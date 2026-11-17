배달의민족이 음식 품질과 배달 서비스를 분리한 별점 평가 시스템을 도입한다. 이 정책으로 인해 음식점의 평균 별점은 새로 작성되는 리뷰의 음식 평가만 반영되며, 기존 별점에는 소급 적용되지 않는다.

배달의민족 을 운영하는 우아한형제들 은 2026년 11월 17일, 플랫폼의 리뷰 및 평점 시스템을 대폭 개편한다고 공식 발표했습니다. 가장 핵심적인 변화는 기존에 혼재되어 있던 음식의 맛과 배달 서비스의 만족도를 완전히 분리하여 평가하는 새로운 기준을 적용한다는 점입니다. 이로 인해 음식의 품질과 무관하게 배달 지연이나 서비스 불만으로 인해 음식점의 평균 별점이 낮아지는 현상을 원천적으로 차단할 수 있게 되었습니다.

음식 평가만 반영되는 새로운 평점 기준

우아한형제들은 이번 개편에 따라 새로 작성되는 리뷰부터 음식점의 평균 별점에 음식에 대한 평가만 반영된다고 명시했습니다. 기존 시스템에서는 고객이 배달 서비스에 대해 '좋아요' 또는 '아쉬워요'를 선택한 후 음식에 대한 별점과 후기를 작성하는 방식으로 운영되었습니다. 이 과정에서 음식 자체의 품질과는 상관없이 배달 기사나 배차 시스템에 대한 불만이 음식점의 전반적인 평점 하락으로 이어져 왔습니다.

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하지만 이제부터는 음식점주들이 배달 과정에서 발생한 문제와 음식 자체에 대한 평가를 명확하게 구분할 수 있게 됩니다. 이용자 역시 음식에 대한 평가를 중심으로 가게를 비교하고 선택할 수 있는 환경이 조성되었습니다. 특히 이 관계자는 기존에 쌓인 가게 별점에는 이번 개편 내용을 소급 적용하지 않고, 개편 이후 새롭게 작성되는 리뷰부터 분리 적용할 것이라고 상세히 설명했습니다.

내부 데이터 활용과 칭찬리뷰 도입 효과

배달 서비스에 대한 별점은 외부에 공개되는 정보보다는 내부적으로 서비스 품질을 개선하기 위한 데이터로 활용될 예정입니다. 다만, 배달 기사 개인의 성과 평가나 배차 시스템, 보상 산정에는 직접적인 영향을 미치지 않을 것입니다. 우아한형제들 측은 구체적인 내부 활용 방식에 대해서는 아직 공표하기 어려운 단계라고 선을 그었습니다.

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또한 이용자에게는 음식의 맛, 식감, 양 등 구체적인 요소를 언급하며 긍정적인 이용 경험을 표현한 후기를 선별해 보여주는 '칭찬리뷰' 기능이 새로 도입됩니다. 이용자는 음식점 상세 화면에서 해당 가게에 대한 구체적인 긍정 평가를 쉽게 확인할 수 있게 되어, 음식 품질에 대한 신뢰도를 높이는 데 도움이 될 것입니다. 현재 배민은 가게에 작성된 리뷰 중 최근 6개월간의 리뷰 수만 표시하고 있어, 고객이 이전에 작성한 리뷰를 읽을 수는 있지만 가게 목록에 표시되는 리뷰 건수에서는 제외되었습니다.

입점업주 설문 결과와 향후 운영 계획

우아한형제들은 이번 서비스 개편을 진행하기 앞서 입점업주들을 대상으로 설문을 진행했습니다. 조사 과정에서 음식점과 무관한 배달 평가가 가게 별점에 미치는 부정적 영향과, 일정 기간이 지날수록 리뷰 수가 줄어드는 점이 주요 개선 요구사항으로 제기되었습니다. 이에 따라 우아한형제들은 평균 별점 산정 방식을 기존과 동일하게 최근 6개월간의 평가 기준을 유지하여, 오래된 평가보다 최근 음식 품질과 서비스 변화가 정확히 반영되도록 조치했습니다.

우아한형제들 박진수 파트너운영센터장은 "리뷰는 고객에게는 주문을 결정하는 중요한 기준이고 파트너에게는 소중한 자산인 만큼, 가게의 정성과 강점이 더 잘 드러나도록 작은 부분까지 세심하게 살피고자 했다"고 밝혔습니다. 이어 "앞으로도 파트너의 노력과 고객의 경험이 모두 존중받는 리뷰 문화를 만들어 나가겠다"며 이번 개편이 단순한 시스템 변경을 넘어 플랫폼 생태계의 건강한 발전을 목표로 한다고 강조했습니다.