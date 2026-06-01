반포주공1단지 재건축, 한강 커버파크 계획 확정…'사유화' 논란 재점화

서울시가 반포주공1단지 재건축과 연계한 한강 커버파크 상세계획을 확정했지만, 공공기여의 사유화 우려가 다시 불거졌다. 과거 다른 단지들에서 주민 편의시설을 외부에 개방하겠다는 약속이 지켜지지 않은 사례가 많기 때문이다. 전문가들은 임대주택을 공공기여에 포함하는 법적 근거 마련이 필요하다고 지적한다.

서울시가 반포주공1단지 재건축 과 연계한 한강 커버파크 의 상세계획을 최근 확정했다. 커버파크 는 올림픽대로 위에 다리 형태의 공원을 조성해 단지와 한강시민공원을 지상으로 연결하는 개념이다.

이는 서울시와 반포주공 재건축조합이 합의한 공공기여의 일환으로, 조합은 커버파크 조성과 학교·공공청사 건립 등을 약속하는 대신 용적률 15% 추가를 허용받았다. 서울시는 반포 커버파크의 경우 설계 과정을 시가 주도해 공공성을 확보하겠다고 밝혔지만, 과거 재건축 단지들의 사례를 볼 때 우려가 나온다. 실제로 2021년 한 지상파 방송에서는 서울 서초구의 유명 재건축조합장이 다른 단지들보다 먼저 한강변 재개발에 성공했다는 이유로 신드롬에 가까운 인기를 끌었던 모습을 조명했다.

방송은 그가 이끈 재건축 단지가 용적률 인센티브를 받는 대가로 지역 주민에게 개방하겠다고 약속한 카페와 도서관 등의 편의시설을 약속대로 개방했는지 추적했다. 조합장은 결국 우리 단지 주민만 사용한다고 말해 사실상 사유화됐음을 인정했다. 이는 용적률 상향을 조건으로 지자체가 재건축을 추진하면서 공공기여를 요구하지만, 실제로는 입주민들만의 공간이 되는 현실을 잘 보여준다. 반포주공1단지 커버파크도 이러한 논란에서 자유롭지 않다.

지난해 7월 환경부 산하 한강유역환경청은 커버파크 조성에 제동을 걸며 시설의 주된 수혜자가 민간 아파트 주민이므로 공공으로 보기 어렵다고 지적한 바 있다. 이는 과거 다른 단지들에서 공공 보행통로가 입주 후 차단되거나, 지역 주민 개방 약속이 지켜지지 않은 사례가 반복될 수 있다는 우려에서 비롯됐다. 하지만 서울시는 이미 상세계획을 확정한 상태여서 사업은 내부적으로 진행 중이다. 경제정의실천시민연합 조정은 토지주택위원장은 커버파크의 개방성을 어떻게 설계하느냐가 핵심이라면서도 예산과 의사결정권을 가진 재건축조합의 영향을 완전히 배제하기는 어렵다고 지적했다.

또한 임대주택을 공공기여에 포함하는 법적 근거를 마련해 재건축의 공공성을 강화해야 한다는 주장이 제기된다. 서울시는 커버파크가 올림픽대로 등으로 단절된 한강 접근성을 개선하는 방안이라고 강조하지만, 사유화 우려를 불식시키기 위한 구체적인 관리 방안이 필요한 상황이다. 이 기사를 통해 재건축 과정에서의 공공기여가 실제로 공공의 이익으로 환원되기 위해서는 명확한 법적 장치와 시민 감시가 필요함을 알 수 있다. 서울시와 조합 간의 협상 과정에서 공공성이 훼손되지 않도록 지속적인 논의가 이어져야 할 것이다





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