반도체·AI 호황과 원화 약세 기대에 달러예금 2개월 연속 증가

기업의 달러 대금 수취 증가와 개인의 환차익 기대, 해외 증시 차익실현 자금 유입 등으로 달러예금 잔액이 4월 이후 연속 상승 중이다. 원·달러 환율 1500원 돌파 이후 추가 하락 전망이 이어지면서 달러 예금 선호 현상이 강화되고 있다.

최근 두 달 연속 달러예금 잔액이 증가하고 있다. 이는 반도체 와 인공지능 (AI) 관련 기업들의 호황으로 해외로부터 달러 대금 수취가 늘어났기 때문이다. 또한 원화 가치 추가 하락 전망에 따라 기업들이 환전하지 않고 예금에 파킹하는 현상이 나타나고 있다.

개인들 역시 달러 가치 상승 기대감이나 해외 증시 차익실현 후 자금을 일시적으로 달러예금에 예치하는 사례가 늘어나고 있다. 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)의 데이터를 보면 작년 말 579억7000만 달러였던 달러예금은 올해 1~2월 비슷한 수준을 유지했으나 3월 513억6000만 달러로 급감했다. 이후 4월 540억6000만 달러, 5월 557억3000만 달러로 연속 상승하며 회복세를 보이고 있다. 금융권은 기업과 개인 모두의 달러예금 유입이 원화 가치 하락을 부추길 수 있다고 우려하고 있다.

한편 원·달러 환율은 1월 1427원에서 5월 1539.1원까지 상승하며 1500원 선을 돌파했고, 일부 전문가들은 연내 1600원에 근접할 가능성도 배제하지 않고 있다. 미국 나스닥 호황으로 해외 주식 투자자들이 차익을 실현하고 국내 은행 달러예금으로 자금을 이동하는 현상도 관측되고 있다





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달러예금 환율 반도체 인공지능 원화가치

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