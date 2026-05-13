반도체 슈퍼사이클의 역설, 경제성장률 상향에도 청년 고용은 2년째 추락

반도체 호황으로 경제성장률 전망치가 2.5%로 상향되었음에도 불구하고, 중동 전쟁 여파와 내수 부진으로 취업자 수 증가 폭이 16개월 만에 최저치를 기록하고 청년 고용률이 급감하는 고용 없는 성장의 심화 현상을 분석합니다.

최근 대한민국 경제는 반도체 산업의 유례없는 초호황, 즉 슈퍼사이클의 진입으로 인해 거시 경제 지표상으로는 뚜렷한 회복세를 보이고 있으나, 실제 국민들이 체감하는 고용 시장의 온기는 매우 차가운 역설적인 상황에 직면해 있다.

한국개발연구원(KDI)은 최근 발표를 통해 올해 한국의 경제성장률 전망치를 기존 1.9%에서 0.6%포인트 상향 조정한 2.5%로 제시했다. 이러한 성장률 상향의 핵심 동력은 단연 반도체 산업의 폭발적인 성장이다. 반도체 부문의 기여도가 0.3%포인트 이상을 차지하며 중동 지역의 지정학적 리스크로 인한 하방 압력을 충분히 상쇄하고도 남을 만큼의 성과를 내고 있다는 분석이다. 하지만 이러한 지표상의 성장이 실제 일자리 창출로 이어지지 않는 고용 없는 성장의 전형적인 모습이 나타나고 있어 우려가 커지고 있다.

국가데이터처가 발표한 4월 고용동향 자료를 살펴보면, 지난달 전체 취업자 수는 2896만 1천 명으로 전년 동월 대비 7만 4천 명 증가하는 데 그쳤다. 이는 2024년 12월 이후 매달 10만 명 이상의 취업자 증가세를 유지해왔던 흐름이 1년 4개월 만에 처음으로 10만 명 아래로 떨어진 것으로, 고용 시장의 성장 동력이 급격히 둔화되었음을 시사한다. 특히 15세 이상 고용률 또한 63.0%를 기록하며 전년 대비 0.2% 감소했는데, 이 역시 1년 4개월 만의 첫 하락세라는 점에서 충격을 주고 있다.

이러한 고용 지표의 악화는 미국과 이스라엘, 그리고 이란 사이의 군사적 갈등과 같은 중동 전쟁의 여파가 내수 시장에 직접적인 타격을 입혔기 때문으로 풀이된다. 실제로 도매 및 소매업 취업자 수는 1년 전보다 5만 2천 명이나 감소했으며, 숙박 및 음식점업에서도 2만 9천 명의 취업자가 줄어드는 등 서민 경제의 근간이 되는 서비스업 분야의 위축이 심각한 수준이다. 더욱 심각한 문제는 반도체 산업의 천문학적인 영업이익과 GDP 상승이 제조업 전반의 고용 개선으로 전이되지 않고 있다는 점이다. 지난달 제조업 취업자 수는 5만 5천 명이 감소하며 무려 22개월 연속 감소세를 이어가는 기록적인 불황을 겪고 있다.

반도체 산업은 부가가치 생산액이 매우 높아 GDP 수치를 끌어올리는 데는 결정적인 역할을 하지만, 장비의 자동화와 고도화로 인해 투입되는 노동력 대비 생산성이 극도로 높은 구조를 가지고 있다. 즉, 돈은 많이 벌지만 사람을 많이 뽑지는 않는 구조적 특성을 지닌 것이다. 반면 취업유발계수가 상대적으로 높은 자동차나 기계류 수출은 오히려 감소세를 보이면서, 제조업 내의 일자리 감소 폭이 더욱 확대되는 결과를 초래했다. 이는 수출의 편중 현상이 고용 시장의 불균형을 심화시키는 원인이 되고 있음을 보여준다.

특히 미래 세대인 청년층의 고용 상황은 처참한 수준이다. 4월 청년(15~29세) 고용률은 전년 대비 1.6%포인트 하락한 43.7%를 기록했으며, 이는 2024년 5월부터 시작된 하락세가 24개월째 지속되고 있음을 의미한다. 더욱 충격적인 사실은 청년 취업자 수가 1년 전보다 19만 4천 명이나 감소했다는 점이다. 해당 연령대의 인구 자체가 15만 6천 명 감소했다는 점을 감안하더라도, 인구 감소 폭보다 취업자 감소 폭이 훨씬 크다는 것은 청년들이 노동 시장에서 밀려나고 있거나 진입 자체가 차단되고 있다는 심각한 신호다.

빈현준 데이터처 사회통계국장은 인구 구조의 변화를 고려하더라도 현재 청년 고용 상황이 매우 좋지 않으며, 제조업뿐만 아니라 청년들이 주로 진출하는 도소매, 숙박, 음식업 분야까지 중동 전쟁으로 인한 불확실성이 커지면서 기업들이 신규 채용을 보류하는 경향이 뚜렷하다고 분석했다. 결과적으로 현재 한국 경제는 반도체라는 강력한 단일 엔진에 의존해 외형적인 성장을 이루고 있지만, 내수 침체와 지정학적 불안정성으로 인해 고용의 질과 양이 모두 무너지는 이중고를 겪고 있다.

경제성장률 2.5%라는 수치는 화려해 보이지만, 그 이면에는 청년들의 절망과 소상공인들의 고통, 그리고 제조업의 고용 위축이라는 어두운 그림자가 짙게 깔려 있다. 정부와 관계 당국은 단순히 수출 지표의 상승에 안주할 것이 아니라, 반도체 호황의 온기가 내수 시장과 청년 일자리로 흘러갈 수 있는 구조적인 대책을 마련해야 한다. 특히 대외 변수에 취약한 서비스업의 자생력을 높이고, 고용 유발 효과가 큰 산업 분야의 경쟁력을 다시 확보하여 성장의 과실이 사회 전반에 고르게 분배되는 포용적 성장의 틀을 구축하는 것이 시급한 과제이다





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반도체 슈퍼사이클 고용지표 청년실업 경제성장률 내수부진

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