박형준, 국민의힘 부산시장 경선 승리…본선 대진표 완성

6.3 부산시장 선거를 앞두고 국민의힘 박형준 현 시장이 당내 경선에서 승리하며 본선 진출을 확정했다. 더불어민주당 전재수 의원, 개혁신당 정이한 대변인과의 대결이 예상되는 가운데, 박 시장은 '부산 도약'과 '심판'을 강조하며 보수대통합을 외치고 있다. 국민의힘 지지율 하락 등 어려운 상황 속에서 박 시장은 낙동강전선 사수를 다짐하며, 보수 텃밭 사수에 힘쓸 것으로 보인다. 상대 후보인 전재수 의원은 '일하는 시장'을 강조하며 선거 전략을 펼칠 예정이다.

6.3 부산시장 선거에서 국민의힘 박형준 현 시장이 주진우(부산 해운대갑) 국회의원을 제치고 당내 경선에서 승리했다. 이로써 더불어민주당의 전재수 국회의원, 개혁신당의 정이한 대변인 등 여야 본선 경쟁 구도가 사실상 확정되었다.12일 국민의힘 에 따르면 중앙당 공천관리위원회는 지난 9일과 10일 양일간 진행된 부산시장 경선에서 박 시장을 최종 후보로 결정했다.

6.3 부산시장 선거에서 국민의힘 박형준 현 시장이 주진우(부산 해운대갑) 국회의원을 제치고 당내 경선에서 승리했다. 이로써 더불어민주당의 전재수 국회의원, 개혁신당의 정이한 대변인 등 여야 본선 경쟁 구도가 사실상 확정되었다.<\/p>

12일 국민의힘에 따르면 중앙당 공천관리위원회는 지난 9일과 10일 양일간 진행된 부산시장 경선에서 박 시장을 최종 후보로 결정했다. 공관위원장 박덕흠은 '선거인단(당원) 투표와 일반국민 여론조사를 각 50% 비율로 반영했다'라고 밝히며 '이견이 없다면 곧 당 최고위에서 (박형준 시장이) 정식 후보로 확정될 것'이라고 설명했다. 단수공천설 논란이 불거진 지 3주 만에 국민의힘 부산시장 본선 후보 선출이 마무리된 것이다.<\/p>

지난달 이정현 전 공관위원장의 컷오프(공천 배제) 언급으로 당내 갈등이 격화되었고, 지역의 반발 끝에 경선 절차가 진행되었다. 경선 과정에서 부산 특별법을 둘러싼 강경한 메시지를 통해 지지를 호소한 박 시장이 유리한 고지를 점했다. 주 의원은 '세대교체, 보수 승리'를 외치며 당심 확보를 시도했지만, 재선 시장의 인지도를 넘지 못했다. 이는 박 시장의 본선 경쟁력을 높게 평가한 결과이기도 하다.<\/p>

'보수대통합'을 강조한 박형준 시장은 '국민의힘 부산시장 후보로 선택해 준 시민과 당원에게 감사드린다'라며 경선 승리 입장을 밝혔다. 그는 '본선에서 반드시 승리하여 선택이 옳았음을 증명하겠다'라며 '우리는 하나'를 강조하며 주 의원에게도 감사를 표했다.<\/p>

박 시장은 '부산 도약'과 '심판'을 핵심 어젠다로 제시하며, 이번 지선을 '부산의 운명을 가르는 선거', '현 정권의 부산 차별 심판', '민주주의를 가장한 독재 물리치는 선거'로 규정했다. 그는 '보수대통합'을 강조하며 부산이 보수정당을 지키는 마지막 방파제가 되어야 한다고 역설했다. 박 시장은 '사즉생의 각오로 임하겠다. 부산시장 한 사람만이 아닌 시의원 47명, 구청장·군수 16명, 구·군의원 182명의 선거로 여기고 모두의 야전사령관이 되겠다'라고 각오를 다졌다.<\/p>

국민의힘 지지율 하락, 12.3 내란 '절윤' 논란, 내부 갈등, 여론조사 민심 동요 등 악재 속에서 박 시장은 낙동강전선 사수 선봉장을 자처했다. 중도층 확보가 중요한 본선에서 보수 텃밭을 지키기 위해 지지층 결집에 힘쓸 것으로 예상된다. 전재수 의원은 박 시장과의 정치 공세를 자제할 것으로 보인다. 민주당 경선에서 승리한 전 의원은 '노무현 전 대통령의 꿈(해양수도)을 완성하고, 이재명 대통령과 함께 힘 있는 부산시장이 되겠다'라며 '지금은 일할 때'라고 강조하며 선거 전략을 제시했다.<\/p>





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박형준 부산시장 국민의힘 경선 전재수

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