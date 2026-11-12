박충권 의원 '북동영 장관' 발언 충돌…정동영 장관 사과 요구와 북향민 명칭 논란

2026년 11월 12일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 북한이탈주민 명칭을 북향민으로 바꾸는 개정안을 두고 박충권 의원과 정동영 통일부 장관이 충돌했다. 북향민 명칭 논란의 쟁점과 여야 의원들의 반응을 정리했다.

2026년 11월 12일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 국민의힘 박충권 의원이 정동영 통일부 장관을 '북동영 장관'이라고 지칭하면서 회의장에서 격한 설전이 벌어졌다. 북한 출신인 박충권 의원은 이날 정동영 장관을 향해 탈북민 용어를 왜 교체해야 하는지, 자신을 북향민 이라고 불러도 되는지 따졌다. 이 충돌은 북한이탈주민 의 명칭을 ' 북향민'으로 바꾸는 개정안을 둘러싼 논쟁 과정에서 발생했다.

이 개정안은 북한이탈주민의 명칭을 북향민으로 변경하는 내용을 핵심으로 한다. 박충권 의원은 회의에서 이 명칭 변경의 필요성과 적절성에 의문을 제기했고, 이에 대해 정동영 장관이 강하게 반응하면서 발언 공방으로 이어졌다.

Also read 최민정, 쇼트트랙 ‘국대’ 선발전 가뿐한 1위…마지막 태극마크 획득

북동영 발언 이후 정동영 장관의 사과 요구

정동영 통일부 장관은 박충권 의원의 '북동영 장관님' 발언에 대해 사과를 요구했다. 정 장관은 최소한의 예의와 기본적인 예의를 버리고는 원만한 위원회 운영이 어렵다고 항의했다.

정 장관은 자신이 30년 동안 의회 생활을 해 왔지만 이런 경우는 처음 본다며 강한 불만을 드러냈다. 그는 어떻게 이런 일이 가능하냐고 되물으며 회의 진행 방식에 대한 문제의식을 분명히 했다.

Advertisement

박충권 의원은 회의에서 정동영 장관을 '북동영 장관'으로 지칭하며 용어 교체의 이유를 물었다. 두 사람의 발언은 명칭 문제와 회의 예의라는 두 쟁점이 겹치면서 감정적인 대립으로 번졌다.

여야 의원들의 진화 시도와 입장 차이

회의장에서 충돌을 지켜보던 여야 의원들도 사태를 가라앉히기 위해 나섰다. 더불어민주당 맹성규 의원은 북향민과 북한이탈주민 중 어떤 명칭을 쓸지 의견을 수렴하기로 했고, 통일부 장관도 이에 동의했다고 설명했다.

맹성규 의원은 통일부가 기존 입장에서 설명할 수밖에 없는 입장이라고 짚었다. 그러면서 박충권 의원이 받아들이기 어렵더라도 법안소위 결과가 나올 때까지는 존중해야 하지 않겠느냐고 말했다.

국민의힘 김대식 의원은 박충권 의원이 상당히 격앙된 분위기였다며 회의 진행을 위해 유감을 표시하는 것이 좋겠다고 제안했다. 이어 정동영 장관에게 북향민이든 북한이탈주민이든 새터민이든 합의된 상태에서 용어를 불러야 하며, 통일부가 일방적으로 정하는 방식은 적절하지 않다고 지적했다.

Advertisement

명칭 개정안이 남긴 쟁점과 향후 절차

이번 충돌의 핵심은 북한이탈주민의 공식 명칭을 바꾸는 과정에서 합의 절차가 충분했는지에 대한 문제로 요약된다. 김대식 의원의 지적처럼 명칭은 관계기관과 당사자들이 함께 합의해 정해야 한다는 주장과, 법안소위 논의를 거쳐 결과를 기다려야 한다는 주장이 맞서고 있다.

현재 확인된 일정은 외교통일위원회 전체회의와 법안소위 논의 절차다. 맹성규 의원이 언급한 법안소위 결과가 나오기 전까지는 명칭 변경 여부를 확정하기 어렵다는 점에서, 개정안의 향후 처리 과정이 주목된다.

이 명칭 문제는 북한이탈주민 당사자들이 자신을 어떻게 호명받을지와 직결되는 사안이라는 점에서 파장이 적지 않다. 여야가 합의된 용어 사용 원칙을 마련할지, 아니면 법안소위 결과에 따라 명칭이 정해질지가 다음 단계의 핵심 변수가 될 전망이다.