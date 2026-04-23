방송 3법 후속조치, 편성위원회 구성 범위 놓고 논쟁…다양한 의견 제시

방송통신위원회가 개최한 토론회에서 개정 방송법에 따른 편성위원회 구성원의 범위에 대한 논의가 활발하게 이루어졌습니다. 내부 종사자 범위 확대, 노조 권한 부여 등 다양한 의견이 제시되었으며, 방송의 공정성과 다양성 확보를 위한 제도 개선 방안 모색이 필요하다는 의견이 지배적입니다.

방송통신위원회 가 개최한 ‘ 방송 3법 후속조치의 실효적 이행을 위한 제도 설계’ 토론회에서 개정 방송법에 따른 편성위원회 구성원의 범위에 대한 심도 깊은 논의가 이루어졌습니다. 특히, 내부 종사자 범위 확장에 대한 다양한 의견이 제시되었으며, 이는 방송의 공정성과 다양성을 확보하는 데 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

토론회에서는 편성위원회의 역할과 기능, 그리고 그 구성원의 자격 요건에 대한 구체적인 논의가 진행되었습니다. 권형둔 공주대학교 교수는 편성위원회를 설치하도록 규정한 방송법이 방송의 자유를 침해하지 않는다는 점을 강조하면서도, 현재 시행규칙(안)에서 정규직 노동자로 제한하고 있는 내부 종사자 범위를 확대해야 한다고 주장했습니다. 이는 방송 현장의 다양한 목소리를 반영하고, 편성위원회의 대표성을 강화하기 위한 노력의 일환입니다. 권 교수는 근로자성의 확대 추세를 고려하여 ‘취재·보도·제작·편성에 참여하는 자’에 대한 명확한 개념 정의와 법 개정이 필요하다고 덧붙였습니다.

강윤기 한국PD연합회장은 종사자 범위 확대에 신중한 입장을 표명하며, 연기자나 프리랜서의 경우 여러 방송사와 계약하는 경우가 많아 이해충돌의 소지가 있다고 지적했습니다. 이는 편성위원회의 독립성과 공정성을 유지하기 위한 우려에서 비롯된 것입니다. 토론회 참석자들은 종사자 대표를 선정할 때 종사자 과반이 가입한 노동조합에 권한을 부여하는 내용의 시행규칙에 대해서는 대체로 효율성 측면에서 수긍하는 분위기였습니다. 그러나 노조가 없는 방송사의 경우 다른 대안을 찾아야 한다는 의견도 제기되었습니다.

김동원 전국언론노조 정책실장은 노사협의회 의장이 정하도록 하는 방안을 제시했으며, 일부 소수 노조 관계자들은 과반 노조에 편성위원 추천권을 몰아주는 것이 민주성을 침해할 수 있다는 우려를 표명했습니다. 이처럼 다양한 의견들이 제시된 가운데, 방송통신위원회는 향후 방송 3법의 실효적인 이행을 위해 이러한 논의 결과를 바탕으로 제도 개선 방안을 모색할 것으로 보입니다. 편성위원회의 구성과 운영은 방송의 공정성과 다양성을 확보하는 데 핵심적인 역할을 수행하므로, 신중하고 심도 있는 논의를 통해 최적의 방안을 마련하는 것이 중요합니다.

또한, 방송 현장의 다양한 이해 관계자들의 의견을 수렴하고, 사회적 합의를 도출하는 과정이 필요합니다. 이러한 노력을 통해 방송 3법이 방송 생태계의 건강한 발전에 기여할 수 있도록 해야 할 것입니다. 토론회에서는 이 외에도 방송의 독립성, 공익성, 다양성 확보를 위한 다양한 제도 개선 방안들이 논의되었습니다. 특히, 방송사의 자율성과 책임성을 강화하고, 시청자의 권익을 보호하기 위한 방안들이 중점적으로 다루어졌습니다.

방송통신위원회는 앞으로도 지속적인 논의와 공청회를 통해 방송 3법의 후속 조치를 추진하고, 방송 생태계의 발전을 위한 노력을 이어갈 계획입니다. 마지막으로, 토론회에 참석한 한 참석자는 생전에 아들과의 약속을 지키기 위해 장기기증을 결심했으며, 같은 날 어머니 또한 장기기증 의사를 밝혀 훈훈한 감동을 자아냈습니다





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방송 3법 편성위원회 방송통신위원회 내부 종사자 노동조합 미디어 제도

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