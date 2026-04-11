박형준 부산시장 후보, '월드클래스 도시' 비전 제시… 본선 구상 발표

국민의힘 박형준 부산시장 후보가 본선 구상을 발표하며 부산을 서울 외 유일한 '월드클래스 도시'로 만들겠다는 비전을 제시했다. 글로벌허브도시특별법을 기반으로 물류, 금융, 첨단산업 등 다양한 분야의 경쟁력을 강화하고, 5년간의 시정 성과를 바탕으로 더불어민주당 후보와의 차별화를 시도할 계획이다. 또한, 경선 경쟁자였던 주진우 의원에 대한 긍정적인 평가와 손영광 교수의 캠프 합류에 대한 해명을 덧붙였다.

11일 국민의힘 부산시장 후보로 확정된 박형준 부산시장 은 전날 시청 집무실에서 매일경제와 만나 부산을 서울 외 유일 ‘ 월드클래스 도시 ’로 키우겠다는 본선 구상을 밝혔다. 박 시장은 글로벌허브도시특별법 (특별법)을 토대로 물류·금융·첨단산업·문화관광·교육 경쟁력을 끌어올려 도시 체질을 바꾸겠다는 구체적인 계획을 제시했다. 부산을 국제 자유도시이자 비즈니스 도시로 육성하기 위한 핵심 과제로 특별법을 강조하며, 이 법안을 통해 부산의 획기적인 발전을 이끌어내겠다는 의지를 피력했다. 박 시장은 법안 처리가 지연되는 상황에 대한 아쉬움을 드러내면서, 더불어 지난 5년간의 시정 성과를 본선 승부의 근거로 제시했다. 미식, 커피, 콘텐츠, 페스티벌 전략을 통해 관광 경쟁력을 강화하고, 일자리 창출과 투자 유치, 금융 도시, 스마트 도시 평가 등 각종 지표 개선을 이뤄냈다고 자평했다. 대학 정책 개선과 청년 유입 여건 조성 역시 중요한 성과로 꼽았다.

박 시장은 이러한 성과들을 바탕으로 더불어민주당 후보와의 차별화를 꾀하며, 부산의 미래를 위한 비전을 제시했다. 그는 “앞으로 4년 더 하면 부산은 대한민국에서 유일하게 서울 말고 월드 클래스 도시가 될 수 있는 도시가 될 수 있다”고 강조했다.\경선에서 경쟁했던 주진우 국민의힘 의원에 대해서는 비교적 긍정적인 평가를 내렸다. 박 시장은 주 의원의 부산시장 출마를 “대단히 용기 있는 일”이라고 언급하며, 경선을 통해 얻은 배움을 인정했다. 그는 정치 입문 2년 만에 부산시장에 도전한 주 의원의 용기를 높이 평가하고, 이번 경선 과정이 자신에게도 많은 것을 배우는 기회가 되었다고 밝혔다. 하지만, 공천 과정에 대한 아쉬움도 드러내며, 혁신에 대한 자신의 생각을 피력했다. 특히, 지난해 말부터 지도부를 공개적으로 비판하지 않은 이유에 대해 설명하며, 당내 화합과 통합의 중요성을 강조했다. 그는 “지도부를 바꿀 힘도 없으면서 싸움만 하면 국민을 실망하게 하는 가장 큰 원인”이라고 언급하며, 공개적인 갈등보다는 물밑 조율과 통합을 통해 당의 단합을 이끌어가는 것이 중요하다고 강조했다.\세이브코리아 집회를 이끈 손현보 목사의 아들인 울산대 손영광 교수의 캠프 합류에 대한 논란에 대해서는 적극적으로 해명했다. 박 시장은 손 교수에 대한 극우 프레임은 전혀 맞지 않다고 강조하며, 손 교수가 균형 감각 있고 합리적인 인물이라고 평가했다. 그는 손 교수가 계엄에는 반대하지만 탄핵 과정의 절차 문제를 지적해온 점을 언급하며, 손 교수의 합류가 긍정적인 영향을 가져올 것이라고 밝혔다. 박 시장은 손 교수가 청년 소통, 선거대책본부 아이디어 제안 등 다양한 분야에서 역할을 수행했으며, 본선 국면에서도 중요한 역할을 할 것이라고 밝혔다. 또한, 이번 선거를 역대 가장 어려운 선거로 규정하며, 국민의힘 지지율 하락과 내부 경쟁 심화 등 어려운 상황을 언급했다. 여론조사 결과에 대해서는 국민의힘 지지층이 실제보다 적게 잡히는 측면이 있다고 분석하며, 민주당 후보와의 격차를 10%포인트 이내로 좁히면 막판에 충분히 승리할 수 있다고 자신감을 내비쳤다. 박 시장은 이번 선거에서 부산의 미래를 위한 긍정적인 변화를 이끌어내기 위해 최선을 다할 것을 다짐했다





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