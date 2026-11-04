반도체 뭉칫돈 올 들어 103조 증가, 은행권 기업예금 1093조원

올해 반도체 기업 자금이 은행권으로 대거 유입되면서 10월 말 기준 5대 은행 기업예금이 1093조원을 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스발 자금 흐름이 금융권 질서와 금리 경쟁, 채권시장에 미치는 영향을 정리했다.

올해 반도체 기업들이 쌓아 올린 막대한 자금이 은행권으로 빠르게 흘러들면서 금융시장의 자금 질서가 흔들리고 있다. KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5대 은행 에 따르면 이들 은행의 기업예금 (요구불예금 포함)은 10월 말 기준 1093조원으로 집계됐다.

이 가운데 올해 들어서만 103조5000억원이 늘었다. 같은 기간 30조6000억원이 감소한 개인예금과 뚜렷하게 대비되는 흐름이다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 수출 대기업의 뭉칫돈이 이 증가세를 이끌고 있다.

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반도체 뭉칫돈이 은행 예금을 밀어 올린 과정

기업예금은 올해 처음으로 1000조원을 넘어섰으며, 그 증가분의 중심에는 인공지능(AI) 열풍 등으로 역대급 이익을 올리고 있는 반도체 기업들이 있다. 금융권에서는 이들 기업의 막대한 자금을 '반도체 머니'라고 부른다.

에프앤가이드가 4일 발표한 증권사 컨센서스에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 영업이익은 합산 666조원으로 추정된다. 삼성전자가 383조원, SK하이닉스가 283조원을 차지하는 구조다.

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같은 자료에서 잉여현금흐름(FCF)은 약 426조원으로 추정됐다. 이른바 '삼전닉스'의 수백조 원대 자금 가운데 일부가 은행권으로 흘러들어간 것으로 보는 시각이 나오는 배경이다.

은행 현장에서 나타난 자금 관리 부담

A은행에서 대기업 영업을 맡고 있는 한 임원은 밀려드는 반도체 머니 때문에 고민이 크다고 전했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 수출 대기업이 뭉칫돈을 들고 은행 문을 두드리지만, 은행 입장에서는 이 같은 대규모 자금을 굴릴 곳이 마땅치 않기 때문이다.

B은행은 최근 한 반도체 기업이 수조 원을 한꺼번에 인출하면서 진땀을 뺐다. 수신에 갑자기 큰 구멍이 생기면서 예대율 관리에 비상이 걸린 것이다.

B은행은 이에 최고 연 4% 금리를 제공하는 특판 예금을 급히 출시해 자금을 끌어모았다. 대규모 자금 이탈을 막기 위한 조치로 해석된다.

한 은행권 관계자는 '대기업 자금은 금리를 0.01%포인트만 더 줘도 대거 이동한다'며 '큰돈을 맡기겠다고 하면 정중히 사양하는 일도 있다'고 전했다. 예금을 많이 받는 것이 곧 이익이 되지 않는다는 점을 보여주는 대목이다.

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채권시장과 금융권 자금 흐름의 변화 전망

채권시장에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 결정에 따라 자금 흐름의 방향이 바뀌는 현상이 강화되고 있다. 두 기업의 자금 운용 판단이 시장 전체의 물결을 좌우하는 구조로 바뀌고 있다는 뜻이다.

은행권 기업예금은 월평균 10조원씩 급증하는 가운데, 일부 은행은 운용처를 찾지 못해 뭉칫돈 예금을 거절하고 있다. 예금을 받는 쪽과 굴릴 곳을 찾는 쪽 사이에 균형이 흔들리고 있는 상황이다.

개인예금이 같은 기간 30조6000억원 줄어든 점도 금융권 자금 구조가 기업 중심으로 기울고 있음을 보여준다. 은행들은 이 흐름에 맞춰 예금 금리와 운용 전략을 다시 짜야 하는 처지다.

앞으로 주목할 지점은 대기업 자금이 금리 차이에 얼마나 민감하게 움직이는지, 그리고 은행들이 늘어난 자금을 어떤 자산에 배분하는지다. 삼성전자와 SK하이닉스의 자금 흐름이 채권시장과 예금 금리에 계속 영향을 줄 가능성이 크다.