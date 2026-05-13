박찬욱 감독, 칸국제영화제 심사위원장으로 취임

박찬욱 감독이 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문 심사위원장으로 취임했습니다. 그는 심사위원장 제안을 받을 때, 칸영화제의 변화에 보답할 수 있다고 말했습니다.

제79회 칸국제영화제 경쟁 부문 심사위원장 을 맡은 박찬욱 감독 이 위원장 제안을 받았을 때 소감을 밝혔다. 12일 저녁 칸 팔레드페스티벌에서 열린 경쟁 부문 심사위원단 기자회견에서 박 감독은 ‘돌이켜 생각해보면 칸영화제에 초대도, 상도 여러번 받으며 많은 선물을 받았기 때문에 이제는 봉사할 때가 됐다는 생각에 이르렀다’며 ‘2017년에 심사에 참여해 페드로 알모도바르 감독과 좋은 추억을 쌓았고, 이번에도 훌륭한 심사위원들과 즐거운 대화를 나눌 수 있겠구나 생각했다’고 수락 이유를 밝혔다.

박 감독은 2017년 알모도바르 감독이 심사위원장을 맡았던 제70회 행사에서 심사위원으로 참여한 바 있다. 박 감독은 2004년 ‘올드보이’로 처음 칸 경쟁 부문에 초청받아 심사위원상, 2009년 ‘박쥐’로 심사위원상, 2022년 ‘헤어질 결심’으로 감독상을 받았다. 박 감독은 ‘2004년 칸에 처음 왔을 때만 해도 한국 영화는 가끔씩만 소개되는 형편이었는데, 불과 20년 지나서 한국은 더 이상 영화의 변방 국가가 아니게 됐다’고 소회를 털어놓으며 ‘한국 영화가 잘해서 중심에 진입한 게 아니라 영화의 중심 자체가 확장되면서 더 많은 나라의 다양한 영화들을 포용하게 된 결과’라고 평가했다





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칸국제영화제 박찬욱 감독 심사위원장 칸영화제의 변화 봉사

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