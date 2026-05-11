배구 V리그에 '쿠바 남매'와 러셀, 부키리치 등 외신 재계약

한국배구연맹(KOVO)은 10일(현지시각) 체코 프라하에서 V리그 남녀부 각 구단의 외국인선수 재계약 여부와 드래프트 결과를 발표했다. 남자부에서는 오케이저축은행의 러셀, 삼성화재의 호키, 대한항공의 젠더 캐트진스키가, 여자부에서는 부키리치의 호명 등이 결정됐다. 이외에도 페퍼저축은행은 이번 트라이아웃에 참가하지 않았다.

카일 러셀(OK저축은행)과 반야 부키리치 ( 정관장 )가 프로 배구 V리그 에 다시 돌아온다.

‘쿠바 남매’ 지젤 실바(GS 칼텍스)와 레오나르도 레이바 마르티네스(현대캐피탈)는 다음 시즌에도 원소속팀에서 코트를 누빈다. 한국배구연맹(KOVO)은 10일(현지시각) 체코 프라하에서 V리그 남녀부 각 구단의 외국인선수 재계약 여부와 드래프트 결과를 발표했다. 연맹은 앞서 7∼9일 외국인선수 트라이아웃을 진행했고, 이를 바탕으로 10일 드래프트를 열었다. 기존 외국인 선수와 재계약을 한 구단은 남·여부 각각 3개 팀이다.

각 구단은 드래프트 전 기존 외국인선수와의 재계약 여부를 결정했다. 남자부는 현대캐피탈 레오, 우리카드 하파엘 아라우조, 한국전력 쉐론 베논 에반스가 팀에 남는다. 여자부는 지에스 칼텍스 실바와 한국도로공사 레티치아 모마 바소코, 아이비케이(IBK) 기업은행 빅토리아 댄착이 재계약에 성공했다. 이어진 드래프트에선 낯익은 얼굴들이 선택을 받았다.

남자부 외국인선수 드래프트 전체 1순위 기회를 얻은 오케이(OK)저축은행은 ‘최대어’ 러셀을 품에 안았다. 러셀은 지난 시즌 대한항공 주전 공격수로 활약하며 팀의 정규리그 1위를 이끌었다. 하지만 대한항공은 챔피언결정전을 앞두고 러셀을 호세 마쏘로 교체했다. 시즌 후반 경기력이 떨어졌다는 이유에서다.

트라이아웃을 통해 또 한번 V리그에 도전한 러셀은 유니폼을 갈아입고 약 2개월 만에 V리그로 돌아왔다. 신영철 오케이저축은행 감독은 ‘러셀은 서브와 높이가 좋고, 파워가 뛰어나다. 또한 어려운 볼 처리도 기대할 수 있다’고 반겼다. 이어 2순위 삼성화재는 키 212㎝ 장신 공격수 펠리페 호키(브라질)를, 3순위 대한항공은 젠더 캐트진스키(캐나다)를, 6순위 케이비(KB)손해보험은 리누스 베버(독일)를 뽑았다.

모두 아포짓스파이커다. 여자부에서는 지난 시즌 최하위 정관장이 전체 1순위 기회를 잡았고, 부키리치를 호명했다. 이로써 부키리치는 2년 만에 다시 정관장 유니폼을 입게 됐다. 2023∼2024시즌 한국도로공사에 입단해 V리그에 데뷔한 부키리치는 2024∼2025시즌 정관장으로 이적한 뒤 팀의 챔피언결정전 행을 이끌었다. 지난 시즌에는 이탈리아 리그에서 활약했다.

고희진 정관장 감독은 ‘부키리치 활용법을 누구보다 잘 알고 있기 때문에 새 시즌을 앞두고 출발이 좋은 것 같다’고 했다. 이어 2순위 현대건설은 아웃사이드히터 조던 윌슨(미국)을, 3순위 흥국생명은 아포짓스파이커 옌시 킨델란(쿠바)을 선택했다. 재정난으로 팀 존폐 위기에 놓인 페퍼저축은행은 이번 트라이아웃에 참가하지 않았다





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