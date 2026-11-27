박홍근 장관의 새만금 예산 질문 거부 발언으로 법제사법위원회 회의가 파행됐다. 이어진 여당 의원들과의 설전과 SNS 공방, 그리고 회의 진행 방식에 대한 치열한 논쟁을 살펴본다.

박홍근 기획예산처 장관이 27일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 여당 의원들과 충돌하며 회의를 일시적으로 파행시키는 사건이 발생했다. 이날 회의는 박 장관의 답변 태도와 관련 질의의 적절성에 대해 여야가 격렬하게 맞서며 진행됐다. 회의 종료 후에도 양측은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 설전을 이어갔으며, 그 배경에는 예산 관련 사안과 법제 심사 사안의 경계선에 대한 논란이 자리하고 있었다.

박홍근 장관의 질의 거부와 즉각적 갈등

박홍근 기획예산처 장관은 27일 법제사법위원회 전체회의에 출석했다. 이 자리에서 더불어민주당 소속 김의겸 의원은 새만금 사업과 관련된 예산 질의를 던졌다. 이에 대해 박 장관은 "예산과 관련된 질문은 여기서는 답변 안 드리겠다. 관련된 안건에 대해서만 질문해달라"고 즉각적으로 선을 그었다. 이는 박 장관이 법사위의 심의 범위를 법적 합치성 검토 등으로 좁게 해석하고 있음을明示한 행동이었다.

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김의겸 의원은 "뵙기가 어려우니 이런 자리를 빌려서라도 질문을 드리는 것이다"라고 반박하며 질문의 정당성을 주장했다. 그러나 박 장관은 "국회법대로 하는 것이 옳다고 생각한다. 양해해 주시면 별도로 설명드리겠습니다"라고 다시 한번 거부의 뜻을 밝혔다. 이러한 박 장관의 단호한 태도는 곧바로 회의장 내 긴장감을 고조시키는 계기가 되었다.

서영교 위원장과 여당 간사의 설전 전개

이러한 박 장관의 발언은 당정 간, 그리고 여야 간 충돌의 직접적인 발단이 되었다. 이를 지켜보던 서영교 법사위원장은 즉각 "이 공간에서는 질의 시간이 아니어도, 토론 시간이 아니어도, 일반인도 장관께 물을 수 있다"고 지적했다. 서 위원장은 국회의원들이 다른 채널을 통해서도 물을 수 있지만, 이 자리가 그러한 역할을 할 수 있음을 강조하며 박 장관의 태도를 비판했다.

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하지만 박 장관은 "여기가 상원이 아니지 않나. 관련 상임위 안건을 갖고 하셔야 한다"고 강하게 맞받았다. 그는 법사위가 상임위원회 안건을 심의하는 곳이지 일반 질문을 받거나 예산을 논의하는 장소가 아니라는 입장을 고수했다. 이러한 논쟁은 회의 진행 방식에 대한 근본적인 이견을 드러냈고, 회의의 정상적인 진행을 어렵게 만들었다.

회의 파행과 퇴장, 그리고 SNS 공방

언쟁이 계속되자 국민의힘 법사위원들 사이에서도 "너무 하다"라는 항의가 쏟아져 나왔다. 박 장관은 이에 "자기 일만 충실히 하셔라. 여기가 예결위(예산결산특별위원회)인가. 법사위는 법사위답게만 하셔라"라고 반박하며 여당 측의 질의가 법사위의 본질을 벗어났다고 주장했다. 이러한 주장 속에는 지역구 예산 관련 질의를 법사위에서 논의하는 것이 적절하지 않다는 판단이 포함되어 있었다.

서영교 위원장은 "제가 법사위를 몇 년간 했고 법사위원장도 했지만 (이런 경우는) 처음 봤다"며 이번 사태의 파장을 강조했다. 결국 서 위원장은 정회를 선포했고, 박홍근 장관은 회의장을 퇴장하는 것으로 결론이 났다. 회의가 속개되자 서 위원장은 다시 한번 "이런 장관은 처음 본다"며 강한 불만을 표출했다.

퇴장 후 박홍근 장관은 자신의 페이스북에 "모든 일에는 때와 장소가 있다"며 "가이사의 것은 가이사에게, 예결특위의 일은 예결특위에서 해야 한다"고 명시했다. 그는 법규를 떠나 다른 상임위와 의원들을 진정으로 존중한다면 법사위는 법사위가 소관하는 일을 해야 한다고 덧붙였다. 또한 국민이 궁금해하는 일은 본회의, 예결특위, 각 상임위에서 더 전문성 있는 의원들의 질문을 통해 확인해야 한다는 점을 강조하며 자신의 입장을 재차 방어했다.

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양측의 입장 대립과 향후 전망

서영교 위원장 역시 이날 페이스북에 반박 성명을 게시했다. 그는 "국회 상임위는 국민을 대신해 국민의 세금을 집행하는 정부를 향해 질의할 수 있고 정부관계자는 성실히 겸손한 자세로 답변해야 한다"고 밝혔다. 서 위원장은 국민 누구나 물을 수 있고 국민께 성실히 겸손하게 답변해야 한다고 강조하며, 장관이 고압적이어서는 안 된다고 꼬집었다.

오른쪽으로는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 함께한 이날 회의는 정치권과 행정부 사이의 역할 분담에 대한 중요한 시사점을 남겼다. 박홍근 장관과 서영교 위원장 사이의 논쟁은 단순한 질의응답을 넘어, 국회 상임위의 권한 범위와 정부 부처의 답변 책임에 대한 구조적인 문제를 다시 한번 부각시켰다. 향후 법사위와 기획예산처 간 협력 관계 및 여야 간 협의 방식에 어떤 변화가 일어날지 관심이 모아지고 있다.