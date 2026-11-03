반포3주구 재건축부담금 3억4천만에서 8억 원대 비약, 재초환 산정 논란

서초구 반포3주구 재건축 부담금이 예정액 대비 두 배 이상 폭등할 전망이다. 재건축초과이익환수제 산정 방식의 모호성과 집값 급등이 복합적으로 작용하며 조합원들의 불안이 커지고 있다.

서울 서초구 반포동의 재건축 단지가 된 반포3주구 (현 래미안트리니원)의 조합원들이 예상치 못한 막대한 재건축부담금 부담에 직면해 있다. 지난 7월 준공을 마친 이 단지에서 개인 조합원 당 부과될 재건축부담금 규모가 초기 예정액 대비 두 배 이상 늘어날 것으로 업계에서 분석되고 있다.

반포3주구 부담금 급등 현황과 재초환 제도

반포3주구 조합원 1인당 예상 재건축부담금 흐름은 극적인 변화를 보여주고 있다. 2020년 서초구가 통보한 예정액은 4억200만원이었으나, 2024년 기준 완화 조치로 3억4700만원으로 삭감되었다. 그러나 실제 부과를 앞두고 있는 현재 시장에서는 7억~8억원 수준으로 최종 금액이 형성될 가능성이 높다고 전하고 있다.

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재건축부담금은 2006년 도입된 재건축초과이익환수제(재초환)에 따라 결정된다. 이 제도는 재건축 기간 중 평균보다 더 오른 집값, 즉 초과이익의 최대 50%를 자치단체에 현금으로 납부하도록 규정하고 있다. 제도 출범 당시 재건축 시장을 공포에 빠뜨릴 정도로 강력한 규제로 작용했으나, 지난 20년간 실제로 부과된 사례는 연립주택 5곳에 불과했다.

재초환 제도는 폐지 논란 속에서 면제가 반복되면서 사실상 잠자고 있었다. 하지만 2018년 면제 기간이 종료된 후 예정액 통지를 받았던 단지들이 잇따라 준공을 시작하면서 실제 과세 대상이 되기에 이르렀다. 윤석열 정부에서 재초환 제도가 대폭 완화되었음에도 불구하고, 집값이 급등한 강남권 지역에서는 실제 납부 금액이 당초 예정액보다 훨씬 많을 것으로 전망된다.

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부담금 산정 기준의 불확실성과 집값 변동

부담금 규모를 좌우하는 핵심 변수는 준공 시점의 집값이다. 최근 강남권 집값이 급격히 상승하면서 이 변수가 부담금 산정에 큰 영향을 미치고 있다. 초과이익 계산 시 공제되는 평균 집값 상승분은 해당 자치구의 평균치로 산정되므로, 개별 단지의 급등분을 상쇄하기에는 한계가 있다.

준공일 이후 집값이 더 오를 경우 산정 기준이 되는 예측 가격이 지나치게 높아질 수 있다. 재건축 개시 시점, 즉 조합 설립 일부터 산정 시점인 사업시행 인가 시점까지의 집값 변동률을 기반으로 준공 후 집값을 추산하기 때문이다. 이 과정에서 집값이 급등하면 최종 고지서 금액이 예상치를 훨씬 초과할 수밖에 없다.

또한 개시시점을 언제로 잡느냐에 따라 예정액이 현저히 달라질 수 있다. 집값 산정의 기준이 되는 공시가격이 상승한 시점에서 부담금 산정이 이루어질 경우, 조합원들에게는 유리하게 작용할 수 있다는 분석도 나온다. 이처럼 산정 기준 시점과 방법의 다양성으로 인해 예정액이 부풀려지거나 축소되는 경우가 빈번하다.

업계 비판과 정부 입장, 그리고 향후 전망

현재 재초환 산정 방식은 주먹구구식이고 금액이 고무줄처럼 유연하게 변한다는 비판을 받고 있다. 이는 어느 시점을 기준으로 삼느냐에 따라 예정액이 크게 차이 나고, 최종 고지서와 예상액 사이에 큰 격차가 발생하기 때문이다. 정부는 예정액 통지를 통해 조합원들이 부담금 규모를 사전에 파악하고 재건축 참여 여부를 결정할 수 있는 권리를 보호하기 위한 조치라고 설명한다.

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하지만 조합원 입장에서 권리를 어림짐작에 맡길 수는 없다는 우려가 크다. 서울 등 투기과열지구에서는 조합원 명의 이전이 제한되어 사업 참여를 포기하거나 빠지기에도 쉽지 않은 상황이다. 이 같은 제한으로 인해 조합원들은 부담금 폭증에 대한 대응 옵션이 극히 제한적일 수밖에 없다.

부담금 부과에는 일부 구멍도 존재한다. 부담금은 준공 시점이 아니라 실제 부과 시점의 법령을 따라 결정되기 때문이다. 따라서 단지가 준공되었더라도 그 사이에 제도가 완화되거나 폐지될 경우, 조합원은 부담금 납부에서 제외될 수 있다. 이러한 불확실성은 시장의 혼란을 가중시키고 있다.

온갖 불신과 논란에 휩싸인 재초환 제도는 주택 공급을 저해하고 시장을 불안정하게 만드는 요인으로 작용하고 있다. 이는 정부의 주택 정책 신뢰도를 떨어뜨리는 원인이 되고 있으며, 향후 강남, 압구정, 여의도, 목동 등 사업시행 인가 단계에 있는 단지들에서도 예정액 통지서가 발부될 예정이다. 이 과정에서 재건축 시장의 동향이 어떻게 변화할지 귀추가 주목된다.