서, 검찰 수사가 특정인을 겨냥한 표적 수사임을 인지했다는 것이다. 이후 수사는 별건 수사로 확대되었고, 이미 결론이 정해진 듯한 상황에서 귀국을 포기했다는 설명이다.

배 회장은 '이재명을 잡기 위해 KH그룹에 헌정 사상 전례 없는 일들이 벌어졌다'고 주장하며, 회사와 임직원, 가족들까지 광범위한 압수수색과 소환 조사를 받았다고 밝혔다. 수원지검, 중앙지검, 남부지검 등 주요 검찰청과 국세청, 경찰청, 공정위, 금융위, 금감원 등 모든 국가기관으로부터 수백 차례에 걸쳐 압수수색과 조사를 받았다는 것이다. 특히, 영장에 '피의자 이재명'이 적시된 점을 언급하며, 관련 없는 회사와 직원, 가족들까지 수사 대상이 된 것은 부당하다고 강조했다.

배 회장은 검찰이 쌍방울을 통해 이화영 부지사를 압박하고, 이를 통해 이재명 지사에게 연결하려 했으나 실패하자, 관련성이 불분명한 사안까지 무리하게 끌어와 수사를 이어갔다고 비판했다. 수사가 본래 범위를 넘어 광범위하게 진행되었고, 그 과정에서 이재명 지사의 이름이 반복적으로 거론되었다는 점, 그리고 검찰이 '정해진' 목적을 달성하기 위해 무고한 사람들에게 인격적인 상처를 주고, 명예를 훼손하는 등 비인간적인 수사 행태를 보였다고 비난했다.

KH그룹의 다섯 개 상장사가 검찰 수사로 인해 상장폐지 되었으며, 1만 2천여 명의 임직원 중 절반 이상이 일자리를 잃었다고 밝히며, 극심한 스트레스로 인한 건강 악화로 귀국하지 못했다고 호소했다. 그는 건강이 회복되는 대로 귀국해 조사에 응하겠다는 의사를 밝혔다.

배 회장의 주장을 뒷받침하는 정황도 드러났다. 2023년 3월 21일 수원구치소 접견 녹취록에 따르면, 김성태 전 회장은 박상용 검사실에서 배 회장과 통화했다. 김 전 회장은 검사의 요구로 통화가 이루어졌다고 설명하며, 교도관들이 통화 사실에 이의를 제기했다고 전했다. 이 통화는 검찰이 김 전 회장에게 배 회장과의 '입 맞추기'를 지시한 것이 아니냐는 의혹을 불러일으켰다.

김성태 전 쌍방울 회장 역시 지난 10일 인터뷰에서 검찰 수사 과정 전반을 비판하며 '시킨 놈이 문제'라고 직격했다. 수원지검의 조직적인 압박에 대한 불만을 표출하며, 검사들의 행태를 비판했다. 이러한 일련의 사건들은 쌍방울 대북송금 사건 수사가 단순한 경제 범죄 수사를 넘어 정치적인 의도를 가진 표적 수사였음을 시사한다





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