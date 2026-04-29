방송법 위반과 파행으로 진행된 YTN 소유 구조 변경, 방미통위의 과제와 책임

2023년 윤석열 정부에서 진행된 YTN의 최다액 출자자 변경은 방송 행정 역사상 유례없는 파행으로 진행되었다. 법원은 2025년 1심에서 승인 처분 취소 판결을 내며 절차적 정당성을 결여한 행정의 원천 무효를 선고했다. 이재명 정부 출범 후 방미통위는 과거의 위법성을 인정하고 1심 판결에 대해 항소를 포기했다. 그러나 방미통위는 YTN 문제를 해결하기 위해 철저한 자체 조사와 행정 처분, 국민 앞에 진솔한 사과를 통해 신뢰를 회복해야 한다. YTN 소유 구조 변경 승인을 무효화하고 새로운 체제 수립을 지원하는 것이 방미통위의 의무다. 유진그룹의 반발은 예상되지만, 방송법의 취지를 부각하며 부정한 거래의 정당성을 부정해야 한다.

민주주의 사회에서 방송은 단순한 상업적 재화로 취급되지 않는다. 여론 형성과 권력 감시, 사회적 의제 설정이라는 중추적 역할을 수행하기 때문이다. 방송은 공론장의 핵심으로 인식되며, 일반 상법과 별도로 방송법 이라는 특별법을 제정해 엄격히 관리하는 것도 그 중요성 때문이다.

방송의 소유 및 지배 구조는 공적인 규제의 대상이 되며, 특별법 우선 원칙은 방송의 사회적 가치를 강조하는 일반의지의 표현이다. 따라서 방송법 위반은 다른 법률로 정당화될 수 없으며, 이미 이루어진 거래도 방송법의 잣대 앞에서 무효화될 수 있다. 2023년 윤석열 정부에서 YTN의 최다액 출자자 변경은 방송 행정 역사상 유례없는 파행으로 진행되었다. 방통위의 2인 체제 하에서 이뤄진 의결은 합의제 기관의 존립 근거를 부정한 위법 행위였다. 2025년 1심에서 법원은 승인 처분 취소 판결을 내리며 절차적 정당성을 결여한 행정의 원천 무효를 선고했다.

심사 과정에서 부실한 기본계획과 표절·왜곡 의혹이 제기된 문건이 제출되었음에도 단 일주일 만에 겉핥기식 심사가 진행되었다. 이는 검증이 아닌 통과를 목적으로 한 요식행위로 비판받았으며, 방통위는 직무 유기 혐의를 피하기 어렵다. 이재명 정부 출범 후 방미통위는 과거의 위법성을 인정하고 1심 판결에 대해 항소를 포기했다. 그러나 단순히 재판 결과를 수용하는 것으로는 면책되지 않는다.

방미통위는 승인 과정에서의 불비한 요청, 졸속 심사, 최종 결정에 대한 철저한 자체 조사와 책임자 가려내기를 진행해야 한다. 이후 행정 처분과 국민 앞에 진솔한 사과를 통해 신뢰를 회복해야 한다. YTN 소유 구조 변경 승인을 무효화하고 새로운 체제 수립을 지원하는 것이 방미통위의 의무다. 유진그룹의 반발은 예상되지만, 방송법의 취지를 부각하며 부정한 거래의 정당성을 부정해야 한다.

방미통위는 YTN 문제를 한국 언론 생태계 전반의 파급효과를 고려해 신속히 해결해야 한다. 방송 4법 실행과 방송미디어통신심의위원회의 사안에도 영향을 미칠 수 있으며, 방송을 상업적 대상으로 인식하는 인식을 잔존시키는 위험이 있다. YTN 문제 해결은 방송행정의 순항과 미디어 민주화의 방향타 역할을 할 전망이다. 법률적 검토를 명분으로 결정을 미루는 것은 직무 유기로 비칠 수 있으므로, 방미통위는 방송법의 정신을 능동적으로 구현하는 책임 있는 행정기관으로서의 역할을 다해야 한다. 역사는 방미통위의 선택을 엄중히 기록하고 있다





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