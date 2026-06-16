박찬대 당선인, 인수위 출범 일주일 만에 인터뷰…인천 현안 해결 방안 논의

박찬대 인천시장 당선인이 인수위원회 출범 후 처음으로 연합뉴스와 인터뷰를 진행했다. 그는 중앙정부와의 협의를 통한 현안 해결, 공약 이행 계획 수립, 제물포 르네상스와 F1 대회 유치 검토, 시정 연속성과 정치적 중립성 등 다양한 현안을 논의했다.

박찬대 인천시장 당선인은 최근 인천시장 직 인수위원회 출범 일주일 만에 진행한 인터뷰에서 인수위 기간 중 인천시정을 면밀히 파악하는 동시에 중앙정부 국무위원들을 만나 인천 현안 해결 방안을 논의하고 있다고 밝혔다.

그는 인수위가 240여 개 공약의 구체적인 집행 계획을 마련하고 있으며, 공약별 담당 부서뿐만 아니라 예산, 제도, 일정 등을 논의하고 있다고 설명했다. 또한 민선 8기와 9기 인천시정의 연속성을 강조하며, 시민 정서에 부합하는 정책은 발전시키거나 보완하되, 천원주택의 경우 실제 투입 비용이 과소평가되었으며 주거 문제 해결에 한계가 있다고 지적했다. 제물포 르네상스 프로젝트에 대해선 18조8천억 원의 막대한 재정 투자가 필요하며 민간 자본 유치 가능성에 의문을 제기했다. F1 대회 유치는 경제적 효과가 있지만 용역 수행 기관의 이해관계와 무리한 가정이 있어 철저한 검토가 필요하다고 했다.

아울러 정무직 공무원들이 선거 후 다시 복귀한 사례를 두고政治적 중립성 문제를 언급하며 지방 행정이 시민을 위한 책임감 있는 모습이 되어야 한다고 강조했다. 마지막으로 인천의 정체성을 "해불양수(海不讓水)"에 비유하며, 인천이 G3 코리아를 이끌어가는 글로벌 경쟁력 선도 도시로 성장하겠다는 비전을 제시했다





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박찬대 인천시장 인수위원회 ABC+E 전략 해불양수 제물포 르네상스 F1 유치 천원주택 천원택배

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