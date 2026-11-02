박항서 감독, 관중 인종차별 발언에 격분 항의

박항서 감독이 태국 프로축구 경기 중 관중의 인종차별적 발언에 격분해 강력하게 항의하는 일이 있었다. 아프리카 선수에 대한 모욕적 언어도 밝혀졌다.

박항서 감독 이 태국 파타야에서 열린 프로축구 경기 중 관중의 모욕적인 발언에 격분해 강력하게 항의했다. 깐짜나부리 파워FC 감독인 그는 지난 1일 열린 2026~2027시즌 태국리그2 9라운드 원정경기에서 파타야 유나이티드 와 2-2로 비겼다. 농프루 스타디움에서 진행된 이 경기 후 박 감독은 라커룸으로 이동하는 과정에서 관중석에서 반복되는 욕설에 직면했다.

관중의 모욕적 외침에 격분한 박 감독

박 감독과 선수단이 경기장을 떠나던 중, 파타야 팬으로 추정되는 한 남성 관중이 그에게 욕설을 섞으며 '김치맨'이라고 반복해서 외쳤다. 이는 박 감독의 한국 출신 배경을 조롱한 것으로, 단순한 경기장 야유를 넘어 한국인이라는 정체성을 모욕하는 행위로 간주된다. 사회관계망서비스에 공개된 영상에는 박 감독이 손가락을 입술에 대고 조용히 하라는 제스처를 취하는 장면이 담겨 있다.

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그러나 조롱이 멈추지 않자 박 감독은 주먹을 휘두르는 듯한 동작을 취하며 관중석을 향해 내려오라는 손짓을 했다. 다행히 선수단과 경기장 관계자들이 즉각 개입하여 말리는 바람에 물리적 충돌은 발생하지 않았다. 하지만 상황은 매우 위험한 수준으로 치달았으며, 박 감독의 격분한 반응은 당시 현장의 긴장감을 잘 보여준다.

아프리카 선수 향한 인종차별적 발언

문제의 관중은 박 감독뿐만 아니라 깐짜나부리 소속 아프리카 출신 선수에게도 모욕적인 발언을 했다. 태국 현지 매체 카오솟은 마다가스카르 출신 존 바지오가 작은 키를 조롱받았다고 보도했다. 바지오는 외국인 남성 관중이 자신에게 욕설을 하고 '원숭이'라고 부르는 인종차별적 발언을 했다고 주장했다. 이러한 표현은 피부색과 인종을 직접적으로 겨냥한 차별적 언어로 간주된다.

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바지오는 자신의 입장을 밝히며, 태국에서 10년 동안 뛰면서 팬들에게 존중받아왔다고 말했다. 그는 '나는 내 피부색이 자랑스럽고 이를 바꾸지 않을 것'이라고 당당히 선언했다. 이는 인종차별에 맞서 자신의 정체성을 지키겠다는 의지를 나타내는 것으로, 많은 이들에게 공감을 주고 있다.

구단의 강력한 반발과 입장 표명

깐짜나부리 구단도 인종차별 사건에 즉각 반발하며 공식 성명을 발표했다. 구단은 인종과 피부색, 출신 배경을 이유로 한 모든 차별에 반대한다는 입장을 명확히 했다. '축구는 전 세계 사람들을 하나로 연결하는 스포츠'라는 점을 강조하며, 누구든, 어디에서 왔든, 피부색이 무엇이든 동등한 존중을 받아야 한다고 밝혔다.

이 성명은 구단의 철저한 인종 평등 관념을 반영하는 것으로, 팬들의 부적절한 행위에 대한 강력한 경고의 의미도 포함된다. 구단의 이러한 조치는 팀의 명성 보호와 함께 스포츠맨십 정신을 수호하려는 노력으로 평가된다.

현지 매체의 보도와 감독의 활약상

일부 태국 현지 매체는 문제의 관중을 외국인이라고 보도했다. 하지만 정확한 국적과 신원은 아직 확인되지 않았다. 이 사건은 태국 리그 내 외국인 차별 문제에 대한 논란을 다시 한번 불러일으켰다. 베트남 국가대표팀을 이끌며 동남아시아 축구에서 지도력을 인정받은 박 감독은 올해 태국 무대에 진출해 주목받고 있다.

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현재 깐짜나부리는 1부리그 승격을 목표로 하고 있지만, 개막 9경기에서 3승5무1패, 승점 14점으로 6위에 머물러 있다. 승점 확보에 고전하고 있는 가운데, 이번 인종차별 사건은 팀 내부의 결속력을 다지는 계기가 되기도 했다. 박 감독의 리더십이 팀에 얼마나 중요한지를 다시 한번 일깨워주는 사건이었다.

이러한 상황 속에서도 박 감독과 선수단의 전문성은 유지되어야 한다. 관중의 잘못된 행동이 팀의 경기력에 영향을 미치지 않도록 내부적으로 철저한 대비가 이루어지고 있다. 팬들의 지속적인 관심과 지지, 그리고 올바른 응원 문화 정착이 절실한 시점이다.

이번 사건은 프로축구 리그 차원의 대응도 요구된다. 구단 측은 향후 유사한 사건이 재발하지 않도록 보안 강화 및 관중 교육에 힘쓸 계획이다. 인종차별 없는 스포츠 환경을 조성하는 것은 모든 관계자의 공동 책임이다. 박항서 감독의 강한 항의가 이러한 변화의 시작점이 되기를 바란다.