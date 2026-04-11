반도체 소부장株, 주가 상승 랠리… HBM 시대, ETF 투자 전략은?

삼성전자, SK하이닉스 주가 상승에 이어 반도체 소부장(소재·부품·장비) 종목들의 주가도 상승 랠리를 펼치고 있습니다. 메모리 슈퍼 사이클과 HBM(고대역폭메모리) 수요 증가에 따른 소부장 ETF 투자 전략을 분석합니다.

연초 삼성전자, SK하이닉스의 주가 상승에 이어 주요 반도체 소부장 (소재·부품·장비) 종목들도 후행적으로 주가 상승세를 보이며 시장의 주목을 받았습니다. 코스닥 전기·전자 업종은 코스닥 지수를 크게 웃도는 상승률을 기록했고, 3월 초 반도체 대장주들이 흔들리는 와중에도 테크윙, 주성엔지니어링, 리노공업 등 소부장 관련 종목들은 오히려 주가가 상승하는 모습을 보였습니다. 최근 중동 지역의 지정학적 리스크 심화에도 불구하고 소부장 주는 비교적 선방했는데, 이는 소부장 판매처와 생산 기지가 아시아권에 집중되어 있어 중동 지역의 갈등 장기화가 생산 차질로 이어질 가능성이 낮다는 점이 작용한 것으로 분석됩니다. 메리츠증권의 김동관 연구원은 신규 인프라 구축 가속화와 이에 따른 장비 반입 속도가 소부장 들의 2027년 실적 전망치에 점진적으로 반영될 것이라고 예상했습니다.

