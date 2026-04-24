방시혁 하이브 의장, 구속 위기… 경찰, 사기적 부정거래 혐의로 영장 신청

방시혁 하이브 의장이 자본시장법 위반 혐의로 경찰의 구속영장 신청을 받았습니다. 1900억원대의 부당이득을 취한 혐의를 받고 있으며, 법원의 판단에 따라 구속 여부가 결정될 예정입니다.

그룹 하이브 의 방시혁 의장이 자본시장법 위반 혐의, 특히 사기적 부정거래 혐의로 인해 구속 위기에 놓였습니다. 경찰은 지난 21일 방 의장에 대한 구속영장 을 서울남부지검에 신청하며 수사에 속도를 내고 있습니다.

이번 수사는 1년 4개월 만에 이루어진 것으로, 방 의장은 2019년 하이브 상장 전 기관투자자들에게 상장 계획이 불확실하다는 허위 정보를 제공하여 1900억원대의 부당이득을 취한 혐의를 받고 있습니다. 당시 비상장사였던 빅히트엔터테인먼트의 초기 투자자들이 지분을 매각한 후, BTS의 성공적인 데뷔와 함께 하이브의 주가가 급등하면서 투자자들의 손실이 발생했다는 주장이 제기되었습니다. 경찰은 방 의장이 고의적으로 투자자들을 오도하여 지분 매각을 유도했으며, 측근들과 함께 상장 후 매각 차익의 30%를 분배하기로 사전 합의했다는 의혹을 수사하고 있습니다.

현재까지 파악된 부당이익은 약 1900억원으로, 관련 임원들의 이익까지 합치면 총 2600억원에 달하는 것으로 추정됩니다. 이는 경찰이 인지 수사한 자본시장 사건 중 최고 수준의 부당이익 규모입니다. 방시혁 의장 측은 혐의를 전면 부인하며, 2020년 상장 당시 관련 법규를 준수했고 해외 투자 유치를 위해 노력했다는 입장을 밝히고 있습니다. 그러나 경찰은 방 의장이 상장 전 지분 매각 결정이 단순한 판단 착오가 아니었으며, 투자자들을 속여 지분을 팔게 했다고 보고 있습니다.

또한, 방 의장이 기존에 사용하던 휴대전화를 교체하고 사내 메신저를 변경하여 증거 확보에 어려움을 겪고 있으며, 핵심 인물로 지목된 김중동 전 하이브 CIO가 해외로 출국한 상황입니다. 이러한 정황은 경찰 수사에 난항을 초래하고 있습니다. 이번 사건은 검찰, 경찰, 금융감독원 등 여러 수사기관이 관련된 복잡한 사안으로, 수사 주도권 경쟁과 기관 간의 갈등이 예상됩니다. 경찰은 이번 수사를 통해 수사 역량을 입증하고 조직의 명운을 걸겠다는 의지를 보이고 있으며, 금융감독원 또한 별도로 수사를 진행하고 있습니다.

이제 관심은 검찰의 결정에 쏠리고 있습니다. 검찰이 경찰의 영장을 법원에 청구하면 법원의 영장실질심사가 열리게 되며, 방 의장의 구속 여부가 결정됩니다. 법조계에서는 사기적 부정거래 혐의의 핵심 쟁점이 투자자 기망 여부와 고의성 입증에 있다는 점을 지적하며, 검찰이 범죄 성립 요건이 충분히 소명된다고 판단하면 영장을 청구할 가능성이 높다고 전망하고 있습니다. 다만, 법원은 범죄의 중대성, 증거 인멸 가능성, 도주 우려 등을 종합적으로 고려하여 구속 여부를 판단하므로, 검찰의 영장 청구가 반드시 구속으로 이어지는 것은 아닙니다.

방 의장의 도주 우려는 크지 않지만, 증거 인멸 가능성은 쟁점으로 꼽히고 있습니다. 이번 사건은 단순한 기업 총수의 신병 문제를 넘어 국내 자본시장 질서와 수사 체계 전반에 영향을 미칠 수 있는 중요한 분수령이 될 것으로 예상됩니다





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방시혁 하이브 구속영장 자본시장법 사기적 부정거래 BTS

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