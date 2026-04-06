박현주 미래에셋 회장, 우주항공 투자 과열 경고: 독보적 기술력 가진 기업에 장기 투자해야

미래에셋 박현주 회장이 우주항공 투자 과열을 경고하며, 묻지마 투자 대신 독보적인 기술력을 가진 기업에 장기 투자할 것을 강조했다. 시장 낙관론에 휩쓸리지 말고, 기업의 실질적인 체력을 파악해야 성공적인 투자가 가능하다는 조언이다. ETF 상품 투자 시에도 기초 지수 확인 등 신중한 접근을 당부했다.

박현주 미래에셋 그룹 회장이 우주항공 투자에 대해 신중한 접근을 당부하며, 시장의 과열된 분위기를 경계하고 나섰다. 6일, 박 회장은 우주 비즈니스의 높은 진입 장벽과 기업의 실질적인 체력을 간과해서는 안 된다는 점을 강조하며, 묻지마 투자를 지양하고 독보적인 기술력 을 가진 기업에 장기 투자할 것을 권고했다. 그는 단순히 테마주에 휩쓸리지 말고, 실질적인 이익 창출 능력을 증명한 기술 강자에 주목해야 한다고 강조했다. 현재 국내 우주항공 관련 기업들은 크게 두 가지 유형으로 나뉜다. 하나는 직접적인 사업을 영위하며 수주 실적을 확보한 '사업 성숙 단계' 기업이며, 다른 하나는 신성장 동력을 확보하려는 '사업 초기 단계' 기업이다. 박 회장은 이 중에서도 독자적인 인프라스트럭처를 구축하고 경쟁력을 확보한 기업에 주목해야 한다고 언급했다.

예를 들어, 한화에어로스페이스는 발사체, 위성 제조, 서비스에 이르는 수직계열화를 통해 민간 우주산업의 외연을 확장하고 있으며, LIG디펜스&에어로스페이스는 정찰위성 및 위성항법시스템(KPS) 등에 대규모 투자를 진행하며 실질적인 비즈니스 모델을 구체화하고 있다. 세아베스틸지주는 스페이스X에 특수합금을 공급하며 글로벌 공급망에 진입했고, 미래에셋증권은 스페이스X 지분을 직접 보유하며 우주 투자를 선도하고 있다. 해외에서는 로켓랩과 AST 스페이스모바일이 유망한 우주항공 기업으로 꼽히며, 이들은 조 단위의 수주 잔고와 가파른 매출 성장세를 기록하며 산업의 실체를 증명하고 있다.\우주항공 산업에 대한 투자 열기가 뜨거워지면서, 금융투자업계에서는 관련 상장지수펀드(ETF) 출시 경쟁이 치열하게 벌어지고 있다. 한국투자신탁운용(ACE)과 신한자산운용(SOL)이 미국 우주테크 및 주요 항공주를 겨냥한 ETF 상장을 예고하며 시장에 진입했고, 기존 사업자인 삼성자산운용(KODEX)과 하나자산운용(1Q) 등과의 경쟁 구도를 형성하고 있다. 특히, KODEX 미국우주항공 ETF는 단기간에 순자산 2500억원을 돌파하며 투자자들의 뜨거운 관심을 입증했으며, 1Q 미국우주항공테크 ETF 역시 6115억원 규모로 성장하며 시장을 선도하고 있다. 하지만, 과열된 시장 분위기 속에서 일부 운용사의 무리한 홍보 활동이 논란을 일으키기도 했다. 하나자산운용은 자사 ETF 홍보 과정에서 실제 포트폴리오에 편입되지 않은 스페이스X를 포함한다고 광고했다가 철회하는 소동을 빚었으며, 이는 투자자들을 현혹했다는 비판을 받았다. 이와 관련하여 하나자산운용 대표와 담당 본부장은 금융감독원에 경위 파악을 위한 사유서를 제출했다.\이러한 시장 과열 현상에 대해 박현주 회장은 우려를 표명하며, 투자자들에게 신중한 접근을 당부했다. 그는 우주항공 산업이 높은 성장 잠재력을 가지고 있지만, 동시에 리스크 또한 크다는 점을 강조하며, 단순히 시장 낙관론에 휩쓸려 묻지마 투자를 하는 것은 위험하다고 경고했다. 박 회장은 독보적인 기술력과 경쟁력을 갖춘 기업을 선별하여 장기 투자하는 것이 중요하며, 기업의 실질적인 체력을 파악하는 것이 성공적인 투자의 핵심이라고 강조했다. 그는 우주항공 산업이 성숙기에 접어들기 전에 투자자들이 옥석을 가려낼 수 있어야 하며, 시장의 변동성에 현명하게 대처해야 한다고 조언했다. 특히, ETF 상품의 경우, 기초 지수의 구성 종목과 운용 전략을 꼼꼼히 확인하고, 과장된 홍보에 현혹되지 않도록 주의해야 한다고 강조했다. 박 회장의 이러한 조언은 우주항공 산업에 대한 투자를 고려하는 투자자들에게 올바른 투자 방향을 제시하고, 과열된 시장 분위기를 진정시키는 데 기여할 것으로 보인다





maekyungsns / 🏆 15. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

박현주 미래에셋 우주항공 투자 ETF 장기투자 기술력 시장 과열 선별 투자

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

올해 외국인 순매수 1~5위 모두 ‘TIGER’ ETFMSCI지수 추종 ETF 1조2천억 몰려 순매수 2위는 중국전기차 ETF

더 많은 것을 읽으십시오 »

의료ETF 다 같은게 아니네?…소부장 ‘웃고’ 바이오액티브 ‘눈물’의료기기 소부장 ETF 한달간 일반 의료기기 ETF보다 선전 바이오 패시브 ETF 수익냈지만 액티브는 큰폭 손실 ‘고전’

더 많은 것을 읽으십시오 »

4대그룹 ETF 반도체에 웃고, 배터리에 울고HBM 품은 SK하이닉스 덕에SK그룹 ETF 올해 16.7%↑EV시장 정체로 LG ETF 부진

더 많은 것을 읽으십시오 »

“150조 시장 잡아라”…브랜드명 바꾸는 운용사 각축전 ‘치열’ETF 150조 시대…치열해진 점유율 경쟁 KB·한화·키움운용, ETF 브랜드명 변경

더 많은 것을 읽으십시오 »

'크립토 대통령 온다' 가상화폐 ETF 후끈트럼프發 규제완화 정책 기대서학개미도 코인 상승장 참전가상화폐 ETF 1200억원 베팅美 ETF 옵션상품도 승인 주목

더 많은 것을 읽으십시오 »

가열되는 ETF 시장 주도권 다툼…보수 경쟁 다시 불붙나(서울=연합뉴스) 김태균 기자=미래에셋자산운용이 주요 상장지수펀드(ETF)의 총보수를 업계 최저 수준으로 낮추자, 금융투자업계에서는 ETF ...

더 많은 것을 읽으십시오 »