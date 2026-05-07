반도체 슈퍼사이클의 명암과 초과이익의 사회적 배분 과제

AI 반도체 호황으로 천문학적 이익을 거둔 삼성전자와 SK하이닉스의 성과급 갈등을 통해, 정부의 막대한 세제 지원과 인프라 혜택에 따른 기업의 사회적 책임 및 이익 환원 필요성을 분석합니다.

대한민국 경제의 중추인 반도체 산업이 인공지능(AI) 기술의 급격한 발전과 맞물려 사상 유례없는 초호황기인 슈퍼사이클을 맞이하고 있습니다. 하지만 이러한 화려한 실적의 이면에는 초과이익을 어떻게 공정하게 배분하고, 이를 미래 성장을 위한 사회적 자원으로 어떻게 활용할 것인가라는 매우 무거운 과제가 놓여 있습니다.

최근 이 문제는 단순히 기업 내부의 경영 판단을 넘어 사회적 공정성이라는 화두로 확장되고 있습니다. 특히 지난해 에스케이하이닉스가 영업이익의 10%를 성과급으로 지급하며 상한선을 폐지한 사례가 등장하면서, 삼성전자 노조 역시 영업이익의 15%를 상한 없는 성과급 재원으로 활용할 것을 요구하며 강력하게 맞서고 있습니다. 이러한 갈등은 오는 21일 총파업 예고로까지 이어지며 노사 간의 긴장감이 최고조에 달한 상태입니다.

정부 역시 고용노동부 장관이 직접 나서서 진정성 있는 대화를 촉구하고 있으며, 삼성전자 경영진 또한 글로벌 경영 환경의 엄중함을 강조하면서도 열린 자세로 협의하겠다는 입장을 보이고 있습니다. 하지만 전문가들은 지금의 갈등을 단순히 노사 간의 돈 싸움으로 치부해서는 안 된다고 경고합니다. 현재의 반도체 붐은 이제 막 초입에 들어섰을 뿐이며, 지금 이 시점에서 이익 배분의 합리적인 기준과 사회적 합의점을 찾지 못한다면 향후 초과이익이 지속되는 내내 유사한 갈등과 논란이 반복될 수밖에 없기 때문입니다.

실제로 삼성전자와 에스케이하이닉스가 올해 1분기에만 거둬들인 영업이익은 무려 91조 원에 달하며, 연간 합산 영업이익은 500조 원 후반에서 내년에는 700조 원 후반까지 치솟을 것이라는 장밋빛 전망이 나오고 있습니다. 우리가 주목해야 할 점은 현재 반도체 기업들이 누리는 이러한 천문학적인 초과이익이 결코 기업 단독의 성과가 아니라는 사실입니다. 한국의 반도체 산업은 1980년대 일본 기업들의 하청업체라는 낮은 위치에서 시작해, 끈질긴 기술 추격과 공정 효율화, 그리고 공격적인 대규모 투자를 통해 세계 정상의 자리에 올랐습니다.

이 과정에는 현장에서 땀 흘린 노동자들의 헌신뿐만 아니라 국가 차원의 전략적인 정책 지원이 결정적인 역할을 했습니다. 특히 최근의 미국과 중국 간의 기술 패권 전쟁 속에서 반도체는 단순한 상품이 아닌 경제 안보의 핵심 자산이 되었고, 이에 따라 정부는 반도체 산업 보호와 육성을 위해 파격적인 혜택을 제공해 왔습니다. 대표적인 것이 바로 케이칩스법으로 불리는 조세특례제한법 개정안입니다. 정부는 반도체 시설 투자에 대한 세액공제율을 4년 만에 약 6.7배나 끌어올려 현재 대기업 기준 투자 금액의 20%, 중소기업은 30%까지 세금에서 공제해주고 있습니다.

또한 연구개발(R&D) 비용에 대해서도 대기업 기준 최대 40%라는 파격적인 공제율을 적용하고 있는데, 이는 일반적인 연구개발 공제율인 2%와 비교하면 상상하기 어려울 정도로 큰 혜택입니다. 여기에 국가첨단전략산업법을 통해 인허가 타임아웃제 도입, 산업기반시설 구축 비용 지원, 규제 법안의 신속 처리 등 행정적 편의를 극대화했으며, 경기 평택과 화성, 용인을 잇는 세계 최대 규모의 반도체 메가클러스터 조성을 위해 전력과 용수 인프라 구축까지 정부가 전폭적으로 지원하고 있습니다. 이러한 전폭적인 지원의 결과는 수치로 명확히 드러납니다.

지난해 삼성전자와 에스케이하이닉스의 세액공제액은 각각 6조 5,500억 원과 5조 2,400억 원에 달하며, 특히 삼성전자의 경우 세액공제 규모가 실제 법인세보다 커서 장부상 법인세가 마이너스로 기록되는 기현상까지 발생했습니다. 이처럼 막대한 공적 자원과 세제 혜택이 투입되어 기업이 성장했다면, 이제는 그 성과의 일부를 사회로 환원하는 시스템에 대해 고민해야 할 때입니다. 현재의 반도체 집중 지원 정책은 필연적으로 산업 간, 지역 간, 계층 간의 양극화를 심화시키는 부작용을 낳고 있습니다.

유가증권 시장 전체 시가총액의 절반 가까이가 단 두 기업에 집중되어 있으며, 수도권 중심의 메가클러스터 조성은 지역 불균형을 더욱 가속화할 우려가 큽니다. 과거에는 대기업이 성장하면 중소기업과 가계로 온기가 퍼지는 낙수효과가 작동한다고 믿었지만, 이제는 그 기제가 제대로 작동하지 않는다는 지적이 많습니다. 따라서 대기업의 높은 수익이 연관 중소기업의 생태계 강화로 이어지거나, 세제 혜택의 일부가 일반 국민에게 돌아갈 수 있는 제도적 장치가 필요합니다.

특히 AI 전환으로 인해 청년층을 중심으로 일자리 파괴가 현실화되고 있는 상황에서, AI 반도체로 가장 큰 수혜를 입은 기업들이 일자리 관련 기금을 조성하는 등 사회적 책임을 다하는 모습이 필요합니다. 반도체 산업의 지속 가능한 성장은 단순히 기술적 우위나 자본의 힘만으로는 불가능하며, 사회 구성원 모두가 납득할 수 있는 공정한 이익 배분과 상생의 가치가 실현될 때 비로소 완성될 수 있을 것입니다





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