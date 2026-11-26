방한 관광객 3천만 명 시대에 대비해 호텔 신규 건설 대신 기존 모텔 개선과 객실 점유율 극대화가 효과적이라는 분석이 나왔다. 야놀자리서치와 CBRE코리아 보고서의 핵심 내용을 상세히 전달한다.

방한 외국인 관광객이 연간 2천만 명 시대를 연 이후, 내년 3천만 명 시대에 대비한 숙박 인프라 대책으로 신규 호텔 건설보다 기존 숙박시설의 효율적 활용이 최선이라는 분석이 나왔다. 이는 호텔 신축에 막대한 자본을 투입하기보다, 현재 운영 중인 모텔과 여관의 시설을 개량하고 기존 호텔 객실의 점유율을 높이는 것이 경제적이며 신속한 해결책임을 시사한다.

호텔 신규 공급 부족과 모텔 산업의 구조적 위기

CBRE코리아가 집계한 자료에 따르면, 서울 지역의 신규 호텔 공급 계획은 오는 2032년까지 7년 간 약 3천900실에 그칠 것으로 예상된다. 반면, 방한 관광객이 올해 전망치인 약 2천300만 명에서 3천만 명으로 증가할 경우, 1박 기준으로 연간 약 1천348만 실의 추가 호텔 객실 이용 수요가 발생할 것으로 추산된다.

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이러한 수요를 충족하려면 호텔 객실 약 4만6천100실을 연평균 80%의 점유율로 운영해야 한다. 이는 현재 전국 호텔 객실의 26%에 해당하는 거대한 규모다. 하지만 이 수치가 실제 부족한 객실의 절대적 개수나 신규 건설이 반드시 필요하다는 뜻은 아니며, 단순히 신규 공급만으로는 부족한 수요의 성격을 보여준다.

동시에 전국 숙박 산업의supply side에서도 심각한 변화가 감지된다. 전국 여관 및 모텔 사업체는 2024년 기준 2만6천41개에 달하지만, 관련 사업자 수는 2019년 12월부터 지난해 11월까지 전국에서 15.8%, 서울에서는 무려 29.2% 각각 감소했다. 이는 중소 숙박업소의 생존이 날로 어려워지고 있음을 보여준다.

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모텔 개선과 호텔 점유율 제고의 효과적 시너지

보고서는 모텔 2천 곳이 시설을 개선하여 연간 판매 가능한 객실 이용량의 25%를 외국인 관광객에게 추가로 판매한다면, 호텔 객실 약 1만8천800실에 상당하는 숙박 수용력을 확보할 수 있다고 추정한다. 이는 신규 건물의 절반에 가까운 효과를 기존 자원을 통해 얻는 것이다.

더불어 기존 호텔의 객실 점유율을 서울에서는 5%포인트, 서울 이외 지역에서는 10%포인트 높일 경우, 두 방안을 합쳐 약 3만7천 실에 해당하는 숙박 수용력을 추가로 확보할 수 있다고 분석했다. 이는 신규 호텔 건설 4만6천여 실의 필요성을 현실적으로 상쇄할 수 있는 수치다.

야놀자리서치가 실시한 올해 3분기 숙박업주 조사에서도 이러한 전환의 필요성이 드러났다. 응답한 모텔 10곳 중 3곳은 조사 기간 중 외국인 투숙객이 한 명도 없었으며, 업주들은 외국인 고객 유치의 주요 어려움으로 언어 장벽(34.1%)과 예약 변경 또는 노쇼(29.8%)를 꼽았다.

이러한 장벽을 해소하기 위해서는 단순한 물리적 확장보다, 외국인 관광객이 안심하고 묵을 수 있는 환경으로 기존 객실을 빠르게 개조하는 것이 시급하다. 이미 존재하는 객실을 외국인이 선호하는 공간으로 재설계하는 작업이 새로운 호텔을 짓는 것보다 훨씬 효율적이라는 결론이다.

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정책 금융 우선순위 변경과 지역 관광 활성화

보고서는 정책금융의 배분 기준도 바꿔야 한다고 강조했다. 호텔 신축 지원보다 기존 시설의 개보수와 전환, 그리고 3~4성급 호텔 확충에 자금 우선순위를 두어야 한다. 또한 지역별 숙박 거점을 조성하여 외국인 관광객의 지역 체류를 유도함으로써, 서울에만 쏠린 방문객의 발길을 지방으로分散해야 한다.

야놀자리서치 장수청 원장은