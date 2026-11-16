반도체 슈퍼사이클 내년 한국 성장률 4% 돌파 전망

블룸버그 이코노믹스의 권효성 이코노미스트는 반도체 가격 상승과 생산 확대에 따라 내년 한국 경제성장률이 4% 중반까지 치솟을 수 있다고 전망했다.

블룸버그 이코노믹스 의 권효성 이코노미스트는 16일 발표한 한국 경제 분석 보고서를 통해 반도체 슈퍼사이클 이 내년 한국 경제성장률 을 4% 이상으로 끌어올릴 가능성이 크다고 진단했다. 반도체 가격의 급등으로 국내총생산(GDP)에서 반도체 산업의 비중이 비약적으로 커졌고, 생산 확대 속도 또한 예상보다 빠르게 진행되고 있기 때문이다.

반도체 가격 상승이 GDP 성장률 산출 구조에 미치는 영향

이번 전망의 핵심 메커니즘은 반도체 가격 상승이 실질 GDP 산출 과정에서 반도체 산업의 경제적 비중을 획기적으로 높이는 데 있다. 한국은행은 전년도 가격을 가중치로 활용하는 연쇄가중 방식을 사용하여 실질 GDP 성장률을 산출하는데, 올해 반도체 가격이 급등하면 기업의 이익과 국민총소득(GNI)은 증가하지만 가격 상승 자체가 실질 GDP를 직접적으로 끌어올리지는 않는다.

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오히려 올해 높아진 반도체 가격이 내년의 성장률 계산 기준에 반영되면서, 반도체 산업의 경제적 비중이 상대적으로 커지는 구조적 효과가 발생한다. 실제로 올해 1월부터 10월까지 반도체 수출가격은 지난해 같은 기간 대비 평균 147% 상승했으며, 블룸버그 이코노믹스는 이에 따라 명목 GDP에서 반도체 산업이 차지하는 비중이 지난해 약 6%에서 올해 약 20%에 가까워질 것으로 추산했다.

낙관적 시나리오에서의 내년 경제성장률 상세 전망치

내년 성장률에 대한 기본 전망치인 3.6%조차 반도체 산업의 기여도가 상당 부분을 차지하는 것으로 계산된다. 반도체 실질 부가가치가 10% 증가하여 성장률을 약 2%포인트 끌어올리고, 반도체를 제외한 다른 경제 부문이 2% 성장하여 약 1.6%포인트를 기여한다는 것이 블룸버그 이코노믹스의 분석이다.

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특히 신규 생산설비 가동과 공정 개선이 예상보다 원활하게 진행되어 반도체 실질 부가가치 증가율이 15%에 도달하는 낙관적 시나리오에서는 내년 경제성장률이 최대 4.6%까지 상승할 수 있다고 보고서는 밝혔다. 중요한 점은 내년 반도체 가격이 하락하더라도 생산 증가가 실질 성장률을 끌어올릴 수 있다는 사실이다.

이는 올해 급등한 반도체 가격이 반영된 명목 비중이 내년 성장률 산출에 활용되기 때문이며, 가격 상승에 따른 산업 비중 확대 효과와 생산량 증가 효과가 맞물리면서 반도체가 한국 경제 성장률을 좌우하는 핵심 변수로 작용할 수 있다.

내수 회복 부재와 한국은행의 기준금리 전망

성장률 수치의 상승이 곧바로 내수 회복이나 물가 상승으로 이어지는 것은 아니라는 경고도 함께 나온다. 지금까지 반도체 호황으로 기업 이익이 크게 늘었으나, 그 효과가 소비와 고용으로 확산된 정도는 제한적이었기 때문이다. 따라서 한국은행이 단순한 GDP 성장률 수치만 보고 경제의 기초체력을 과대평가해서는 안 된다는 지적이다.

권효성 이코노미스트는 한국은행이 오는 26일 금융통화위원회에서 기준금리를 0.25%포인트 인상하여 3.25%로 결정할 것으로 예상한다. 또한 내년 1분기에도 추가로 0.25%포인트를 올려 3.50%에 도달할 것이라고 전망했다.

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다만 3.50%를 넘어서는 추가 긴축의 여부는 내년 2분기부터 반도체 호황이 내수와 물가 상승 압력으로 얼마나 확산하는지에 달려 있다. 반도체 수출과 생산이 호조를 보이더라도 가계 소비와 고용으로 직접 연결되지 않는다면 경제 전반의 성장 체력이 개선되었다고 판단하기 어렵기 때문에, 한국은행은 성장률 이상으로 반도체 호황이 실제 내수와 물가에 미치는 영향을 면밀히 살펴봐야 한다.