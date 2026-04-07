배달앱 AI, 산업재해 유발… 공공운수노조, 안전 대책 및 제도 개선 촉구

정부 연구 결과, 배달앱 AI 알고리즘이 배달 노동자의 산업재해를 유발하는 것으로 나타났다. 전국공공운수사회서비스노동조합은 플랫폼 기업과 정부를 향해 안전 대책 마련과 제도 개선을 촉구하며, 알고리즘의 문제점, 산업안전보건법 적용, 최저임금 보장을 요구했다.

배달앱 AI가 산업재해 를 유발한다는 정부 연구 결과가 나오면서, 전국공공운수사회서비스 노동조합 은 플랫폼 기업과 정부를 향해 안전 대책 마련 및 제도 개선을 강력히 촉구했다. 노조는 배달앱 의 알고리즘 구조가 배달 노동자의 과속, 과로를 부추기며 산업재해 위험을 높인다고 지적하며, 고용노동부 연구 용역 결과를 근거로 배달앱 운영 방식 자체가 위험을 구조화하고 있다고 비판했다. 특히, 시간 제한 미션과 등급제 인센티브 구조가 노동자들에게 더 많은 배달을 빠르게 수행하도록 압박하여, 신호 위반, 과속, 장시간 노동으로 이어진다고 강조했다. 또한, 미션이 없는 시간대에는 최저임금 에도 미치지 못하는 배달료가 책정되는 구조를 문제점으로 지적하며, 이는 노동자들의 생존을 위협하는 구조이며, 알고리즘 이 안전보다 속도와 효율을 우선하도록 설계되었기 때문이라고 비판했다.

노조는 이러한 문제를 해결하기 위해 특수고용 및 플랫폼 노동자를 포함한 산업안전보건법 전면 적용, 위험성 평가 의무화, 최저임금위원회에서의 건당 최저임금 논의, AI 알고리즘 설계 및 운영 방식 투명 공개, 배달앱 운영사의 노동조건 관련 알고리즘 교섭 등을 요구했다. 노조는 연구 결과가 제도 개선으로 이어져야 하며, 배달노동자의 안전을 최우선으로 고려해야 한다고 강조했다.\공공운수노조는 배달앱 알고리즘의 문제점을 지속적으로 제기해왔다. 2024년에는 라이더유니온과 함께 배달업계 최초로 위험성 평가를 진행하여 알고리즘이 사고 위험을 높인다는 점을 지적했으며, 2025년에는 대통령실 앞에서 농성을 벌여 산업안전보건법 전면 적용과 안전운임제 도입을 요구했다. 이번 정부 연구 결과는 이러한 노조의 문제 제기가 일정 부분 사실임을 확인해주는 것이라고 평가했다. 노조는 이번 연구 결과를 토대로, 배달앱 운영사와 정부가 책임 있는 해결책을 제시해야 한다고 촉구했다. 특히, AI 알고리즘 설계에 있어 안전을 최우선으로 고려하고, 노동자의 생존을 보장하는 방향으로 제도 개선이 이루어져야 한다고 강조했다. 이는 단순히 연구 결과에 그치는 것이 아니라, 실제 현장에서 배달 노동자들이 안전하게 일할 수 있는 환경을 조성하기 위한 필수적인 조치임을 강조했다.\노조는 정부의 적극적인 개입과 플랫폼 기업의 책임 있는 자세를 요구하며, 배달 노동자들의 안전과 생존권을 지키기 위한 노력을 지속할 것을 다짐했다. 특히, AI 알고리즘의 설계 및 운영 방식에 대한 투명성을 확보하고, 노동자들의 의견을 반영하는 과정을 거쳐야 한다고 강조했다. 또한, 배달 앱 운영사와의 적극적인 소통을 통해 노동조건 개선을 위한 노력을 기울일 것을 약속했다. 노조는 “AI는 기업이 설계한 것인 만큼 안전을 고려하지 않는 구조라면 반드시 개선해야 한다”며, “연구가 진행되는 동안에도 배달노동자의 사고는 계속되고 있다. 이제는 배달앱 운영사와 정부가 책임 있는 답을 내놓아야 할 때”라고 강조했다. 배달 노동자들이 안전하게 일할 수 있는 환경을 만들고, 정당한 대우를 받을 수 있도록 지속적인 노력을 기울일 것을 천명했다





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배달앱 AI 산업재해 알고리즘 안전 최저임금 노동조합 플랫폼노동 과로 과속

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