배경훈 과학기술정보통신부 장관, AI 데이터센터 투자 지속 강조

배경훈 장관은 미국 중선거기 우려에도 불구하고 한국의 AI 인프라 투자는 중단되지 않아야 하며, 중국과 프랑스 등 경쟁국들이 기회를 노리고 있다고 지적하며 국내 AI 데이터센터 확장 계획을 설명했습니다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관은 6일 서울 광장에서 열린 제3차 국가AI전략위원회 전체회의 직후 기자들과 만나, 미국 중선거 결과에 따른 전 세계적 AI 데이터센터 투자 위축 우려에도 불구하고 한국의 투자는 절대 중단되거나 지연되어서는 안 된다고 강력히 시사했습니다.

장관은 미국 시장이 일시적으로 주춤할지라도 중국, 프랑스, 캐나다 등 다른 주요 국가들이 이 공백을 기회로 삼아 공격적으로 나서고 있다고 지적하며, 한국 역시 신속하게 대응해야 한다고 강조했습니다.

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미국 투자 위축과 글로벌 경쟁 구도

미국 중선거에서 민주당이 상하원 모두 장악하며 데이터센터 규제 강화 가능성이 제기되자, 필라델피아 반도체 지수가 현지 시각 5일 12.25% 급락하며 6년 7개월 만에 가장 큰 폭의 하락세를 보였습니다.

국내 증시에서도 영향을 받아, 6일 삼성전자 주가는 6.35% 하락했으며 SK하이닉스는 10.44%나 하락하는 등 AI 관련주 전반이 급락하는 시장 불안을 겪었습니다.

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배 장관은 "AI에 대한 기대치가 높아 작은 리스크 요인만으로도 시장 변동성이 클 수밖에 없지만, 장기적인 추세는 상승할 것"이라고 전망하며 단기적인 변동에 휩쓸리지 않도록 안심시켰습니다.

대규모 AI 인프라 투자 목표와 예산 확대 요구

정부는 2029년까지 국내에 8.4기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터를 구축하고, 2035년까지 10기가와트를 추가 확충할 계획입니다.

국회 과학정보방송통신위원회에 출석한 배경 장관은 "미국이 잠시 멈춘다고 하더라도 다시 투자할 것이며, 우리 역시 그 기회를 놓치지 말고 빠르게 대응해야 한다"고 반복했습니다.

더불어민주당 황정아 의원은 AI 데이터센터 직접 사업에 책정된 약 2,000억원 규모의 예산을 최소 2배 이상 확대해야 한다고 주장하며, 이를 통해 위기를 기회로 삼고 AI 강국으로 도약해야 한다고 요구했습니다.

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사이버 안보 국책조직 구성 논의와 프론티어 AI 전략

윤석열 대통령이 검토를 지시한 '사이버 안보 국책조직' 건립과 관련해 배 장관은 국가 차원의 사이버 안보 대응 체계 구축이 필요하다는 데 의견이 일치한다고 밝혔습니다.

이와 관련해 국가안보실, 국무조정실, 관련 부처가 협의하여 민간, 공공, 군 부문을 포괄하는 종합적인 방안이 도출될 것이라고 설명했습니다.

최신 AI 기술인 프론티어 AI 개발 관련해서는 "궁극적으로 대한민국에서 프론티어 AI가 창작될 수 있는 구조를 설계하는 것이 목표"라고 명시하며, 독포모 대비 10배에서 20배 규모로 초대규모 프론티어 AI를 개발할 최적의 형태에 집중하고 있다고 강조했습니다.