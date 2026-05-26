방탄소년단 AMA 올해의 아티스트 2회 수상... K팝 넘어 시대의 아이콘으로 도약

방탄소년단이 미국 AMA에서 올해의 아티스트상을 두 번째로 수상하며 글로벌 영향력을 입증했습니다. 군 공백기 이후 한국적 색채를 담은 앨범 아리랑으로 빌보드를 석권한 이들은 이제 마지막 과제인 그래미 어워즈 수상을 정조준하고 있습니다.

그룹 방탄소년단 이 미국 라스베이거스에서 개최된 아메리칸 뮤직 어워즈에서 대상격인 올해의 아티스트상을 두 번째로 거머쥐며 전 세계 대중음악 시장에서 자신들의 압도적인 영향력을 다시 한번 입증했습니다.

이번 수상은 단순히 상 하나를 더 추가했다는 의미를 넘어, 글로벌 팝 시장의 중심지인 미국에서 전원 한국인으로 구성된 그룹이 배드 버니나 테일러 스위프트, 저스틴 비버와 같은 최정상급 팝스타들과 경쟁하여 승리했다는 점에서 그 가치가 매우 남다릅니다. 특히 시상식이 열린 라스베이거스는 미국 관광과 쇼 비즈니스의 상징적인 장소이며, 방탄소년단은 이곳에서 월드투어 아리랑 콘서트와 연계한 더 시티라는 대규모 오프라인 이벤트를 동시에 진행하며 도시 전체를 보랏빛으로 물들였습니다.

지난 2021년 아시아 가수 최초로 동일 부문 수상을 기록한 이후 약 4년 6개월 만에 다시 정점에 오른 이들은, 한국인뿐만 아니라 아시아 아티스트로서 이 상을 두 차례 수상한 유일무이한 기록을 세우며 K팝의 역사를 새로 썼습니다. 이번 성과는 방탄소년단이 군 복무로 인한 긴 공백기를 깨고 지난 3월 정규 5집 아리랑을 발표한 지 불과 두 달 만에 이뤄낸 초고속 결과라는 점에서 더욱 놀랍습니다. 특히 이번 앨범은 과거 100퍼센트 영어 가사로 성공을 거뒀던 버터 때와는 달리, 한국적인 정체성을 전면에 내세운 전략을 취했습니다.

앨범 전반과 후반을 나누는 기준점으로 국보 성덕대왕신종의 웅장하고 오묘한 소리를 삽입했으며, 첫 트랙인 보디 투 보디의 후렴구에는 한국의 대표 민요인 아리랑을 삽입해 국적과 인종을 초월한 음악적 공감을 이끌어냈습니다. 이러한 시도는 빌보드 메인 앨범 차트인 빌보드 200에서 K팝 역사상 최초로 3주 연속 1위라는 대기록으로 이어졌고, 타이틀곡 스윔은 핫 100 차트 1위를 차지하며 이들의 음악적 스펙트럼이 더욱 넓어졌음을 보여주었습니다.

특히 백범 김구 선생이 갈망했던 높은 문화의 힘을 가사에 녹여낸 에일리언스라는 곡은, 이제 한국의 문화가 세계의 중심에서 인정받고 있다는 현실을 상징적으로 보여주며 깊은 울림을 주고 있습니다. 전문가들은 방탄소년단의 이러한 성공 비결이 단순한 팬덤의 화력을 넘어, 시대의 아이콘으로 진화한 그들의 정서적 소통 능력에 있다고 분석합니다. 약 3년 9개월이라는 긴 군 공백기에도 불구하고 팬덤 아미의 결속력은 오히려 더 단단해졌으며, 이는 위버스 가입자 3천500만 명과 인스타그램 팔로워 8천만 명이라는 수치로 증명됩니다.

특히 주목할 점은 과거 여성 팬 중심이었던 팬층이 이번 5집 발매 이후 남성 팬과 고령층까지 대폭 확장되었다는 점입니다. 이는 과거 비틀스가 전 세대와 성별을 아우르는 시대적 상징이 되었던 과정과 매우 유사하며, 방탄소년단이 이제는 하나의 아이돌 그룹을 넘어 전 세계인이 공감하는 문화적 현상이 되었음을 의미합니다. 34개 도시에서 85회에 걸쳐 진행되는 사상 최대 규모의 스타디움 투어가 연일 매진 사례를 기록하고 있는 것은 이들이 구축한 거대한 문화 제국의 위력을 실감케 합니다. 이제 가요계의 모든 시선은 내년 2월 로스앤젤레스에서 열릴 제69회 그래미 어워즈로 향하고 있습니다.

방탄소년단은 그동안 수많은 미국 시상식을 휩쓸었지만, 음악적 완성도를 엄격하게 심사하는 레코딩 아카데미의 그래미 어워즈만은 정복하지 못한 마지막 과제로 남아 있었습니다. 과거 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 부문에서 세 차례나 후보에 오르고도 수상을 놓쳤던 아픔이 있지만, 이번 5집 아리랑에서는 30대 아티스트로서의 진지한 고민과 한국적 예술성을 깊이 있게 담아냈기에 그래미의 취향을 저격할 가능성이 높다는 평이 지배적입니다. 비록 대중적인 폭발력을 가진 곡이 다소 부족하다는 일부 아쉬운 평가가 있으나, 올해의 앨범과 같은 주요 부문에서의 후보 지명 가능성이 제기되고 있습니다.

멤버 슈가가 과거 인터뷰에서 열 번 찍어 안 넘어가는 나무는 없다며 보여준 굳은 의지처럼, 방탄소년단이 이번에는 그래미의 높은 벽을 넘어 세계 음악사의 정점을 찍을 수 있을지 전 세계의 이목이 집중되고 있습니다





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