한국은행, 반도체 산업 파급효과 분석 보고서 공개. 반도체 성장세는 뚜렷하나 서비스 및 비반도체 제조업 회복은 더딘 상황으로 나타났다. 2분기 반도체 산업 트렌드 대비 4.9% 증가세 지속.

지난 7월 인천국제공항 화물터미널에서 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 화물이 홍콩행으로 적재되고 있는 모습에서 드러나듯, 국내 반도체 산업 은 인공지능(AI) 산업 성장의 수혜를 입으며 뚜렷한 호황을 누리고 있습니다. 그러나 이러한 반도체 분야의 급성장이 전체 경기 회복으로 이어지는 파급 효과는 여전히 제한적이라는 진단이 나왔습니다.

반도체 고성장세와 타산업 회복 둔화 현상

김현태 한국은행 연구위원은 21일 발표한 '반도체 산업 파급효과 분석' 보고서를 통해 최근 반도체 호황이 경제 회복을 견인하고 있지만, 서비스업과 반도체를 제외한 제조업에서는 본격적인 반등이 나타나지 않고 있다고 밝혔습니다. 보고서에 따르면 산업별 중장기 트렌드와 경기 주기적 변동을 분석한 결과, 올해 2분기 기준 반도체 산업은 추세보다 약 4.9% 높은 수준을 유지하고 있는 반면, 반도체를 제외한 제조업과 서비스업은 각각 약 0.1% 낮은 수준으로 나타났습니다.

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고자본집약형 구조에 따른 고용 창출 한계

보고서는 반도체 산업이 고자본집약적 성격을 띠고 있고 고용 유발 효과가 상대적으로 낮아 다른 산업으로의 파급 효과가 제한적이라고 평가했습니다. 2023년 기준 반도체 산업의 고용유발계수는 산출 10억 원당 2.4명으로, 전체 산업 평균인 8.2명보다 낮았습니다. 또한 조선업(5.9명)과 자동차업(5.3명) 대비에도 낮은 수준으로, 반도체 생산 확대가 물가 및 고용에 미치는 영향력은 서비스업의 약 3분의 1에 불과했습니다.

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규모의 경제와 미래 경기 부양 기대감

다만 보고서는 이번 반도체 호황의 규모가 유례없이 큼에 따라, 시간차는 있겠지만 과거보다 국내 파급 효과가 더 클 것으로 전망했습니다. 올해 2분기 반도체를 포함한 컴퓨터·전자·광학장비 업계의 명목 부가가치는 전년도 대비 260.7% 증가했으며, 이는 2017년 3분기 메모리 반도체 슈퍼사이클 당시 기록한 34.5%와 2021년 4분기 코로나19 IT 붐 당시 20.8%를 크게 상회하는 수치입니다.

재정 수입 증가와 시설 투자 확대 전망

보고서는 이번 호황기 동안 명목 소득이 exceptional하게 증가했으므로, 시설 및 건설 투자 확대와 정부 세금 수입 확장을 통해 과거보다 국내 수요에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상했습니다. 하지만 성장과 물가에 미치는 영향에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요하다고 조언하며, 반도체 산업의 특수성이 전체 경기 회복 패턴에 어떻게 반영될지 주목하고 있습니다.