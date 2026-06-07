반클리프 아펠, '천상의 시'로 우주를 담다

반클리프 아펠이 2026 워치스&원더스 제네바에서 '천상의 시'를 주제로 선보인 시계 컬렉션. 핵심 모델 '미드나잇 데이 앤 나잇 페이즈 드 룬'은 낮과 밤, 달의 위상을 구현한 컴플리케이션 시계로, 4년간의 연구개 끝에 탄생했다. 루도 시크릿 워치, 듀얼 타임 워치 등 다양한 주얼리 워치도 함께 공개되어 브랜드의 장인 정신과 스토리텔링을 엿볼 수 있다.

반클리프 아펠 (Van Cleef & Arpels)이 2026년 스위스 제네바에서 열린 ' 워치스&원더스 제네바' 박람회에서 ' 천상의 시 (Poetry of the Heavens)'라는 주제로 선보인 시계 컬렉션은 우주의 장엄함을 섬세하게 담아냈다.

브랜드는 오래전부터 천체와 우주에서 영감을 받은 시계를 제작해왔으며, 1929년 달의 움직임을 구현한 포켓 워치, 1950년 메테오 시크릿 워치 등이 대표적이다. 이러한 헤리티지는 2006년 탄생한 '포에틱 컴플리케이션' 컬렉션으로 이어져 시간의 흐름을 서사적으로 표현하는 브랜드만의 세계를 구축했다. 올해 핵심 모델은 '미드나잇 데이 앤 나잇 페이즈 드 룬'으로, 낮과 밤의 순환과 달의 위상을 동시에 보여주는 복잡한 컴플리케이션 시계다. 이 시계는 다이얼을 가로지르는 지평선 아래로 해와 달이 시간에 따라 나타나고 사라지는 원리를 구현했다.

낮에는 정교한 기요셰 장식의 골드 태양이, 밤에는 머더 오브 펄 문이 검은 무라노산 어벤추린 글라스 디스크 위에서 회전한다. 달의 위상은 29.5일 주기로 변화하며, 8시 방향 푸시 버튼을 누르면 언제든지 10초간 디스크가 회전해 달의 모습을 볼 수 있다. 이 독특한 메커니즘은 4년간의 연구개발과 수개월의 마찰 최소화 테스트를 거쳐 완성되었다. 42mm 화이트 골드 케이스는 뒷면에도 우주의 아름다움을 담아, 달 분화구를 조각한 백케이스와 에나멜로 장식한 로터가 시선을 사로잡는다. 이외에도 여러 주얼리 워치가 공개되었다.

'루도 시크릿 워치'는 1934년 선보인 루도 브레이슬릿에서 영감을 받아 1949년 헤리티지 워치를 재해석한 것으로, 사파이어 세팅 버클을 동시에 누르면 다이얼이 드러난다. '미드나잇 에르 디씨 앤 에르 다이에 워치'는 듀얼 타임 기능을 갖춘 38mm 모델로, 레트로그레이드 분침과 두 개의 시 디스크가 특징이다. 다이얼에는 브랜드 상징 마름모꼴 피케 패턴과 방사형 기요셰, 그랑푸 에나멜이 적용되어 화려하면서도 우아하다. 마지막으로 '뻬를리 워치'는 23mm 화이트 골드 케이스에 무라노 어벤추린 글라스 다이얼을 탑재, 브릴리언트 컷 다이아몬드와 조화를 이루며 밤하늘의 깊은 푸른빛을 연출한다.

반클리프 아펠의 CEO 캐서린 레니에는 "천문학은 오랜 시간 영감의 원천이었으며, 혁신적인 기술과 예술 기법을 보여주기에 밤하늘은 완벽한 선택"이라고 밝혔다. 또한 "시계는 스토리텔링이 중요하며, 하이 주얼리와 마찬가지로 정교한 무브먼트와 장인 정신이 결합된 결과물"이라고 강조했다. 이번 컬렉션은 기계식 시계의 새로운 면모를 보여주며, 하이 주얼리와 파인 워치메이킹의 진정한 결합을 입증한다. 반클리프 아펠은 스톤 부서, 연구개발, 시계 공방, 주얼리 워크숍 등 모든 전문 지식을 동원해 이러한 시계를 탄생시킨다





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