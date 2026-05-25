반석산업 송찬영 대표, 땅콩 농업의 현대화와 고부가가치화를 통해 K-웰니스 시대를 열다

농기계 개발에서 시작해 프리미엄 식품 브랜드 옳곡 론칭, 그리고 기능성 원료 사업까지 확장하며 국내 땅콩 산업의 전체 밸류체인을 구축한 반석산업 송찬영 대표의 혁신 스토리를 소개합니다.

반석산업 을 이끄는 송찬영 대표는 단순한 사업가를 넘어 우리 농촌의 고질적인 문제를 기술과 아이디어로 해결하려는 혁신가로 평가받는다. 경제학을 전공하고 금융권에서 경력을 시작했던 그는 창업에 대한 뜨거운 열망을 품고 전북 고창을 방문하며 인생의 전환점을 맞이했다.

고창은 국내 땅콩 생산량의 약 25%를 차지하는 핵심 산지이지만, 송 대표가 목격한 현장의 모습은 충격적이었다. 생산 규모는 상당함에도 불구하고 수확 후의 탈곡과 탈피 과정이 여전히 수작업에 의존하고 있었기 때문이다. 특히 90세가 넘은 고령의 농민들이 손톱이 깨지는 고통을 감수하며 하루 종일 허리를 숙여 땅콩 껍질을 까는 모습은 그에게 강한 문제의식을 심어주었다. 기존의 콩 탈곡기를 사용하면 땅콩이 쉽게 파손되는 특성 때문에 적절한 기계화가 이루어지지 않았고, 이는 농촌의 고령화와 인력 부족 문제와 맞물려 심각한 병목 현상을 야기하고 있었다.

코로나19 이후 외국인 근로자 수급 차질과 인건비 상승은 이러한 문제를 임계점으로 몰아넣었고, 송 대표는 기술을 통해 농업의 구조적 모순을 해결하겠다고 결심했다. 그 결심의 결실이 바로 반석산업의 설립이다. 송 대표는 엔지니어 출신 외삼촌의 조력을 받았지만, 해외 장비를 그대로 들여오는 방식으로는 효율을 낼 수 없음을 깨달았다. 한국의 밭 토양은 무겁고 습한 특성이 있어 외국산 기계로는 흙 분리가 제대로 되지 않았고, 오히려 기계 고장이나 원물 파손으로 이어지는 경우가 빈번했다.

이에 반석산업은 국내 토양 환경에 최적화된 자동 땅콩 탈곡기와 탈피기를 독자적으로 설계하고 개발했다. 강력한 승강기를 부착하여 수작업 없이도 자동으로 흙을 분리하는 시스템을 구현해냈으며, 이는 농가의 노동 강도를 획기적으로 낮추는 혁신을 가져왔다. 창업 초기부터 연구개발전담부서를 설립해 기술 고도화에 주력한 결과, 2022년에는 중소벤처기업부의 강한 소상공인 프로그램에서 통합 대상을 수상하며 그 기술성과 성장 가능성을 대외적으로 인정받았다. 하지만 송 대표의 비전은 단순히 기계를 판매하는 것에 그치지 않았다.

그는 농촌 현장에서 국내산 땅콩이 원물 형태로만 소비되어, 저가 공세를 펼치는 중국산 제품에 밀려 정당한 가치를 인정받지 못하는 현실을 목격했다. 중국산 볶음땅콩의 가격이 1kg당 1만원대인 반면 국내산은 3만원대에 달해, 농가들은 가격 경쟁력 약화와 재고 문제로 늘 불안해하고 있었다. 이를 해결하기 위해 송 대표는 생산, 가공, 유통을 하나로 잇는 밸류체인을 구축하여 국산 땅콩의 부가가치를 극대화하기로 했다. 그렇게 탄생한 브랜드가 바로 바르고 옳은 곡식이라는 의미의 옳곡이다.

옳곡은 인위적인 단맛을 내는 알룰로스나 설탕을 배제하고, 오직 국산 땅콩 100%만을 사용하여 건강한 맛을 고수하는 원칙을 세웠다. 시중의 자극적인 맛에 익숙한 소비자들에게는 처음엔 생소할 수 있으나, 정직함과 신뢰라는 핵심 가치를 통해 프리미엄 시장을 공략했다. 옳곡의 성장세는 예상치 못한 곳에서 폭발했다. 별도의 광고 없이 온라인 육아 커뮤니티를 통해 입소문이 나기 시작한 것이다.

최근 신생아의 이유식 단계에서 땅콩 알레르기를 미리 테스트하려는 수요가 늘고 있는데, 성분을 신뢰할 수 있는 100% 국내산 제품을 찾던 부모들이 옳곡을 선택하기 시작했다. 실제 제품으로 알레르기 테스트를 진행한 후 아무런 문제가 없었다는 후기가 확산되면서, 내 아이가 먹을 음식에 엄격한 기준을 적용하는 어머니들 사이에서 필수 아이템으로 자리 잡았다. 이러한 신뢰 기반의 수요는 롯데홈쇼핑 라이브커머스 등 주요 유통 채널의 러브콜로 이어졌고, 단일 방송으로 수억 원의 매출을 올리는 성과를 거두었다. 이는 단순한 제품 판매를 넘어 소비자의 페인 포인트를 정확히 짚어낸 진정성 있는 접근이 거둔 승리였다.

현재 반석산업은 식품을 넘어 기능성 원료 사업과 글로벌 시장 진출이라는 더 큰 도전에 나서고 있다. 특히 땅콩 새싹 추출물인 피넛트라 개발에 매진하고 있는데, 땅콩 새싹에는 항산화 효과가 탁월한 레스베라트롤과 폴리페놀 물질이 풍부하게 함유되어 있다. 이를 활용해 고부가가치 건강기능식품 시장에 진출함으로써 농산물의 가치를 바이오 산업 수준으로 격상시키겠다는 전략이다. 아울러 케냐를 비롯한 아프리카 국가들을 대상으로 맞춤형 농기계 수출을 추진하고 있다.

아프리카는 세계적인 땅콩 생산지임에도 불구하고 기계화율이 매우 낮아, 송 대표가 처음 창업을 결심했을 때의 한국 농촌 모습과 매우 유사하다. 그는 단순한 장비 수출을 넘어 농업 효율 전반을 함께 고민하는 파트너십을 통해, 반석산업을 전 세계적으로 경쟁력 있는 K-웰니스 브랜드로 성장시켜 우리 농업의 가치를 세계 시장에 증명해 보일 계획이다





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