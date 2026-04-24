방시혁 하이브 의장 구속영장, 검찰 반려…보완수사 요구

자본시장법 위반 혐의로 경찰이 신청한 방시혁 하이브 의장의 구속영장이 검찰에 의해 반려되었다. 검찰은 현 단계에서 구속 필요성이 부족하다는 판단으로 경찰에 보완수사를 요청했다.

방시혁 하이브 의장에 대한 구속영장 이 검찰에 의해 보완수사 요구로 반려되었다. 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 24일, 자본시장법 위반( 사기적 부정거래 ) 혐의를 받는 방 의장의 구속영장 에 대해 현 단계에서 구속 필요성이 충분히 소명되지 않아 경찰에 보완수사 를 요청했다.

이는 경찰이 지난 21일 신청한 방 의장의 구속영장에 대한 검찰의 결정이다. 방 의장은 기존 하이브 투자자들에게는 주식 상장 계획이 없다고 속여 자신의 지인이 설립한 사모펀드(PEF)에 지분을 매각하도록 유도한 후, 하이브를 상장하여 부당 이득을 취한 혐의를 받고 있다. 경찰은 사모펀드와의 비공개 계약을 통해 방 의장이 챙긴 매각 차익이 약 1900억원에 달하는 것으로 파악하고 있다. 이번 사건은 2024년 말 경찰이 방 의장에 대한 입건 전 조사(내사)를 시작한 지 1년 4개월 만에 구속영장 신청이라는 단계까지 이르렀지만, 검찰의 반려로 인해 수사에 난항을 겪게 되었다.

경찰은 지난해 하이브 본사와 한국거래소 등을 압수수색하여 상장 심사 관련 자료를 확보했으며, 방 의장을 출국 금지하고 총 다섯 차례 소환 조사를 진행했다. 그러나 수사 과정에서 경찰과 검찰 간의 이견이 드러나기도 했다. 지난해 4월과 5월, 경찰이 신청한 압수수색 영장이 검찰에 의해 두 차례나 기각되었고, 세 번째 시도 끝에 영장이 발부되어 하이브 본사가 압수수색되었다. 또한, 금융위원회 증권선물위원회는 같은 달 방 의장을 자본시장법 위반 혐의로 검찰에 고발했지만, 경찰은 이미 수사 중인 사안과 중복된다며 남부지검에 사건 이송을 요청했으나 받아들여지지 않았다.

오히려 남부지검은 금융감독원 특별사법경찰에 수사 지휘를 내렸다. 경찰은 지난해 11월 18일 방 의장에 대한 마지막 소환 조사를 진행한 후 5개월 동안 법리 검토를 이어갔지만, ‘늑장 수사’라는 비판을 받아왔다. 결국, 오랜 검토 끝에 신청한 구속영장이 반려되면서 경찰은 검찰이 요구하는 보완수사 내용을 파악하고 추가 수사를 진행해야 하는 상황에 놓였다. 이번 검찰의 결정은 방 의장의 사기적 부정거래 혐의에 대한 입증이 아직 충분하지 않다는 점을 시사하며, 향후 수사 방향에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

경찰은 이번 보완수사 요구를 계기로 증거 확보에 더욱 집중하고, 법리적 검토를 강화하여 다시 한번 구속영장을 신청할지 여부를 결정할 것으로 보인다. 또한, 이번 사건은 기업의 상장 과정에서의 투명성과 공정성 확보의 중요성을 다시 한번 강조하는 계기가 될 것으로 전망된다. 특히, 기업의 경영진이 투자자들에게 허위 정보를 제공하여 부당 이득을 취하는 행위에 대한 엄정한 처벌이 필요하다는 목소리가 높아지고 있다. 이번 수사 결과에 따라 향후 유사한 사건에 대한 예방 효과도 기대할 수 있을 것이다





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