2025년 이익 개선은 뚜렷하지 않았지만, 최근 소부장 업종의 주가 상승은 이익 상향보다는 밸류에이션 상승에 기인한 것으로 보입니다. 1월 이후 12개월 선행 주당순이익(EPS) 컨센서스가 장비는 8%, 소재·부품은 6% 상향된 반면, 주가수익비율(PER)은 장비가 17배에서 25배, 소재·부품이 16배에서 24배로 상승했기 때문입니다. 하나증권의 김록호 연구원은 메모리 업체들의 Capex 증가 및 캐파 투자 사이클 진입을 언급하며 소부장 업종에 대한 투자 필요성을 강조했습니다. 특히 연초 이후 주요 대형 종목의 주가 상승은 패시브 자금 유입에 따른 긍정적인 수급 효과가 컸으며, 주가 상승은 상장지수펀드(ETF)의 영향이 큰 대형주 중심으로 나타났습니다. 소부장주의 주가 상승은 한국만의 현상이 아니며, 글로벌 전공정 장비업체들의 멀티플 상승 또한 메모리 투자 사이클에 대한 기대를 반영합니다. 대한민국 정부의 코스닥 정책과 글로벌 업체들의 멀티플 확장이 맞물려 반도체 소부장 업체들의 수혜가 예상되며, 최근 출시된 코스닥 액티브 ETF들의 소부장 비중 확대는 유동성 효과를 더욱 증폭시킬 것으로 보입니다. 현재 펀더멘털 개선 속도를 훨씬 능가하는 속도로 주가가 상승하는 가운데, 유례없는 메모리 슈퍼 사이클의 영향으로 국내 소부장 업계가 낙수효과를 누리고 있습니다. 다만, 메모리 사이클 국면별로 수혜를 받는 업종은 다를 수 있는데, 사이클 초·중기에는 전공정 장비가, 후반에는 후공정, 부품·소재 기업이 주가 상승의 폭이 클 것으로 예상됩니다. 반도체 기판(PCB) 업체들은 사이클 전체 기간 동안 꾸준한 수혜를 받을 것으로 보입니다. 현재는 사이클 초·중반 시기로, 전공정 장비 업체인 원익IPS, 피에스케이, 주성엔지니어링의 주가 상승이 두드러지는 이유입니다.\반도체 생산 공정은 크게 반도체 칩을 생산하는 전공정과 완성된 칩을 테스트하고 패키징하는 후공정으로 나눌 수 있습니다. 전공정은 웨이퍼 제조, 산화, 포토, 식각, 이온주입, 금속 배선, EDS, 패키징 등 8대 공정으로 세분화되며, 최근 공정 기술의 발전과 융복합화 추세에 따라 8대 공정이 더욱 긴밀하게 연결되고 있습니다. 전 세계 반도체 기업들이 인공지능, 로보틱스 등 첨단 미래 산업 주도권을 잡기 위해 대규모 투자를 진행하고 있으며, 인텔, TSMC, 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 기업들이 잇따라 파운드리 공장 건설 및 설비 투자를 발표했습니다. 이러한 대규모 투자 사이클은 반도체 장비 수요를 폭발적으로 증가시키며, 특히 인공지능 반도체 제작에 필수적인 5나노(㎚) 이하의 선단 공정 투자는 공장 및 설비의 난이도를 급격하게 높여 반도체 장비 및 공정 기업의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 소부장주는 대부분 반도체 ETF에 포함되어 있으며, ETF 선택 시 소부장 비중, 삼성전자·SK하이닉스 비중, 소재·부품·장비 업종별 비중 등을 고려해야 합니다. 최근 소부장 ETF는 고대역폭메모리(HBM) 밸류체인에 대한 투자 비중을 높이는 경향을 보이는데, 이는 3D 패키징 기술을 통해 메모리를 수직으로 쌓아 올리는 HBM의 수요 증가에 따른 것입니다. HBM은 기존 GDDR 대비 더 많은 용량과 대역폭을 제공하여 AI 반도체에 활용되며, 얇고 효율적인 패키징 기술을 통해 동일한 크기에서도 더 높은 성능을 구현할 수 있습니다. 이 과정에서 TSV 본딩, 하이브리드 본딩 등 첨단 패키징 기술이 중요해지며, 백그라인딩, 다이싱, 패키징, 패키징 기판 제작 공정 등 후공정 기술 또한 중요한 역할을 수행합니다. HANARO 반도체핵심공정주도주 ETF는 매출 성장성, 주가 모멘텀을 기반으로 포트폴리오를 구성하는 주도주 스코어 방식을 활용하며, SOL AI반도체소부장은 AI 반도체 소부장 기업 중 핵심 경쟁력을 보유한 기업에 투자합니다. KODEX AI반도체핵심장비는 HBM 수혜의 정점인 장비주에 100% 투자하며, 신한자산운용은 반도체 전공정, 후공정을 세분화하여 투자할 수 있는 SOL 반도체전공정, SOL 반도체후공정 ETF를 출시했습니다. TIGER AI반도체핵심공정은 HBM 및 미세화 기술을 보유한 국내 중소형 반도체 기업에 집중 투자하며, 한미반도체의 비중이 높습니다.\최근 국내 반도체 산업은 AI 기술 경쟁 심화와 글로벌 빅테크의 투자 확대로 인한 공급 부족 현상, 기업별 증설 이슈 등으로 인해 소부장 기업들의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 신한자산운용은 삼성전자와 SK하이닉스가 가격 상승 국면에서 주목받았다면, 앞으로는 생산량 확대 국면에서 소부장 기업들의 수혜가 부각될 것이라고 분석했습니다. 메모리 반도체 3대장인 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 공장 증설 및 추가 투자, 국내 소부장 기업과의 협력 강화는 HBM 생산 확대를 위한 생산 공간 및 설비 확대를 필요로 하며, 이는 소부장 전반의 수혜로 이어질 가능성이 높습니다. KODEX AI반도체핵심장비 ETF는 AI반도체 신규 주문 사이클의 직접적인 영향을 받는 장비주에 집중 투자하여 높은 수익률을 기대하며, 신한자산운용은 국내 반도체 기업을 전공정, 후공정 등 공정별로 세분화하여 투자할 수 있는 ETF를 출시하여 투자자들의 선택의 폭을 넓혔습니다. SOL 반도체전공정 ETF와 SOL 반도체후공정 ETF는 국내 반도체 전공정과 후공정의 핵심 기업에 집중 투자하며, IT 수요 회복으로 D램 가격 상승과 가동률 회복에 따라 전공정 기업들의 수혜가 예상되고, AI, HBM 특수로 인해 후공정 기업들의 실적 성장이 기대됩니다. TIGER AI반도체핵심공정 ETF는 AI 반도체 제조의 핵심인 HBM 및 미세화 기술을 보유한 국내 기업에 투자하며, 기존 반도체 ETF와 달리 중소형 기업에 집중 투자하여 차별성을 확보하고 있습니다. 이러한 다양한 ETF 상품들을 통해 투자자들은 자신의 투자 성향과 목표에 맞는 방식으로 반도체 소부장 시장에 투자할 수 있습니다





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반도체 소부장 HBM ETF 주가

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