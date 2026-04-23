배달노동자, 최저임금 논의의 갈림길에 서다: 위원장 인선에 대한 불신과 절박한 요구

최저임금위원회 위원장 인선에 대한 배달노동자들의 불신과 도급제 최저임금 논의의 중요성을 강조하며, 현장의 절박한 현실과 요구사항을 전달하는 기사입니다.

고용노동부 장관 김영훈은 지난 4월 2일 소셜미디어에 '모든 일하는 사람을 위한 최저임금 . 시간 단위로 노동의 대가를 정하기 어려운 도급제 노동자들도 인간다운 삶을 누릴 최저기준이 필요합니다.

최임위에서 잘 논의해 주시길요.

'라는 글을 올렸다. 이는 타당한 주장이다. 만약 그 주장이 옳다면, 도급제 노동자를 위한 논의를 제대로 진행하겠다면, 왜 그 논의의 문을 여는 위원장 자리에 현장이 불신하는 인물을 앉혔는가라는 질문이 따른다. 지난 21일, 최저임금위원회 1차 전원회의에서 권순원 숙명여대 교수가 위원장으로 선출되었고, 민주노총 소속 노동자위원들은 회의 도중 퇴장하며 최저임금 심의가 첫 회의부터 파행되었다.

민주노총 이미선 부위원장은 권 위원장에 대해 '윤석열 정부 시절 미래노동시장연구회의 책임자로 주 69시간 장시간 노동을 정당화하고, 최저임금위 공익위원 간사를 역임하면서도 독단적 운영으로 공정성을 훼손하고 낮은 인상을 결정하는 역할을 했다'고 비판하며, '내란 청산도 되지 않은 시점에 내란 부역자를 위원장으로 선출해 회의가 진행되는 상황에 더 이상 함께할 수 없다'며 퇴장 이유를 설명했다. 이러한 상황이 배달노동자에게 중요한 신호인 이유는 최저임금위원회는 노동자위원, 사용자위원, 공익위원 각 9명으로 구성되며, 위원장은 공익위원 중에서 위원회가 선출한다.

그러나 공익위원은 고용노동부 장관의 제청으로 대통령이 위촉하는 구조이므로, 형식상 위원회 내부 선출이지만 실질적으로는 정부의 의중이 반영될 수밖에 없다. 따라서 위원장 인선은 단순한 내부 절차가 아닌 정부의 최저임금 심의에 대한 정치적 신호로 해석될 수 있다. 올해 심의는 특히 예년과 다르다. 노동부 장관이 최저임금위원회에 보낸 심의요청서에 최저임금법 제5조 제3항이 포함되었는데, 이는 시간급으로 최저임금을 적용하기 어려운 도급제 또는 유사 형태 임금 노동자에 대한 별도 최저임금을 정할지 여부를 심의해 달라는 내용이다.

수년간 사문화되다시피 했던 조항이 공식 심의 테이블에 오른 것이다. 이는 배달노동자에게 남의 제도 논의가 아닌, 우리를 최저임금 제도 안으로 들일지 말지를 가르는 중대한 갈림길이며, 얼마를 올리느냐가 아닌 우리를 노동자로 인정할 것인가의 문제이다. 그 논의의 심판 자리에 권순원 교수가 위원장으로 앉았다. 현장이 권 위원장을 불신하는 이유는 단순히 보수적 인사라서가 아니라, 그간의 행보에 대한 비판 때문이다.

그는 윤석열 정부의 미래노동시장연구회 좌장을 맡았으며, 이미선 부위원장의 지적처럼 주 69시간제, 노동시간 유연화 논의의 설계 과정에 관여했다고 본다. 윤석열 정부가 내놓은 '유연', '효율', '자율' 등의 말은 배달 현장에서는 과로와 저임금, 안전의 외주화로 번역되었다. 미션에 목숨을 걸어야 이전의 수입을 겨우 유지할 수 있으며, 장시간 노동이 일상이 되면서 삶이 사라진다. 함께 일하는 배달노동자 동료들도 다치거나 목숨을 잃는 경우가 빈번하며, 플랫폼이 라이더를 얼마나 위험하게 착취하는지를 매일 확인한다.

장시간 노동을 유연화의 언어로 재단해 온 측이, 도급제 노동자의 현실을 제대로 이해하고 판단할 수 있을지 의문이다. 교수와 연구자의 효율 감각으로 과로를 해야만 수입을 유지할 수 있는 구조의 고통을 공감할 수 있겠는가. 수백만 도급제 노동자의 미래를 맡기기에 그동안의 행적이 너무나 못 미덥다. 라이더유니온이 진행한 긴급 실태조사에 따르면 응답자의 90%가 소득이 줄었다고 답했으며, 가장 많은 응답자가 감소 폭으로 '51만 원 이상'을 선택했다.

기름값, 엔진오일, 수리비 등 각종 비용이 상승하고, 식비와 생활비 압박도 가중되고 있다. 현장에서는 '기름값과 물가는 오르는데 배달비는 그대로', '최저시급도 안 된다', '기본배달료를 올려야 한다'는 말이 반복된다. 이는 고유가만의 문제가 아니라 플랫폼의 저단가 구조, 불투명한 배차, 멀티배달과 중복거리, 일방적 정책 변경이 겹쳐 있는 결과이다. 고유가가 그 구조적 취약성을 수면 위로 더 분명하게 끌어올렸을 뿐이다.

이러한 현실 속에서 올해 도급제 최저임금 논의는 절박하다. 단가를 얼마로 정하느냐 이전에, 우리를 제도의 울타리 안으로 들일 것인가를 먼저 결정하는 논의이기 때문이다. 윤석열 정부 시기 수도권 기준 기본 배달료는 3000원에서 2000원대로 후퇴하기도 했으며, 플랫폼의 알고리즘 통제는 강해졌고, 안전 문제와 윤리 문제에 대한 실질적 기준선은 만들어지지 않았다. 배달의민족은 산재 발생 1위 사업장으로 매년 기록되었고, 윤석열 정부 행정관 출신들이 배민과 쿠팡에 영입되기도 했다.

정부는 플랫폼에 자율을 말했다. 그 자율이 현장에서 어떻게 번역되었는지는 방치였으며, 기준선이 없는 자율은 플랫폼의 일방적 단가 결정과 착취를 합리화하는 언어가 되었다. 이러한 정책 감각의 연장선에 이번 인선이 있다고 생각한다. 우리를 제도 밖에 세워두어서는 안 된다.

장관의 말처럼 '모든 일하는 사람을 위한 최저임금'을 실현하기 위해서는 위원장 선출 철회와 공정한 인선, 논의 과정의 투명한 공개, 당사자 의견 청취의 실질적 보장이 필요하다. 도급제 최저임금 논의가 형식 심의로 끝나서는 안 되며, 최저임금은 숫자의 문제가 아닌 누구를 노동자로 인정할 것인가, 누구의 삶을 제도의 안으로 들일 것인가의 문제이다





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