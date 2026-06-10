반도체 초과이익, '혁신이익'으로 재정의해야 할 때

반도체 산업의 초과이익 분배 논란이 확산되는 가운데, 정부와 기업, 노조 등 다양한 이해관계자가 공정한 분배 방안을 모색하고 있다. 본고에서는 초과이익 대신 '혁신이익'이라는 개념을 제안하며, 이는 기업의 장기적 혁신과 지속 가능한 성장을 도모하는 동시에 사회적 환원을 포함하는 포괄적 프레임워크가 될 수 있음을 논의한다. SK하이닉스의 HBM 개발 성과와 삼성전자의 실적 반등 사례를 통해 혁신이익의 의미를 분석하고, 지방 반도체 생태계 구축 및 경제안보 측면에서의 중요성을 다룬다.

반도체 산업 에서 발생하는 초과이익의 사회적 분배를 둘러싼 논쟁이 뜨거운 가운데, 정부와 기업, 노조 등 각 이해관계자가 다양한 입장을 내고 있다. 노동부 장관은 외신 인터뷰에서 초과이익 재분배를 위한 사회적 논의가 필요하다며 구체적으로 협력업체 납품단가 조정을 방안으로 제시했다.

이는 앞서 제안한 한국형 사회연대 임금정책과 맥락을 같이 한다. 한편 삼성전자는 소비자 상생 행사를 통해 4천억 원 규모의 디지털 온누리상품권을 지급하는 계획을 발표했고, 이는 노사 합의에 따른 상생협력의 일환이다. 삼성전자 노조는 영업이익의 일부를 성과급으로 요구하며 파업 카드를 꺼내들었고, 이로 인해 초과이익 분배 논의가 본격화되었다. 주주, 협력업체, 사회 등 다양한 이해관계자를 위한 공정 분배론이 쏟아지는 상황에서, 초과이익공유제라는 개념은 2011년 정운찬 전 국무총리가 제안한 이후 대기업과 협력사 간 동반성장 모델로 자리잡아 왔다.

이는 미국 할리우드 영화산업에서 기원해 자동차, 스포츠, IT 기업 등으로 확대된 시장제도로, 기업의 혁신을 지속가능하게 하는 목적이 있다. 그러나 '초과이익'이라는 용어는 정당한 수준을 넘어선 비정상적 이익이라는 뉘앙스를 풍기며, 나눠 먹자식 배분 풍조를 조장할 우려가 있다. 실제 SK하이닉스의 AI용 HBM 개발 성과는 수년 간의 시행착오와 혁신의 결과로, 단순한 횡재가 아님을 보여준다. 삼성전자 역시 몇 년 전만 해도 위기론에 휩싸였으나, AI 시대의 기회를 잡으며 극적인 실적 반등을 이룬 것은 세계 1위 메모리 업체로서의 오랜 역량이 바탕이 됐다.

이처럼 수백조 원의 영업이익은 치열한 글로벌 경쟁 속에서 얻어낸 혁신의 대가이므로, '초과이익'이라는 표현은 이를 온전히 담아내기 어렵다. 따라서 '혁신이익'이라는 용어가 대안이 될 수 있다. 혁신이익 개념은 R&D와 설비 투자, 협력업체와 노동자 보상, 정부 지원, 지역사회 인프라 등 혁신 생태계 유지에 필요한 모든 요소를 포괄하며, 일부를 사회에 환원하는 것도 미래 혁신을 위한 필수 요소로 볼 수 있다. 노동부 장관이 제시한 납품단가 조정이나 임금정책도 혁신과의 연관성을 검토할 수 있다.

더 나아가 삼성과 SK가 전남 광주에 새로운 반도체 공장을 짜는 방안을 검토 중인데, 이는 수도권 집중과 전력 공급 문제를 해소하고 지방 균형 발전을 촉진할 수 있는 기회다. 지방은 정주 요건이 부족해 기업들이头疼해했으나, 혁신이익이 발생한 지금이 지방 반도체 생태계 구축의 천우신조라고 할 수 있다. 또한 경제안보 측면에서 초과이익 논의는 해외 정부의 간섭을 유발할 수 있다. 미국 칩스법의 업사이드 쉐어링 조항처럼, 초과이익을 공유하라는 요구가 한국 기업으로 확대될 가능성이 있다.

하이닉스는 미국 수출 비중이 높아 특히 민감할 수 있다. 따라서 한국 정부는 초과이익이 아닌 혁신이익이라는 용어를 사용해, 국제적 논의에서 자율성을 확보해야 한다. 혁신이익 개념은 분배 요구를 혁신 투자와 연결함으로써 지속 가능한 성장 모델을 제시할 수 있다





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