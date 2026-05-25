반도체 업계 대규모 성과급 기대감, 결혼시장 분위기까지 바꾸고

반도체 업계의 대규모 성과급 기대감이 결혼시장 분위기까지 바꾸고 있다는 분석이 나왔다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업계의 성과급이 커플매니저들의 체감을 10점 이상 오른 느낌으로 바꾸고 있다고 밝혔다.

삼성전자·SK하이닉스. 연합뉴스 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업계의 대규모 성과급 기대감이 결혼시장 분위기까지 바꾸고 있다는 분석이 나왔다. 25일 연합뉴스 등에 따르면 국내 결혼정보업체 선우의 한 고위 관계자는 최근 삼성전자 직원의 ‘배우자 지수’가 기존 84점에서 87점으로 상승했다고 밝혔다.

배우자 지수는 사회경제적 능력과 신체적 매력, 가정환경 등을 종합 평가해 산출하는 결혼 조건 지표다. 최상위권 직업군에는 자산가와 의사, 법조인 등 전통적인 전문직이 포함된다. 이 관계자는 ‘배우자 지수는 원래 거의 변동이 없는데 3점씩 오른 것은 특별한 경우’라며 ‘삼성전자 직원은 이제 변호사(90점) 등급에 준하는 수준’이라고 말했다. 이어 ‘지수는 3점이 올랐지만 커플매니저들의 체감은 10점 이상 오른 느낌’이라며 ‘현실적 여건을 중요하게 보는 결혼 적령 세대의 인식이 반영된 것’이라고 설명했다.

‘하이닉스도 분위기 비슷’…매칭 성공률 상승 SK하이닉스 역시 비슷한 분위기인 것으로 전해졌다. 이 관계자는 ‘하이닉스는 아직 공식 지수 조정은 없지만 상황은 비슷하다’며 ‘매칭 제안에 대한 거절률이 줄고 성사율이 높아지고 있다’고 전했다. 다른 결혼정보업체들도 유사한 분위기를 전했다. 가연결혼정보 관계자는 ‘회원들이 반도체 호황 이야기를 자주 언급한다’며 ‘높은 연봉과 성과급 덕분에 안정적인 삶을 빠르게 꾸릴 수 있고 인공지능(AI)으로 대체될 가능성도 낮다고 인식하는 분위기’라고 말했다.

이 같은 분위기 배경에는 반도체 업계의 대규모 성과급 기대감이 자리하고 있다. 삼성전자 노사 합의에 따라 반도체 메모리 사업부 직원들은 연봉 1억원 기준 최대 6억원 수준의 성과급을 받을 가능성이 거론된다. 업황 호조가 3년가량 이어질 경우 직급에 따라 20억∼30억원 수준 보상도 가능하다는 전망이 나온다.

‘부동산까지 영향 줄 수도’ 업계 안팎에서는 이 같은 막대한 보상이 단순한 연봉 상승을 넘어 개인의 사회·경제적 지위 자체를 바꾸는 현상으로 이어지고 있다고 보고 있다. 동시에 시중 유동성이 부동산 시장으로 흘러갈 가능성도 제기된다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 사업장 셔틀버스 노선이 연결되는 경기 남부권과 서울 송파·강남권 집값이 영향을 받을 수 있다는 관측도 나온다.

기업 보상·성과 평가를 연구해온 서울대학교 경영학과 신재용 교수는 ‘외부에서는 우연한 횡재처럼 볼 수 있지만 엔비디아나 테슬라처럼 생산성 급증의 수혜가 특정 기업 임직원에게 집중되는 현상은 앞으로도 계속 제기될 문제’라며 ‘막대한 이윤을 협력업체 등 이해관계자와 어떻게 배분할지 고민이 필요한 시대가 됐다’고 말했다. 한영혜 기자 han.younghye@joongang.co.k





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반도체 성과급 결혼시장 부동산 연봉 사회·경제적 지위

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