배경훈 부총리, AI 데이터센터 투자 지연 경고 '글로벌 경쟁 기회 포착해야'

배경훈 부총리는 2026년 11월 6일 국가인공지능전략위원회 회의에서 미국 투자 위축에도 불구하고 한국의 AI 데이터센터 투자를 늦춰서는 안 된다고 강조했습니다. 초거대 AI 개발과 사이버 보안 강화 방안도 논의되었습니다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 2026년 11월 6일 열린 제3차 국가인공지능전략위원회 (AI전략위) 전체회의에서 글로벌 인공지능(AI) 투자 환경의 불확실성 속에서도 한국의 인프라 투자가 계속되어야 한다고 강조했다.

배 부총리는 서울스퀘어에서 열린 회의 이후 기자들과 만나, 미국 중간선거 이후 불거진 AI 데이터센터 투자 불안 정세에 대해 신중한 입장을 제시했다. 그는 한국이 현재의 부정적인 시장 분위기에 휩쓸려 AI 데이터센터 구축 투자를 멈추거나 늦춰서는 안 된다고 확언했다.

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글로벌 AI 투자 경쟁 구도 분석

미국 시장에서의 주춤한 기조가 전 세계 AI 투자 흐름을 멈출 것으로 우려하는 목소리가 높아지고 있지만, 배 부총리는 이러한 전망을 비판적으로 바라보았다. 그는 미국이 투자를 일시적으로 줄인다고 하더라도 중국, 프랑스, 캐나다 등 다른 주요 국가들이 이를 오히려 시장 선점의 기회로 삼을 수 있다고 내다봤다.

따라서 세계 각국이 치열한 AI 인프라 경쟁을 이어갈 것으로 전망되는 만큼, 한국이 투자의 공백기를 가지는 것은 장기적인 경쟁력 상실로 이어질 수 있다고 경고했다. 이는 단순한 기술 경쟁을 넘어 국가 간 디지털 주도권 확보를 위한 치열한 사활 걸기로 해석된다.

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국산 프런티어 AI 개발 목표 구체화

정부가 추진 중인 국산 프런티어(최첨단) AI 개발 전략도 심도 있게 논의되었다. 배 부총리는 기존 독자 AI 파운데이션 모델 사업의 수준을 뛰어넘는 초거대 AI 개발을 명확한 목표로 설정하고 구체적인 추진 방식을 검토 중이라고 전했다.

그는 결국 핵심 과제는 대한민국에서 프런티어 AI를 만들 수 있는 구조를 어떻게 짜느냐에 있다고 정의했다. 현재 독파모(DOPO) 모델보다 10배에서 20배 규모에 달하는 초거대 프런티어 AI를 어떤 형태로 가장 효과적으로 개발할 수 있을지가 주요 고민 사항이다.

고도화되는 사이버 보안 대응 체계

AI 기술의 비약적 발전에 따라 해킹 수법이 고도화되고 있어 기존 보안 체계의 한계가 드러나고 있다는 지적도 제기되었다. 이 대통령은 지난 2026년 11월 3일 국무회의에서 공공과 민간을 아우르는 사이버 보안 차르 설치를 적극적으로 검토하라고 지시한 바 있다.

배 부총리는 이에 공감하며 국가 차원의 사이버 안보 대응 체계 구축이 시급하다고 밝혔다. 국가안보실, 국무총리실, 관계 부처가 민·관·군을 어떻게 아우를지 종합적으로 논의해야 할 사안이라고 설명했다.

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향후 AI 전략 및 정책 방향성

정부는 이번 제3차 AI전략위 회의를 통해 글로벌 투자 흐름과 국내 기술 개발 현황을 종합적으로 평가한 것으로 보인다. 특히 미국 시장의 변동성에 일희일비하지 않고, 장기적인 관점에서 초거대 AI 생태계와 강력해진 보안 인프라를 동시에 갖추는 전략이 필요하다는 입장이 확인되었다.

앞으로 한국은 미국의 투자 위축이라는 외부 변수보다 자국의 기술 자립과 글로벌 시장 경쟁력 강화를 우선시하며 구체적인 로드맵을 마련해 나갈 전망이다. 이는 한국이 AI 시대에도 글로벌 기술 강국으로서의 입지를 공고히 하기 위한 필수적인 단계로 평가된다.