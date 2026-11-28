박홍근 기획예산처 장관이 법제사법위원회의 예산 질의를 거부하며 여당과 공방을 빚었고, 법사위의 역할과 기능 개편의必要性을 강조하며 국회 운영의 근본적 변화를 요구했습니다.

박홍근 기획예산처 장관은 2026년 11월 27일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 여당 의원의 지역구 예산 관련 질문에 답변을 거부한 것을 계기로 치열한 공방에 휘말렸습니다. 이 사안은 단순한 일회성 언쟁을 넘어 국회 법사위의 본연의 역할과 기능 개편의 필요성까지 논의로 확대되었습니다. 박 장관은 11월 28일 페이스북을 통해 법사위의 구조적 문제를 지적하며 더 생산적인 국회 운영을 촉구하는 성명을 발표했습니다.

법사위 기능 개편과 본연의 역할 강조

박홍근 기획예산처 장관은 28일 올린 글에서 법제사법위원회가 법률안의 체계와 자구를 심사하는 고유한 임무에 충실해야 한다고 밝혔습니다. 그는 어제 회의에서 벌어졌던 일상이 새삼스러운 상황이 아니라고 전제하며, 법사위가 다른 상임위 위에 상원처럼 군림하는 구조적 문제는 장기화되어 왔다고 진단했습니다. 이러한 지적은 법사위가 소관 상임위의 입법 권한을 존중하고, 질의도 각 위원회의 소관과 권한에 맞게 진행되어야 한다는 원칙을 재확인한 것입니다.

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박 장관은 특히 법사위원들이 자신이나 소속 정당의 이해관계에 따라 법안 내용을 좌우하려는 시도가 빈번하게 발생한다고 비판했습니다. 또한 심사 과정과 무관한 질의로 회의 시간을 지연시키는 행위가 상시화되어 있다고 지적하며, 이로 인해 민생법안이 소관 상임위의 문턱을 넘어도 법사위에서 다시 발목 잡히는 고착된 구조를 문제제기했습니다. 이러한 관행이 국회 입법 프로세스의 비효율성을 초래하고 있다고 강조했습니다.

박홍근 기획예산처 장관은 이러한 제도적 결함을 해결하기 위해 체계와 자구 심사 기능의 분리나 전담 기구 설치 등 제도 개선 방안을 폭넓게 논의해야 한다고 촉구했습니다. 그는 현재 법사위의 역할이 과도하게 확대되어 다른 부처의 전문성이나 상임위의 판단을 침범하고 있다고 판단한 것으로 보입니다. 국회 운영의 투명성과 효율성을 높이기 위해서는 법사위의 역할을 명확히 정의하고 제한하는 것이 시급하다는 입장을 분명히 했습니다.

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서영교 위원장과 여당 의원의 반박 및 갈등 심화

이러한 주장에 대해 법제사법위원회의 서영교 위원장은 강한 반발을 나타냈습니다. 서 위원장은 법사위를 수년간 운영해 왔지만, 장관이 질의에 답변을 거부한 경우는 처음 겪어 본 일이라고 지적했습니다. 그는 국회 상임위가 국민의 세금을 집행하는 정부를 향해 질의할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 정부 관계자는 이에 대해 성실히 겸손한 자세로 답변해야 마땅하다고 강조했습니다. 장관의 고압적인 태도는 국회의 감시 기능을 저해하는 것이라고 비판했습니다.

서영교 위원장은 김의겸 국민의힘 간사가 낮은 목소리로 장관을 존중하며 질문을 했음에도 불구하고, 이를 상원처럼 질의한 것으로 오해하지 말아야 한다고 반박했습니다. 예산은 국민의 세금이므로 당연히 질의할 권리가 있으며, 정부는 이에 대해 답변해야 할 의무가 있다고 명확히 했습니다. 이러한 입장은 국회가 예산 심의 과정에서 정부의 행정을 감시하고 견제하는 헌법적 역할을 수행해야 한다는 원칙을 따릅니다.

이날 회의에서 김의겸 의원은 새만금 사업에 대한 질의를 했으나, 박홍근 기획예산처 장관은 예산 관련 질문은 여기서 답변하지 않겠다고 즉각 거부의사를 표시했습니다. 이 과정에서 두 사람 간의 설전이 발생했고, 서 위원장은 장관의 태도가 법사위의正常运行을 해친다고 지적했습니다. 박 장관은 법사위가 그동안 제대로 작동하지 않았기 때문에 이런 결과가 나왔다고 맞받아쳤으며, 이는 양측의 입장 차이가 근본적으로 다름을 보여줍니다.

국회 운영의 구조적 문제와 향후 전망

이번 갈등은 단순히 개인 간의 견해 차이를 넘어, 한국 국회의 입법 및 심의 과정 전반에 대한 구조적 문제를 드러냈습니다. 법사위가 상임위의 권한을 지나치게 침범하거나, 여야 간의 정치적 이해관계가 심의 과정에 개입되는 현상이 상존하고 있음을 방증합니다. 이러한 문제는 민생법안의 처리 지연과 국회 본연의 기능 저하로 이어질 수 있어 심각한 사회적 논란을 낳을 소지가 큽니다.

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앞으로 법제사법위원회의 역할과 권한 범위에 대한 논의가 국회 내에서 본격화될 가능성이 높습니다. 박홍근 기획예산처 장관이 제시한 기능 분리나 전담 기구 설치 안건이 논의 소재가 될 경우, 국회 내부의 세력 관계와 입법 문화에 지각변동이 일어날 수 있습니다. 여야 모두 국회 운영의 효율성을 높이기 위한 제도 개선안에 대해 적극적인 입장을 내놓을 것으로 예상됩니다.

국회와 정부는 이번 사건을 계기로 상호 존중과 협력에 기반한 정상적인 심의 절차를 재정립해야 합니다. 정부의 책임 있는 답변과 국회의 건전한 감시 기능이 조화를 이룰 때, 비로소 국민을 위한 선진 국회의 면모를 갖출 수 있습니다. 앞으로도 법제사법위원회의 역할과 국회 운영 방식에 대한 지속적인 관심과 논의가 필요한 시점입니다.