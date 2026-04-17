방통위, YTN 최대주주 변경 승인 취소 여부 공식 논의 착수...법률 자문단 구성 및 의견 수렴 돌입

방송통신위원회가 유진그룹의 YTN 최대주주 변경 승인 취소 여부에 대한 본격적인 행정 절차에 돌입했다. 법률 자문단 구성과 이해관계자 의견 수렴을 통해 신중한 검토를 진행할 방침이다. 야당 추천 위원들은 1심 결과에 대한 숙려 기간을, 여당 추천 위원들은 사안의 중대성을 고려한 신속한 처리를 주장하며 팽팽한 입장차를 보였다. 한편, 방통위는 YTN과 연합뉴스TV의 사장추천위원회 구성 지연에 대한 시정 명령도 논의했다.

방송통신 위원회(방통위)가 유진그룹 의 YTN 최대주주 변경 승인 취소 여부에 대한 공식 논의에 착수했다. 이는 지난해 11월 법원에서 YTN 최다액출자자 변경 승인 처분을 취소하라는 판결이 나온 지 5개월 만에 본격적인 행정 절차가 시작된 것이다.

방통위는 외부 법률 자문단을 구성해 법률 검토를 진행하고, 이해관계자들의 의견을 수렴할 계획이다. 김종철 방통위원장은 'YTN 최다액출자자 변경 승인 등과 관련된 쟁점을 의제화하기 위한 절차가 시작됐다'며 '각계의 관심이 높고 이해 충돌이 있는 중요한 사안인 만큼, 내용적·절차적 정당성 확보를 위한 전문가 검토와 다양한 의견 청취를 바탕으로 숙의가 필요하다'고 밝혔다.

앞서 윤석열 정부 시절 김홍일-이상인 체제 방통위는 2024년 2월 유진그룹의 YTN 최대주주 변경을 승인했으나, 서울행정법원은 지난해 이 결정에 절차적 하자가 있다며 위법하다고 판단했다. 이에 유진그룹이 불복해 항소하며 2심 절차가 진행 중이다.

이날 회의에서 야당 추천 위원들은 신중한 검토를 주장했다. 이상근 위원은 '아직 1심 결과만 나온 상황이고, 앞으로 2심·3심 등 판단도 남아있다'며 '1심이 나왔다고 바로 결론을 내리기보다 심각하게 숙려 기간을 갖고 여유있게 검토해 볼 필요가 있다'고 말했다. 최수영 위원 역시 '논의의 시급성에는 동의하지만, 시간에 쫓겨서(급하게) 이루어지는 건 동의할 수 없다'며 '처리 방법, 접근 방법에 대해 다양한 의견이 있는 상황에서 조금 더 숙고할 필요가 있다'고 덧붙였다.

반면 여당 추천 위원들은 다른 입장을 보였다. 윤성옥 위원은 '보도 전문 채널은 보도의 공정성이 대단히 중요한데, 유진그룹의 행보를 보면 과연 공적 책무를 수행할 자격이나 자질, 능력이 있는지 의문'이라며 '신중하게 고려해야 한다는 의견에도 동의하지만, 사안의 중대성을 고려해서 신속하게 이루어지기를 바란다'고 말했다. 고민수 위원은 '행정기본법에 수익적 처분이라도 처분 취소 결과로 처분의 상대방이 입게 되는 불이익과 얻게 되는 공익을 비교 형량해 공익이 더 클 경우 취소할 수 있다고 규정돼 있다'며 '이 때문에 취소가 어렵다는 것은 해당 법 조문에 대한 엄격한 법 적용이 아니라 논리적 비약'이라고 지적했다.

방통위는 향후 외부 법률 자문단을 구성하고, 류신환 위원이 이 내용을 공유하며 법률 검토를 진행할 예정이다. 또한 간담회 등을 통해 이해관계자들의 의견 수렴 과정을 거칠 계획이다.

언론노조 YTN지부는 이날 정부과천청사 앞에서 피켓 시위와 기자회견을 열고 '유진그룹의 YTN 최대주주 자격은 애초부터 정당성이 없었다'며 '유진그룹의 YTN 최대주주 자격은 반드시 즉각 취소되어야 한다'고 주장했다. 민주언론시민연합 역시 전날 성명을 통해 '방통위는 법원 판결 취지에 부합하는 방향을 분명히 설정하고, YTN 정상화에 대한 책임 있는 의지를 드러내야 한다'고 촉구했다.

지난달 31일 방통위원 4명을 추가 임명하면서 방통위는 설립 6개월 만에 전체회의 의결 정족수를 갖추게 되었다. 현재 위원장을 포함해 총 7명 중 6명이 임명된 상태이며, 국민의힘 몫 상임위원 한자리는 아직 공석이다.

한편 방통위는 이날 YTN과 연합뉴스TV의 사장추천위원회(사추위) 구성 지연에 대한 시정 명령도 논의했다. 지난해 8월 개정 방송법 시행 후 3개월 내 사추위를 구성해야 하지만, 두 방송사 모두 이를 이행하지 않아 2개월 이내 법 위반 사항을 시정하도록 하는 행정 처분을 추진하기로 했다.





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방송통신위원회 YTN 유진그룹 최대주주 변경 승인 취소

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