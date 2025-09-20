밥맛, 그리움, 그리고 울컥: 93세 엄마와 음식에 얽힌 따뜻한 이야기

93세 어머니의 밥맛, '장부다리 기사식당'과의 인연, 그리고 음식에 담긴 다양한 추억과 그리움을 담은 따뜻한 에세이. 박찬일 셰프의 〈밥 먹다가, 울컥〉을 통해 음식에 담긴 삶의 의미를 되새기며, 잊혀져 가는 것들에 대한 따뜻한 시선을 공유한다.

나이가 들어 밥맛을 잃은 93세 어머니와, 어머니가 유독 좋아하는 식당 '장부다리 기사식당'에 얽힌 따뜻한 이야기를 담은 에세이. 어머니는 호박죽과 미역국을 즐겨 드시고, 나는 그곳에서 육회를 즐겨 먹는다. 어머니가 목포에 오시면 꼭 그곳에 들러 식사하는 모습을 보며, 어린 시절 넉넉하지 못했던 어머니의 마음을 헤아리게 된다. 주중이나 주일 오후, 주변 사람들을 초청해 정성껏 밥상을 차리는 따뜻한 마음씨를 가진 지인과의 이야기도 이어진다. 그녀는 바쁜 일상 속에서도 주변 사람들을 챙기며 나눔을 실천한다. 이러한 모습들을 보며, 어린 시절의 어려웠던 기억과 함께 따뜻한 나눔의 가치를 되새기게 된다. 과거의 힘든 기억들을 떠올리게 하는 음식에 대한 이야기는 박찬일 셰프의 에세이 〈밥 먹다가, 울컥〉을 통해 더욱 깊어진다. 저자는 친구가 농사지은 단호박을 보며 느꼈던 울컥함을 이야기하며, 잊혀져가는 것들에 대한 따뜻한 시선을 보여준다.

〈밥 먹다가, 울컥〉은 음식과 식당을 매개로, 잊혀져 가는 사람들의 이야기와 가슴 아픈 사연들을 담아낸다. 셰프의 유년 시절, 주방 노동자, 해녀 등 다양한 사람들의 삶을 통해, 음식에 담긴 추억과 그리움을 이야기한다. 또한, 성경의 히브리서 말씀을 인용하며, 하나님의 말씀이 인간의 죄악을 드러내는 동시에, 부활하신 예수님께서 제자들에게 따뜻한 밥상을 차려주며 격려했던 것처럼, 힘든 시기에 위로와 용기를 주는 음식의 의미를 강조한다. 삼척에서 군 생활 중 다친 아들을 위해 목포에서 삼척까지 가서 밥을 사주는 어머니의 헌신적인 사랑과, 93세 어머니가 '장부다리 기사식당'에서 육회를 먹는 모습을 통해, 음식에 담긴 다양한 감정을 보여준다. 결국, 이 글은 음식이 단순히 먹는 것을 넘어, 과거의 추억과 함께하는 사람들을 떠올리게 하고, 힘들 때 위로와 힘을 주는 존재임을 이야기한다. 박찬일 셰프의 에세이를 통해, 음식에 담긴 쓴맛과 그리움 속에서 삶의 의미를 되새기며, 따뜻한 위로를 받는 시간을 갖도록 권한다. 음식은 우리 삶의 희로애락을 담아내며, 잊혀져 가는 기억들을 되살리고, 힘든 시기를 함께 이겨낼 수 있도록 돕는다. 어머니의 밥맛, 친구의 샌드위치, 그리고 따뜻한 밥상에 담긴 여러 이야기들을 통해, 우리는 삶의 가치를 다시 한번 생각해 볼 수 있다





