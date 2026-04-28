배기성, 돌발성 난청 투병 고백…'6개월 내 회복 안 되면 장애 진단'

가수 배기성이 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서 돌발성 난청 투병 사실을 털어놓았습니다. 자연 임신을 위한 노력 과정에서 과도한 피로가 원인이 된 것으로 추정되며, 청력 회복에 어려움을 겪고 있습니다.

가수 배기성 이 갑작스러운 난청으로 힘든 시간을 보내고 있다는 안타까운 소식이 전해졌습니다. TV조선 ‘ 조선의 사랑꾼 ’에 출연한 배기성 은 지난 1월부터 시작된 돌발성 난청 증상으로 인해 일상생활에 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다.

그는 몸 상태는 전반적으로 양호하지만, 유독 귀에만 문제가 생겨 네 곳의 병원을 전전하며 치료를 받고 있지만 아직까지 뚜렷한 호전은 보이지 않고 있다고 말했습니다. 특히 의사로부터 6개월까지 청력이 회복되지 않으면 장애 진단을 받을 수 있다는 이야기를 들은 후 더욱 불안한 마음을 감추지 못했습니다. 배기성은 난청 증상이 시작된 후 보청기 착용도 시도했지만, 소리를 전혀 인지하지 못하는 상태이기 때문에 인공와우 수술을 고려해야 할 수도 있다고 밝혔습니다.

인공와우 수술은 청력을 회복할 수 있는 방법이지만, 수술 후 1년 정도의 적응 기간이 필요하며, 기계음처럼 들리는 소리에 익숙해져야 한다는 어려움이 있습니다. 방송을 시청한 김국진과 강수지는 배기성의 상황에 깊이 공감하며 걱정스러운 마음을 표현했습니다. 배기성은 자신의 목소리가 더 이상 아름답게 들리지 않을 수 있다는 사실에 큰 슬픔을 느끼며, 아름다운 소리를 듣는 것이 얼마나 소중한지 다시 한번 깨달았다고 말했습니다.

그는 성대가 좋지 않으면 가수로서의 생명이 끝나는 줄 알았지만, 그보다 더 중요한 것은 바로 귀라는 것을 강조하며, 좋은 소리를 듣고 아름다운 음악을 만드는 것이 가수로서의 가장 큰 행복이라고 덧붙였습니다. 아내 이은비 역시 남편의 어려움을 안타까워하며 눈시울을 붉혔습니다. 배기성의 돌발성 난청은 자연 임신을 위한 8일 연속 부부관계 과정에서 비롯된 것으로 알려졌습니다. 과도한 피로와 체력 소모가 겹치면서 오른쪽 귀에 이명이 발생했고, 결국 한쪽 청력이 저하되는 돌발성 난청으로 이어졌다는 것입니다.

배기성을 진료한 의사는 ‘임신 준비’가 돌발성 난청의 결정적인 원인이라고 지목하며, 남성의 에너지를 과도하게 소모한 것이 문제라고 설명했습니다. 의사는 남성의 에너지가 한정되어 있는데, 너무 무리하게 힘을 쓴 결과, 귀가 남자의 정력과 연결되어 있다는 점을 고려할 때 문제가 발생했다고 덧붙였습니다. 배기성은 12살 연하의 아내 이은비와 9년째 행복한 결혼 생활을 이어오고 있으며, 이번 난청으로 인해 더욱 서로를 아끼고 배려하는 계기가 될 것으로 보입니다. 앞으로 배기성이 건강을 회복하고 다시 아름다운 목소리로 팬들을 만날 수 있기를 바랍니다.

그의 쾌유를 기원하며, 많은 이들이 그의 용기와 긍정적인 마인드를 본받기를 기대합니다. 이번 사태를 통해 건강 관리의 중요성을 다시 한번 인식하고, 자신의 몸과 마음을 소중히 여기는 삶을 살아가도록 노력해야 할 것입니다. 또한, 주변 사람들의 따뜻한 격려와 응원이 배기성에게 큰 힘이 될 것입니다





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