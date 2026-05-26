방탄소년단, AMA 올해의 아티스트 2회 수상 및 K-팝의 압도적 미국 시장 제패

제52회 아메리칸 뮤직 어워즈에서 방탄소년단이 대상인 올해의 아티스트를 포함해 3관왕을 달성했으며, 캣츠아이와 트와이스, 그리고 넷플릭스 애니메이션 OST까지 가세해 K-팝 아티스트들이 총 11개의 트로피를 휩쓸며 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했습니다.

미국 라스베이거스의 MGM 그랜드 가든 아레나에서 개최된 제52회 아메리칸 뮤직 어워즈( AMA )에서 대한민국을 넘어 전 세계적인 사랑을 받고 있는 그룹 방탄소년단 (BTS)이 다시 한번 정상의 자리에 올랐습니다.

방탄소년단은 이번 시상식에서 대상에 해당하는 '올해의 아티스트' 상을 통산 두 번째로 거머쥐며 K-팝의 위상을 드높였습니다. 이번 시상식은 단순히 방탄소년단의 개인적인 성취를 넘어 K-팝 전체가 미국 대중음악 시장의 주류로 완전히 안착했음을 보여주는 상징적인 사건이었습니다. 방탄소년단뿐만 아니라 신인 그룹 캣츠아이와 그룹 트와이스, 그리고 넷플릭스 애니메이션의 음악적 성과까지 더해져 K-팝 관련 아티스트들이 수상한 트로피만 총 11개에 달하는 경이로운 기록을 세웠습니다.

방탄소년단은 이번 AMA에서 '올해의 아티스트'를 비롯해 '송 오브 더 서머'와 '베스트 남성 K-팝 아티스트' 등 총 3개 부문을 석권하는 쾌거를 이루었습니다. 특히 대상 격인 올해의 아티스트 부문에서는 브루노 마스와 테일러 스위프트, 배드 버니와 같은 세계적인 팝스타들을 제치고 수상하며 독보적인 영향력을 입증했습니다. 시상대에 오른 리더 RM은 팬덤 아미가 다시 한번 기적을 만들어냈다며, 모든 멤버가 군 복무를 마친 뒤에 이렇게 소중한 상을 다시 받을 수 있게 되어 영광이라는 진심 어린 소감을 전했습니다.

그는 또한 이번 앨범을 준비하며 많은 부담감이 있었지만, 현재의 자신들에게 가장 잘 어울리는 음악이 무엇인지 끊임없이 고민하고 연구했다고 덧붙였습니다. 지민 역시 한국어로 아미를 향한 사랑과 감사를 전하며 전 세계 팬들과 정서적으로 교감하는 모습을 보였습니다. 특히 이번 수상은 군 복무로 인한 약 4년간의 공백기를 깨고 성공적으로 복귀했음을 알리는 신호탄이 되었으며, 지난 3월 발매한 정규 5집과 타이틀곡 스윔이 빌보드 200과 핫 100에서 동시에 1위를 차지했던 저력이 이번 시상식에서도 그대로 발휘되었습니다. 방탄소년단과 AMA의 인연은 2017년으로 거슬러 올라갑니다.

당시 20팀의 출연진 중 유일한 아시아 뮤지션이자 K-팝 그룹 최초로 무대에 올랐던 그들은 2018년 '페이버릿 소셜 아티스트' 상을 시작으로 2021년에는 아시아 아티스트 최초로 '올해의 아티스트'를 수상하는 역사를 썼습니다. 2022년까지 총 11개의 트로피를 수집했던 방탄소년단은 이번 시상식을 통해 총 14개의 트로피를 보유하게 되며 AMA 역사상 가장 성공적인 K-팝 그룹으로 자리매김했습니다. 시상식 시작 전, 방탄소년단의 월드투어 라스베이거스 훌리건 무대 실황 영상이 송출되었을 때 객석에서 터져 나온 폭발적인 환호성은 그들이 여전히 전 세계 음악 시장의 중심에 있음을 증명했습니다.

방탄소년단의 뒤를 이어 차세대 글로벌 스타로 떠오른 캣츠아이의 활약도 눈부셨습니다. 하이브와 미국의 게펜 레코드가 협업하여 탄생시킨 글로벌 걸그룹 캣츠아이는 AMA 첫 진출임에도 불구하고 '올해의 신인 아티스트', '베스트 뮤직비디오', '브레이크스루 팝 아티스트' 등 3개 부문을 휩쓸었습니다. 수상 소감에서 멤버 소피아는 자신들에게 영감을 준 방탄소년단에게 특별한 감사를 전하며 K-팝의 계보를 잇는 자부심을 드러냈고, 유일한 한국인 멤버 윤채는 한국어로 소감을 말하며 감동을 더했습니다.

캣츠아이는 히트곡 핑키 업 무대에서 거대한 곰 인형 속에서 등장하는 파격적인 연출과 독특한 안무를 선보이며 강렬한 인상을 남겼습니다. 여기에 트와이스가 '베스트 여성 K-팝 아티스트'로 선정되며 K-팝의 다양성과 저력을 다시 한번 확인시켰습니다. 음악적 외연의 확장은 애니메이션 OST에서도 나타났습니다. 넷플릭스 애니메이션의 오리지널 사운드 트랙 골든은 '올해의 노래', '최우수 팝송', '베스트 보컬 퍼포먼스' 등 3관왕을 차지했으며, 가수 이재는 이를 대표해 '최우수 사운드 트랙' 상까지 받아 총 4개의 트로피를 거머쥐었습니다.

골든은 이미 그래미 어워즈와 아카데미 시상식, 골든 글로브 등 권위 있는 시상식에서 인정받은 바 있어, K-콘텐츠의 음악적 완성도가 세계 최고 수준에 도달했음을 보여주었습니다. 임진모 평론가는 이번 결과에 대해 K-팝이 미국 주류 시장에 완전히 안착했음을 공식적으로 인증받은 순간이라고 평가했습니다. 다만 그는 팬 투표 중심의 AMA를 넘어, 심사위원 중심의 예술적 권위를 가진 그래미 어워즈를 최종 목표로 삼아 더 강렬한 음악적 한 방을 보여줄 필요가 있다는 조언을 덧붙였습니다.

이번 AMA는 역대 최대 규모의 팬 투표가 기록된 만큼, K-팝을 향한 전 세계적인 지지와 사랑이 어느 때보다 뜨겁다는 것을 확인시켜 준 축제의 장이었습니다





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방탄소년단 AMA K-팝 캣츠아이 미국음악시상식

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