반클리프 아펠, '천상의 시' 주제로 워치스&원더스 제네바 참가

프랑스 하이 주얼러 반클리프 아펠이 스위스 제네바에서 열린 '워치스&원더스 제네바' 시계 박람회에서 '천상의 시(Poetry of the Heavens)'를 주제로 신제품을 선보였다. 브랜드는 해와 달, 별 등 천체의 움직임을 시적으로 표현한 '미드나잇 데이 앤 나잇 페이즈 드 룬' 워치를 비롯해 듀얼 타임 기능을 담은 '미드나잇 에르 디씨 앤 에르 다이에', 전통 설화를 모티브로 한 '레이디 렁콩트르 셀레스트' 등 다양한 신작을 공개했다. 캐서린 레니에 CEO는 기술이 스토리텔링을 풍부하게 만드는 수단이라 강조하며, 현대에는 장인정신과 감정적 가치가 더 중요해졌다고 말했다.

프랑스 하이 주얼러이자 워치메이커인 반클리프 아펠 (Van Cleef & Arpels)은 지난 4월 스위스 제네바에서 열린 ' 워치스&원더스 제네바' 시계 박람회에서 '시간의 시학(Poetry of Time)'이라는 브랜드 철학을 다시 한번 선보였다.

올해 박람회에서 반클리프 아펠이 제시한 주제는 '천상의 시(Poetry of the Heavens)'로, 별이 쏟아지는 밤하늘과 천천히 차오르는 달, 강렬하게 떠오르는 태양의 움직임을 작은 손목시계 안에 담아내며 우주의 흐름과 인간의 감정을 시적으로 풀어냈다. 2026년 신작인 '미드나잇 데이 앤 나잇 페이즈 드 룬' 워치는 블랙 어벤추린 글라스로 만든 디스크 위에 금과 머더 오브 펄로 각각 만든 해와 달이 회전하는 구조로, 시간의 흐름에 따라 다이얼 위에서 그 모습을 보여준다. 하루에 한 바퀴씩 회전하는 이 디스크는 낮과 밤의 모습을 모두 표현하며, 여기에 매달 29.5일 주기로 변화하는 문페이즈 기능과 버튼을 누르면 작동하는 '온디맨드 애니메이션' 기능까지 더해져 사용자가 원할 경우 한낮에도 달의 움직임을 감상할 수 있다.

시계를 완성하기 위해 반클리프 아펠 워치메이킹 팀은 약 4년에 걸쳐 새로운 무브먼트를 개발했으며, 이는 우주의 신비를 서정적으로 풀어낸 작품으로 평가받는다. 하지만 반클리프 아펠에게 기술은 언제나 목적이 아닌, 브랜드가 만들어가는 세계를 완성하기 위한 수단에 가깝다. 캐서린 레니에(Catherine Renier) 반클리프 아펠 최고경영자(CEO) 겸 회장은 "시계를 제작할 때 하이 주얼리와 매우 유사한 방식으로 접근한다"고 설명하며, "브랜드에 중요한 것은 스토리텔링이며 기술은 그 스토리를 더욱 풍부하게 만드는 역할을 한다.

정교한 무브먼트는 다이얼에 생동감을 불어넣고, 에나멜링과 스톤 세팅 같은 예술 공예를 통해 시계를 하나의 작은 무대로 만든다"고 밝혔다. 레니에 회장에 따르면, 반클리프 아펠의 워치메이킹은 단순히 시간을 읽는 기능적 도구가 아니라 감정과 상상력을 전달하는 예술적 오브제에 가깝다. 실제로 브랜드는 오랫동안 사랑과 자연, 무용, 요정, 천문학 같은 세계관을 바탕으로 독창적인 워치메이킹을 전개해왔으며, 2006년부터 이어져 온 '포에틱 컴플리케이션' 컬렉션이 이러한 철학을 대표적으로 보여준다. 새롭게 선보인 다른 제품들도 브랜드의 시적 접근 방식을 잘 드러낸다.

'미드나잇 에르 디씨 앤 에르 다이에'는 2곳의 시간을 한 번에 보여주는 듀얼 타임 기능을 시적으로 해석한 작품으로, 두 개의 숫자 창은 서로 다른 지역의 '시'를 표시하고 매시 정각마다 원점으로 돌아가는 레트로그레이드 방식의 '분' 디스플레이로 여행의 흐름을 우아하게 표현한다. 검붉은 와인을 연상시키는 앰버 브라운 에나멜 다이얼 아래에는 브랜드 고유의 마름모꼴 피케 패턴과 방사형 기요셰 장식이 펼쳐진다. 이 다이얼을 완성하기 위해 장인들은 저온에서 에나멜을 도포한 뒤 고온에서 두 차례 소성하는 복잡한 과정을 거치며, 이는 메종이 장인정신과 수작업의 가치를 얼마나 중요하게 여기는지 보여주는 대목이다.

'엑스트라오디너리 다이얼' 컬렉션의 신제품인 '레이디 렁콩트르 셀레스트'와 '레이디 르트루바이 셀레스트'는 견우와 직녀 설화에서 영감을 받아 두 연인의 만남과 재회를 다이얼 위에 구현한 모델로, 여러 가지 에나멜링과 미니어처 페인팅, 주얼 세팅 등 각종 공예 기법이 한 시계에 어우러진다. 특히 프롱 없이 에나멜 위에 직접 스톤을 세팅하는 특허 기술 '에나멜 세팅'은 스톤이 공중에 떠 있는 듯한 느낌을 주며, 이를 위해 2년에 걸친 연구개발 과정을 거쳤다. 한편 반클리프 아펠이 최근 가장 많은 공력을 쏟고 있는 분야는 탁상시계와 예술품의 경계를 허무는 '엑스트라오디너리 오브제' 컬렉션이다.

지난해 선보인 '플라네타리움'이 대표적이며, 거대한 조형물에 가까운 these 오브제는 스톤 부서, R&D 팀, 시계 공방 및 주얼리 워크숍 등 메종 내부의 모든 전문 인력이 협업해야만 완성할 수 있다. 레니에는 엑스트라오디너리 오브제를 "기존 시계만으로는 온전히 담아내기 어려웠던 창의성과 장인 정신, 제작 노하우를 마음껏 발휘할 수 있는 결과물"이라고 설명했다. 레니에는 오늘날과 같이 급변하는 디지털 환경 속에서 기계식 시계가 가지는 의미에 대해서도 흥미로운 견해를 내놓았다. 그는 기능적 도구의 역할이 점차 줄어들고 있는 시대일수록 기계식 시계의 가치는 감성적이고 문화적인 영역으로 이동한다고 봤다.

"오늘날 시계의 진정한 가치는 장인정신과 섬세한 수작업, 그리고 작품이 전달하는 감정에서 비롯된다"며 "기술만으로는 영원성을 만들 수 없다"고 강조했다. CEO로서 브랜드를 이끌 때 가장 중요하게 생각하는 가치에 대해 그는 "유산을 존중하면서도 끊임없이 창의성을 향해 나아가는 것"이라고 답했으며, "빠르게 변화하는 흐름에 흔들리기보다 장기적인 관점에서 브랜드를 바라보는 일이 중요하다"고 덧붙였다. 이렇게 해야만 반클리프 아펠이 지닌 풍부한 유산을 지키면서도 그것을 더욱 풍성하게 발전시킬 수 있다는 것이다





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