박형준 부산시장, 국민의힘 후보 확정…3선 도전, 전재수와 격돌

6·3 지방선거에서 박형준 부산시장이 국민의힘 후보로 확정되어 3선에 도전한다. 더불어민주당 전재수 의원과의 격돌이 예상되며, 박 시장은 보수 대통합과 당내 결집을 강조했다. 양 후보는 부산의 미래를 놓고 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 보인다.

서울 부산=연합뉴스 박수윤 오수희 기자=3선에 도전하는 박형준 부산시장 이 6·3 지방선거 국민의힘 부산시장 후보로 확정됐다. 국민의힘 박덕흠 공천관리위원장은 11일 오후 당사에서 진행된 광역단체장 경선 결과 발표에서 ' 부산시장 본경선 여론조사 개표 결과 박 시장이 부산시장 후보로 선출됐다'고 밝혔다. 이에 따라 박 시장은 더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원과 대결을 벌이게 됐다. 박 시장은 후보 확정 직후 낸 의견문에서 보수 대통합과 당내 결집을 강조했다. 그는 '지금부터는 승리의 시간이다. 시의원·구청장·구·군의원까지 200명이 넘는 모든 국민의힘 후보의 야전사령관이자 선봉장이 되겠다'고 말했다. 이어 '입법부·행정부·사법부에 이어 지방정부까지 특정 세력에 의해 장악되는 순간, 이 나라는 견제 없는 일당 지배 국가가 될 것'이라며 '사즉생의 각오로 부산이 민주주의의 마지막 방파제가 되도록 하겠다'고 덧붙였다.

그러면서 '부산 글로벌허브 도시 특별법안이 입법 마지막 문턱에서 가로막혀 있다'며 '민주당 전재수 의원은 법안 즉시 통과를 약속했다가 태도를 바꿨는데, 부산시장은 시민의 대표여야 하지 권력의 대리인이어서는 안 된다'고 비판했다. 양당의 부산시장 후보가 확정됨에 따라 '수성'을 해야 하는 박 시장과 '탈환'을 노리는 민주당 전재수 후보가 본격적으로 격돌할 것으로 전망된다. 박 시장은 먼저 검·경 합동수사본부가 통일교 금품 수수 의혹을 받는 전 의원을 '공소권 없음'과 '무혐의' 처분한 것을 두고 공세 수위를 높일 것으로 보인다. 박 시장 경선 캠프는 '법왜곡죄는 민주당이 직접 만든 법인데, 권력의 눈치를 보는 봐주기 수사를 막겠다는 게 핵심'이라며 '법을 만든 민주당이 법의 취지를 가장 먼저 짓밟았으며, 법 왜곡죄의 첫 번째 적용 대상은 전 후보 수사여야 한다'고 주장했다. 전 의원은 10일 '이제 일만 할 수 있게 되었다. 할 말 많지만, 지금은 '말'이 아니라 '일'을 해야 할 때이며 이미 아까운 시간이 너무 많이 흘러갔다'면서 '해양 수도 부산, 시민 여러분들과 함께 이재명 정부와 함께 반드시 완성하겠다'고 말했다. 박형준 시장은 3선 도전을 선언하며 부산의 발전을 위한 비전을 제시했다. 그는 당내 경선을 통해 후보로 확정된 후, 보수 진영의 통합과 지지를 호소하며 승리를 다짐했다. 박 시장은 특히 부산의 미래를 위해 민주주의 수호와 글로벌 도시 건설을 강조했다. 그는 민주당 전재수 후보를 향해 비판의 목소리를 높이며, 법 왜곡과 권력 남용에 대한 의혹을 제기했다. 또한, 부산 글로벌 허브 도시 특별법안 통과를 지연시키는 전재수 의원을 비판하며, 시민을 위한 시장의 역할을 강조했다. 국민의힘은 박형준 시장의 당선을 위해 당내 결집을 다짐하고, 지방 선거 승리를 목표로 총력을 기울일 것으로 보인다. 박 시장은 부산 발전을 위한 구체적인 공약을 제시하고, 시민들의 지지를 얻기 위해 노력할 것이다. 특히 그는 부산의 해양 도시로서의 경쟁력을 강화하고, 시민들의 삶의 질을 향상시키기 위한 정책을 추진할 것으로 예상된다. 이번 선거는 박형준 시장의 3선 도전과 전재수 의원의 탈환 시도로 인해 치열한 경쟁이 예상된다. 두 후보는 각각 부산의 미래를 위한 비전을 제시하고, 시민들의 선택을 받기 위해 노력할 것이다. 선거 결과에 따라 부산의 정치 지형이 크게 변화할 수 있으며, 부산 시민들의 삶에도 영향을 미칠 것으로 예상된다





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