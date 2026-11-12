박충권 의원 '북동영' 발언에 정동영 장관 사과 요구…통일부 용어 개정 갈등

11월 12일 국회 외교통일위원회 회의에서 국민의힘 박충권 의원이 정동영 통일부 장관을 향해 '북동영 장관'이라는 모욕적 호칭을 사용한 사건으로 정 장관이 즉각 사과를 요구하며 갈등이 격화됐다.

정동영 통일부 장관은 2026년 11월 12일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 국민의힘 박충권 의원의 부적절한 발언으로 인해 심각한 당혹감과 분노를 표현했다. 박충권 의원은 회의 진행 중 정 장관을 향해 '북동영 장관님'이라고 호칭하며 탈북민 관련 용어 교체안을 강력히 비판하는 과정에서 정 장관의 인격을 모독하는 발언을 했다. 정동영 장관은 이러한 행동이 최소한의 예의와 기본적을 예절을 완전히 무시하는 것이다며 즉각적인 사과를 요구했다.

정동영 장관, 최소한의 예의 요구하며 사과 촉구

정동영 장관은 회의现场에서 '최소한의 예의와 기본적인 예의를 버리고 어떻게 원만한 위원회 운영이 되겠느냐'고 목소리를 높였다. 그는 '제가 30년 의회 생활을 하면서 이런 경우는 처음 본다. 어떻게 이럴 수 있느냐'며 강하게 항의했다. 이 발언은 단순한 의견 충돌을 넘어, 국회 내 위계질서와 상호 존중의 기본 원칙이 심각하게 훼손될 수 있다는 경고로 받아들여졌다.

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박충권 의원은 이러한 비판의 배경으로 '북한이탈주민' 명칭을 '북향민'으로 변경하는 개정안을 제시했다. 그는 정 장관에게 '왜 (탈북민 용어를) 교체해야 합니까, 왜 저를 북향민이라고 불러도 됩니까'라고 되물으며 개정안의 취지를 설명하는 과정에서 과도한 논조를 보였다. 이 과정에서 용어 선택에 대한 이념적 대립이 개인의 존엄성을 훼손하는 형태로 표출되면서 양측의 충돌은 불가피한 상황으로 치달았다.

여야 의원들, 중재 시도 및 예산 삭감 비판 제기

민주당 맹성규 의원은 당혹스러운 표정으로 충돌을 지켜보며 중재에 나섰다. 맹 의원은 '우리가 전체적으로 의견을 수렴해 북향민을 쓰든 북한이탈주민을 쓰든 하기로 했고 통일부 장관님께서도 동의해주신 것'이라며 합의된 절차를 존중해야 한다고 지적했다. 그는 '통일부는 기존 입장에서 얘기할 수밖에 없는 것이고, 박 의원님도 받아들이기 힘들다 하더라도 (법안소위) 결과가 나올 때까지는 존중해줘야 하지 않겠느냐'고 촉구했다.

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국민의힘 김대식 의원도 '박 의원이 상당히 격앙된 분위기였지만 회의 진행을 위해 유감 표시를 했으면 좋겠다'고 조언했다. 이어 정 장관에게 '북향민이든, 북한이탈주민이든, 새터민이든 합의된 상태에서 용어를 불러야지, 통일부가 일방적으로 하는 것은 정말 적절치 못하다'고 지적하며 여야 모두의 중립적인 태도를 요구했다.

김건 의원, 한미관계 위기 및 주미대사관 감찰 문제 지적

외교관 출신의 국민의힘 김건 의원은 회의의 주제를 넘어 거시적인 외교 현안을 제기했다. 김 의원은 '지금 한미관계가 최저점에 있다고 이해된다. 미국 중간선거에서 민주당이 압승하며 향후 2년간 우리 대미외교 난도는 훨씬 높아졌다'고 분석했다. 이어 '그런데 북미지역 국가와의 전략적 특별협력관계 강화 예산이 15억원 삭감됐다. 이러면 주미대사관이 제대로 활동할 수 있겠느냐'라고 따졌다.

김건 의원은 주미대사관의 업무 환경 차이도 드러냈다. 그는 '저는 주미대사관에 근무하는 3년 동안 한 번도 총리실 감찰을 받아본 적이 없는데, 박 차관님은 3년간 주미대사관 근무하실 때 감찰받아보신 적 있느냐'고 질문했다. 이어 '한미관계 이상 기류가 문제라면 서울에 있는 외교안보 부처부터 감찰해야 한다'며 현행 감찰 시스템의 형평성에 의문을 제기했다.

한동훈 의원, 강경화 대사 발언 논란 및 예산 확보 주장

무소속 한동훈 의원은 주미강화 대사의 최근 발언에 대한 논란을 제기했다. 한 의원은 '강경화 주미대사가 (북한 DMZ 지뢰도발에 대해) 대통령 말씀과 달리 '불의의 사고는 분명히 아니다'라고 말씀셨고, 한미 소통에 문제가 있다는 취지로 발언한 것에 대한 보복이나 징계 차원이라는 시각이 있다'고 설명했다.

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정동영 장관은 이에 대해 '윤석열 (전) 대통령 때는 명품 쇼핑, '바이든 날리면' 그러면서 외교를 다 날려버린 것에 비해 이 대통령은 흠잡을 데 없이 정상외교를 아주 잘한다'며 정부 외교 성과를 변호했다. 그는 '정상외교에 충분히 쓸 예산은 확보돼야 한다'며 예산 확보의 중요성을 강조했다.

또한 정 장관은 '그런데 (정상외교 예산이) 본예산보다 예비비가 훨씬 많다. 예비비는 야당에서도 (문제를) 제기할 부분인데, 국회 승인 없이 일단 쓰는 것'이라며 현재 예산 집행 방식의 문제점을 지적했다. 그는 '그러지 마시고 이번 예산부터는 본예산에 포함해달라'며 더 투명한 예산 관리를 요구했다.

앞으로 오는 11월 17일부터 18일까지 예산결산소위원회를 통해 예산안 및 기금운용계획안이 논의되며, 11월 19일에는 외교통일위원회 전체회의에서 최종 의결될 예정이다. 이번 회의에서 드러낸 용어 갈등과 외교 예산 문제는 향후 정부와 국회의 관계 설정에 중요한 시사점을 제공할 것으로 보인다.