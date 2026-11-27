박홍근 기획예산처 장관의 법사위 출석 거부로 법제사법위원회 회의장이 소란에 휩싸였다. 여야 간 극심한 대립 속에 이용철 법무부 장관 후보자 인사가 처리되는 등 정치적 쟁점이 산적해 있다.

박홍근 기획예산처 장관이 2026년 11월 27일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 질문 답변을 거부하며 여야 간 전면전을 예고했다. 이날 회의장은 장관의 불출석과 관련 질의에 대한 강경한 입장으로 인해 고성이 오가는 등 심각한 분위기에 휩싸였다.

박홍근 장관의 법사위 출석 거부

박홍근 기획예산처 장관은 법사위 위원들의 질문에 대해 소관 법안 처리와 무관하다는 이유로 답변을 일관되게 거부했다. 이에 서 위원장은 여당이 이끄는 위원회가 상원이 아니라는 취지로 항의했고, 박 장관은 '이런 장관은 처음 본다'며 강하게 반박했다. 김 의원은 위원장의 태도가 보기 어려우니 질문을 할 수밖에 없었다고 주장했지만, 박 장관은 법사위의 고유한 역할이 있으며 국회법대로 진행해야 한다고 재차 강조했다.

Also read 이란, 반정부 시위 여성 활동가 사형 집행 급증에 국제사회 우려

야당인 국민의힘 의원들까지 이 같은 상황에 항의하며 회의장에는 고성이 오갔고, 서 위원장은 결국 정회를 선포했다. 박 장관은 회의 후 페이스북을 통해 출석 요구의 근거가 소관 법안과 무관한 지역구 예산 관련 질문이었음을 밝혔다. 그는 국회법 제37조를 인용하며 체계적·자구 심사의 본래 취지인 법안 심사가 아닌, 소관 상임위가 처리한 법안의 내용까지 심사하거나 무관한 현안과 지역구 민원을 질의하는 것은 잘못된 관행이라고 지적했다.

서영교 법사위원장과의 치열한 공방

서영교 법사위원장은 페이스북에 입장을 게시하며 박 장관의 주장이 사실무근임을 분명히 했다. 서 위원장은 박 장관이 '해당 장관이 직접 출석하지 않으면 법사위가 법안을 처리해주지 않는다'고 주장했으나, 과거 서영교 법사위원장 시절 이런 적은 없다고 반박했다. 그는 국회 상임위가 국민의 세금을 집행하는 정부를 향해 질의할 수 있으며, 정부 관계자는 성실하고 겸손한 자세로 답변해야 한다고 설명했다.

Advertisement

서 위원장은 장관의 고압적인 태도는 용납될 수 없다고 비판하며, 정부와 국회 간 건전한 대화와 협력이 필요함을 강조했다. 반면 박 장관은 '가이사의 것은 가이사에게'라는 성경 구절을 인용해 예산 관련 일은 예산특별위원회에서 처리해야 한다고 맞섰다. 그는 앞으로도 법과 원칙에 따라 일할 것이며, 사적 관계나 관행에 휘둘려 소신을 바꾸지 않을 것이라고 단언했다.

이용철 법무부 장관 후보자 인사 청문

법사위 회의 중 용이철 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서가 범여권 주도로 채택되는 결과로 이어졌다. 이는 지난 24일 실시된 인사청문회 사흘 만의 결정이었다. 국민의힘 박형수 의원은 퇴장하면서 이 후보자가 이재명 대통령 관련 사건에 대한 공소 취소 지휘 여지를 열어놓았다고 비판하며 '모든 부분에서 부적격인 인사'라고 규정했다.

서 위원장은 이 후보자가 충분한 자격을 갖췄고 도덕적 해명도 모두 끝났다고 판단해 민주당에서는 적격으로 보았다고 전했다. 그는 국민의힘이 부적격으로 판단했으므로 적격과 부적격 의견 모두를 인용해 보고서를 채택했다고 밝혔다. 이에 국민의힘 소속 법사위원들은 기자회견을 열고 이 후보자를 법무부 장관에 앉히려는 민주당을 강력히 규탄했다.

정치적 쟁점과 향후 전망

국민의힘 법사위원들은 이 대통령을 향해 지금이라도 이용철 후보자의 지명을 철회할 것을 요구했다. 이번 사건은 예산 심의 권한의 경계와 정부 책임자의 국회 출석 의무라는 헌정적 쟁점을 다시 한번 부각시켰다. 여야 간 신뢰 회복과 절차적 정당성 확보를 위한 대화의 문이 열릴지, 아니면 격렬한 충돌이 계속될지 주목된다.