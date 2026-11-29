한국은행은 올해 반도체 초호황으로 창출된 576조원 초과 부가가치 중 가계 분배 비중이 단 7%에 그친다고 밝혔다. 한은은 생산-분배-지출 선순환 구조 강화가 시급하다고 지적했다.

한국은행 은 올해 반도체 경기 과열로 인해 창출된 초과 부가가치 규모가 무려 576조원에 달한다고 분석했다. 그러나 이 거액의 이득 중 정작 가계가 차지하는 몫은 전체의 단 7%인 41조에 불과하다는 연구 결과가 공개되었다.

한국은행은 29일 발표한 '반도체발 소득개선의 분배 및 지출 파급경로' 보고서에서 이번 초호황이 국가 경제 전체로 골고루 퍼지는 데 한계가 있음을 강조했다. 산업 전반의 균형 잡힌 성장을 위해선 생산, 분배, 지출이 연결되는 선순환 구조를 보완할 정책적 노력이 필요하다고 지적했다.

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초과 부가가치 576조원 기업 57% 분배

한국은행의 계산에 따르면 올해 반도체 호황기에 통상적인 증가분을 넘어선 초과 부가가치는 총 576조원이다. 이는 국내 전체 기업이 창출한 총 부가가치의 약 4분의 1에 해당하는 압도적인 규모다. 부가가치란 기업이 일정 기간 동안 새롭게 만들어 낸 경제적 가치를 의미하며, 여기서 '초과'는 반도체 시장의 급격한 성장으로 인해 발생한 비정상적인 이익 증가분을 지칭한다.

한국은행은 이처럼 이례적으로 늘어난超额 이익이 어떻게 배분되는지에 주목했다. 연구 결과에 따르면 반도체 산업에서 발생한 초과 부가가치는 최종적으로 기업에 57%인 328조원, 정부에 31%인 177조원, 그리고 가계에는 단 7%인 41조원이 돌아가는 것으로 추산된다. 즉, 거대한 경제적 부의 창출 대다수가 기업 이익으로 집중되는 구조가 확인된 셈이다.

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반도체 쏠림 우려와 저축 증대 현상

한국은행은 이러한 불균형한 분배 구조가 '반도체 쏠림' 현상을 심화시킬 수 있다고 우려했다. 보고서에 따르면 가계에게 돌아가는 41조원의 소득 역시 정보기술(IT) 관련 업종의 성과급에 집중되어 있어 일반 서민 경제에는 직접적인 영향이 제한적이다. 특히 성과급은 일시적인 소득 성격이 강하기 때문에, 일반적인 임금 상승이 소비 확대를 이끄는 효과보다 훨씬 약할 것으로 예상된다.

기업의 몫인 328조원 중 81%인 266조원이 저축으로 쌓이는 현상도 두드러진다. 한국은행은 이 추가 저축이 향후 투자 재원으로 활용된다는 점은 긍정적이지만, 국내 투자가 반도체 업계에 지나치게 의존하고 있다는 점을 문제로 꼽았다. 비정보기술 부문은 구조적 제약과 비용 상승 압력으로 오히려 투자 부진이 이어질 가능성이 크다는 분석이다.

낙수효과 기대 낮고 내년 이후 효과 집중

한국은행은 반도체 산업이 제조장비 수입 의존도가 높고 해외 직접투자 확대 추세에 있어, 투자 증가가 다른 산업으로 퍼져나가는 낙수효과가 느릴 것으로 전망했다. 이로 인해 반도체 호황이 전체 민간 소비를 급격히 견인하기에는 한계가 있다는 것이다. 다만 한국은행은 이번 호황으로 확충된 소득과 투자 여력이 내년 이후 시차를 두고 내수를 뒷받침할 것으로 보고 있다.

한국은행은 최종적으로 파급효과의 지속성과 확산 강도는 축적된 재원이 국내 소비와 투자로 얼마나 환류되느냐, 그리고 반도체를 넘어 타 산업으로 얼마나 퍼지느냐에 달려 있다고 강조했다. 이는 단순한 호황을 넘어선 경제 구조의 균형적 성장을 위해 분배 메커니즘 개선이 선행되어야 함을 시사한다.