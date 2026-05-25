반도체·AI 공약으로 정치를 희화화하는 것

16개 광역단체 전 지역의 후보 54명 중 44명이 반도체 또는 인공지능(AI) 산업 관련 공약을 내놓았고, 이중 13명만 공개한 예상투자액의 총합은 약 439조원에 달했다.

지난해 12월 30일 촬영한 경기도 용인시 처인구의 SK하이닉스 반도체 일반 산업단지. 내년 5월 1기 팹(Fab· 반도체 생산공장) 가동을 목표로 공정에 속도를 내고 있다. 김정훈 기자 4년 후에는 전 국토가 실리콘밸리에 버금가는 첨단산업의 성지가 될지도 모른다. 6·3 지방선거에 도전한 광역단체장 후보들이 내놓은 공약들이 모두 실현된다면 그렇다. 16개 광역단체 전 지역의 후보 54명 중 44명이 반도체 또는 인공지능(AI) 산업 관련 공약을 내놓았고, 이중 13명만 공개한 예상투자액의 총합은 약 439조원에 달했다.

반도체 산업 유치 관련 공약은 15개 지역의 후보 54명 가운데 24명이 쏟아냈다. 민주당의 호남지역 후보들은 지난해 12월 논란이 됐다가 이재명 대통령의 “이제 와서 뒤집기 쉽지 않다”(신년 기자회견)는 말로 진정됐던 용인 반도체 클러스터 이전설의 불씨를 되살리고 있다. 민형배 더불어민주당 전남광주통합시장 후보는 “취임 1년 내 10조원 규모의 반도체 시설을 유치하겠다”는 공약을 내놨다. 2030년까지 연구·개발과 생산, 패키징이 가능한 반도체 클러스터를 조성하겠다는 것이 핵심이다. 재원은 국비와 시 예산, 민간 투자를 통해 마련하겠다고 했다.

이원택 전북지사 후보도 총 3조원 규모의 반도체 실증·패키징 공장 유치를 공약했다. 국민의힘도 마찬가지다. 추경호 대구시장 후보는 2034년까지 삼성전자와 SK하이닉스 공장을 유치해 경기 용인에 이은 제2국가반도체산업단지를 대구에 만들겠다고 공약했다. 필요 재원은 국비와 민간투자를 통해 마련하겠다고 한다.

이장우 대전시장 후보도 2030년까지 3조4585억원을 투입해 유성구에 530만㎡(약 160만 평) 규모 나노반도체 국가산단을 조성하겠다고 했다. 그러자 경기지사 후보들은 ‘반도체 수성’을 외치고 있다. 추미애 민주당 후보는 수원에서 이천으로 이어지는 ‘반도체 벨트’ 구축을 강조하며 “분산 논의는 적절치 않다”고 말했다. 양향자 국민의힘 후보도 반도체 산업 육성을 통해 1인당 지역내총생산(GRDP) 1억원(현재 약 4700만원) 시대를 열겠다고 했다.

뉴스1 인공지능(AI) 산업단지 조성 공약도 봇물 터지듯 쏟아졌다. 전재수 민주당 부산시장 후보가 5년간 10조원을 투입해 AI 데이터센터 클러스터를 구축하겠다는 공약을 제시하자, 박형준 국민의힘 후보는 항만·해양·조선 산업 등에 AI를 접한 ‘부산형 AI’ 구축을 통해 일자리 5만개를 만들겠다고 맞불을 놨다. 김두겸 국민의힘 울산시장 후보는 SK·아마존(AWS) AI 데이터센터 유치 등 100조원 투자를 바탕으로 ‘AI 수도 울산’을 공약으로 제시했다. 지난해 7조원대 AI 데이터센터를 유치한 데 이어 임기 내 투자 규모를 대폭 확대하겠다는 취지다.

그러나 구체적 액션 플랜이나 재원 조달 방안에 대한 답을 마련한 후보는 대부분 없었다. 한 야권 후보 측 인사는 “반도체 공장이나 AI 데이터센터를 지을 수 있는 여건을 마련하겠다는 것이지, 실제 투자 여부는 기업에서 결정할 사안”이라고 말했다. 여권 관계자도 “수십~수백조원의 예산이 드는 사업을 정부 예산으로 충족한다는 것은 불가능하다”고 했다. 우상호 민주당 강원지사 후보가 지난 15일 “10년 간 70조원을 투자 받아 AI 데이터센터를 유치하겠다”고 공약하자, 김진태 국민의힘 후보는 24일 “70조원 데이터센터를 유치했다고 하더니 (투자금을) 20조원으로 줄였다.

엿장수 마음대로냐”며 “유치 기업도 공개하지 못하는 실체 없는 공약”이라고 비판했다. 우 후보 캠프 인사는 “우 후보가 국내 5대 대기업 중 한 곳에서 개인적으로 투자 확답을 받은 것”이라면서도 “아직 기업명을 공개하긴 이르다”고 말했다. 더불어민주당 전재수, 국민의힘 박형준 부산시장 후보가 24일 오전 부산 금정구 범어사에서 열린 봉축법요식에 참석해 있다. 송봉근 객원기자 김용석 가천대 반도체대학 석좌교수는 “삼성전자와 SK하이닉스는 용인 산단을 마련한 상황이기 때문에 새로 투자할 가능성은 제로”라며 “유권자를 현혹하는 공약”이라고 지적했다.

조동근 명지대 경제학과 명예교수도 “AI 산업은 상당 금액의 기업 투자와 정책적 검토가 뒷받침돼야 한다”며 “사전 준비도 없이 임기 내 유치하겠다는 건 허무맹랑하다”고 했다. 이재묵 한국외대 정치외교학과 교수는 “실현 가능하지 않은 공약을 남발할 경우 유권자들의 외면과 정치 혐오를 더 키울 수 있다”며 “거대 양당 후보들이 너도나도 반도체·AI 공약을 남발하며 정치를 희화화하는 것”이라고 했다





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반도체 AI 공약 정치 희화화

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