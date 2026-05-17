박찬욱 감독, 프랑스 문화예술 최고 훈장 코망되르 수훈... 칸에서 증명한 거장의 위상

제79회 칸 국제영화제 심사위원장 박찬욱 감독이 프랑스 정부의 최고 등급 문화예술 훈장인 코망되르를 받으며 한국 영화의 예술적 성취를 세계적으로 다시 한번 인정받았다.

제79회 칸 국제영화제가 열리고 있는 프랑스 칸의 팔레드페스티발에서 한국 영화계의 거장 박찬욱 감독이 프랑스 정부가 수여하는 최고 등급의 문화예술 공로 훈장인 코망되르 훈장을 수훈하는 영예를 안았다.

이번 수훈식은 현지 시간으로 17일 낮에 진행되었으며, 박 감독이 이번 영화제의 심사위원장이라는 중책을 맡아 칸을 방문한 시점에서 이루어져 그 의미가 더욱 각별했다. 행사에는 이리스 크노블스크 칸영화제 조직위원장과 티에리 프레모 집행위원장이 함께 참석했으며, 카트린 페가 프랑스 문화부 장관이 직접 박 감독의 목에 코망되르 메달을 걸어주며 그의 예술적 업적을 높이 평가했다. 프랑스의 문화예술 공로훈장은 예술과 문학 분야에서 인류 문화 발전에 현저한 공헌을 한 인물에게 수여되는 권위 있는 훈장이다.

이 훈장은 그 등급에 따라 슈발리에, 오피시에, 그리고 가장 높은 단계인 코망되르의 세 등급으로 나뉘어 운영된다. 한국인으로서 이 최고 등급인 코망되르를 받은 사례는 극히 드물며, 지난 2002년 김정옥 전 한국문화예술진흥원장을 시작으로 2011년 세계적인 지휘자 정명훈, 그리고 지난해 소프라노 조수미에 이어 박찬욱 감독이 네 번째 수훈자가 되었다. 이는 박 감독의 영화적 성취가 단순히 상업적인 성공을 넘어 전 세계 예술계, 특히 문화적 자부심이 강한 프랑스에서 하나의 거대한 예술적 유산으로 인정받았음을 시사한다.

박 감독은 수훈 소감을 통해 자신의 예술적 뿌리와 프랑스와의 깊은 인연을 진솔하게 고백했다. 그는 어린 시절 부모님의 영향으로 가톨릭 신자가 되었으며, 이를 통해 자연스럽게 프랑스라는 국가와 문화에 친숙함을 느끼며 성장했다고 밝혔다. 특히 그는 자신의 영화적 상상력에 가장 큰 영향을 준 것이 다름 아닌 프랑스 영화였다고 털어놓았다. 박 감독은 그동안 자신의 작품들이 가진 파격적이고 강렬한 색채 때문에, 정작 순수한 프랑스 고전 영화를 좋아한다는 사실을 밝히면 사람들이 비웃을까 봐 숨겨왔다고 재치 있게 말했다.

그는 특히 줄리앙 뒤비비에 감독의 나의 청춘 마리안느라는 작품을 어린 시절 접하며 깊은 인상을 받았음을 고백하며, 아름다운 영화를 본 사람이 어떻게 이런 영화를 만들 수 있느냐는 비판을 받을까 봐 이제야 비로소 이 사실을 공개한다고 덧붙여 현장에 참석한 이들의 웃음을 자아냈다. 또한 박 감독은 2004년 영화 올드보이가 칸 국제영화제에서 심사위원 대상을 받았던 순간을 인생의 가장 커다란 전환점으로 꼽았다. 그는 당시 티에리 프레모 집행위원장의 파격적인 선택이 없었다면 오늘날 자신의 위치가 없었을 것이라며 감사를 표했다.

올드보이 수상 이후 박 감독은 프랑스와의 끈끈한 인연을 이어왔으며, 그것이 결국 이번 제79회 영화제의 심사위원장으로 돌아오는 결과로 이어졌다고 회고했다. 그는 수훈식을 마무리하며 아직 이루지 못한 마지막 소원으로 프랑스 현지에서 프랑스 배우들과 함께 영화를 제작해 보는 꿈이 남아있음을 밝히며, 앞으로도 계속될 예술적 탐구에 대한 의지를 보였다.

박찬욱 감독은 2003년 올드보이 이후로도 박쥐, 아가씨, 헤어질 결심 등 독보적인 미장센과 깊이 있는 서사를 갖춘 작품들을 통해 끊임없이 칸의 러브콜을 받아왔다. 2009년 박쥐로 심사위원상을, 2022년 헤어질 결심로는 감독상을 거머쥐며 세계 영화계에서 깐느박이라는 별칭을 얻을 정도로 칸 영화제와 특별한 관계를 맺어왔다. 그의 작품들은 인간의 본성과 욕망, 죄의식과 구원이라는 무거운 주제를 감각적인 영상미와 정교한 각본으로 풀어내어 전 세계 관객과 평단 모두를 매료시켰다.

이번 코망되르 훈장 수훈은 박찬욱이라는 이름이 한국 영화의 경계를 넘어 세계 영화사의 중요한 한 페이지를 장식하고 있음을 공식적으로 입증한 사건이라 할 수 있다





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